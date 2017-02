El municipio entregó equipos informáticos a Calidad de Vida

08/02/2017 -

El intendente interino de la capital y presidente del Concejo Deliberante, Juan Manuel Beltramino, entregó a la Dirección de Calidad de Vida, equipos informáticos, consistentes en 6 PC e insumos. "Es digno de destacar que la comuna capitalina, a través de sus diversas secretarías, brinde las herramientas necesarias para optimizar el trabajo de los empleados municipales", subrayó Beltramino, durante el acto en el Palacio Municipal.

Estuvieron presentes el secretario de Planeamiento y Obras Públicas, Carlos Giambroni; el director de Calidad de Vida, Daniel Pikaluk, y personal de la dirección mencionada.

Beltramino rescató que por gestión del intendente Hugo Infante se realizó la compra de los equipos y manifestó la satisfacción de entregar elementos "que hoy se consideran indispensables para la tarea administrativa, porque sin estos elementos auxiliares no se puede trabajar en ninguna organización pública ni privada".

"La computación es sinónimo de avance -ilustró-, que brinda seguridad, agilidad y la posibilidad de realizar múltiples tareas a la vez. Con esto logramos un avance significativo en brindar respuestas inmediatas".

"Uno sabe que las obras son importantes porque para la gente, un pavimento es una obra que adelanta la ciudad; pero también el funcionamiento de las estructuras administrativas, con elementos informáticos, son el apoyo e incentivo que se le brinda a los empleados para realizar sus tareas", resaltó.

Y puso de ejemplo que "si un vecino se acerca a Calidad de Vida a realizar un pedido o denuncia y no encuentra la celeridad necesaria o no hay una respuesta, significa que el trabajo que realizamos no es el adecuado", y rescató que con estas herramientas, el "trabajo diario será mejor cada día".