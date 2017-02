Fotos Ottavis defendió su presencia en el carnaval de Corrientes: "Vergüenza me da José López"

08/02/2017 -

El diputado bonaerense del Frente para la Victoria José Ottavis defendió su participación en el carnaval de la localidad correntina de Monte Caseros, donde se mostró disfrazado de ‘loro’ y de ‘periodista progresista’, al advertir que ‘vergüenza’ siente por el ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo José López. ‘Vergüenza me da José López, lo que no hice cuando fui gobierno, los pedófilos y los violadores, y cosas mías, personales’, sostuvo Ottavis y añadió: ‘Me da vergüenza cuando lastimo a alguien, cuando miento, manipulo y soy egoísta’. El legislador de La Cámpora señaló que decidió participar con ‘mucho orgullo’ de la Comparsa Juventud, que ‘genera un gran trabajo social’, tras lo cual invitó a ‘apoyar a asociaciones que hacen cosas para que los jóvenes estén bailando y no drogándose y robando’. Tras apuntar con ironía que en la tradicional celebración estuvo disfrazado de ‘periodista progresista’, destacó que ‘los carnavales son actividades que tienen que ver con la alegría, uno puede hacer casi todo, y tiene que ver con festejar la vida y la unidad. Acá no hay grieta ni diferencias sociales’. Ottavis lamentó que ‘el machismo de nuestra sociedad de los últimos años ha hecho que los hombres tengan miedo de participar, porque si participaban son putos, boludos, ridículos y tienen que renunciar a su banca de diputado, y es una payasada’. Sobre el atuendo que lució, indicó que se disfrazó de ‘loro’, aunque aclaró que le faltó el ‘espaldar, que tiene un gran trabajo artesanal con lentejuelas y se tarda meses en hacer’, tras lo cual añadió: ‘Mi cuerpo, lamentablemente, no era esbelto como el del dueño del espaldar’