Fotos ¿Ariel Rojas vuelve a River?

08/02/2017 -

Una nueva novela cobra fuerza en el verano aunque desde el club "millonario" esperan que sea corta.

Según la cuenta oficial de Twitter del Cruz Azul de México, Ariel Rojas rescindió su contrato con la institución para volver a River, en donde brilló durante su paso.

Desde el momento en que el club mexicano brindó la información (en horas del mediodía), comenzó la novela. Por un lado, River no confirmó la noticia a pesar de que hace un par de días Enzo Francescoli había reconocido que Rojas era un refuerzo "potable" pero que no existían negociaciones. Por otra parte, desde el entorno del jugador aclararon que por el momento ni siquiera se ha producido su desvinculación oficial del Cruz Azul, pero que estaría acordado de palabra por lo que su representante ya evalúa ofertas de Brasil y Arabia.

Lo único cierto (por lo menos en apariencia), es que Rojas ya no seguirá más en México a pesar de que todavía le restaba un año y medio de contrato. Sobre su futuro, aún nada se sabe pero sería River su horizonte más claro.

Habrá que esperar pero no mucho tiempo tampoco, teniendo en cuenta que Gallardo ya tendría su esquema armado, y recordando que las novelas largas no terminan bien para el "millonario" si se cuenta lo que pasó hace un par de semanas con el ex Rosario Central Walter Montoya.





Tuit del Cruz Azul que confirmaba la salida de Rojas del equipo y su llegada a River: