CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 10 de Febrero 2017

HOY, A LAS 21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

Hoy 21:33 -

CANAL 7

07.55 PAUSA EN FAMILIA

08.00 NICK JR.

09.00 MORFI,TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINÚA)

12.00 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 JOSUÉ: ESTO PASÓ EN EL

CAPÍTULO ANTERIOR

15.30 EL SECRETO DE FERIHA

16.30 EL REGRESO DE LUCAS

17.30 CORTÁ POR LOZANO

18.30 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 FESTIVAL DE LA SALAMANCA

01.30 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

08.00 BUENOS DÍAS AMÉRICA

09.30 DESAYUNO AMERICANO

12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA

13.30 INTRUSOS EN EL ESPECTÁCULO

16.30 INFAMA

18.45 AMÉRICA NOTICIAS 2DA.

EDICIÓN

20.45 INTRATABLES

23.30 INFAMA RECARGADO

00.00 DR. HOUSE

CANAL 9

07.30 AMANECER

10.00 QUE MAÑANA!

12.00 TELENUEVE AL MEDIODÍA

13.00 EL SHOW DEL PROBLEMA

14.00 TRES VECES ANA

15.00 AMORES CON TRAMPA

16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO

17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO

18.00 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE CENTRAL

20.30 BENDITA

22.00 MEJOR DE NOCHE

23.00 SIN SENOS SÍ HAY PARAÍSO

00.00 TELENUEVE AL CIERRE

TELEVISIÓN PÚBLICA

07.00 TELEVISIÓN PÚBLICA NOTICIAS

10.00 ENCUENTRO

12.00 AVES DEL PARAÍSO

13.00 TELEVISIÓN PÚBLICA NOTICIAS

14.00 COCINEROS ARGENTINOS

17.00 EL OCÉANO ÍNDICO CON SIMON

REEVE

18.00 MIS NOCHES SIN TI

19.00 DAKAR 2017

20.00 TELEVISIÓN PÚBLICA NOTICIAS

21.00 FESTIVAL PAÍS ‘17 - LA PREVIA

22.00 FESTIVAL DE JESÚS MARÍA 2017

02.00 COCINEROS ARGENTINOS

 EL TRECE

09.00 NOSOTROS A LA MAÑANA

10.30 LOS ÁNGELES DE LA MAÑANA

12.00 EL ZORRO

13.00 NOTICIERO TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

17.00 SARAS Y KUMUD

18.30 A TODO O NADA - ESPECIAL: LAS

PUERTAS

20.00 TELENOCHE

21.30 A TODO O NADA - ESPECIAL: LAS

PUERTAS

22.30 MEDCEZIR

00.00 EN SÍNTESIS

 


CANAL 14 

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EL PODIO

14.00 NOTICIERO 7 ( R ) ‘1º EDICIÓN

15.00 FESTIVAL DE CLODOMIRA

CIRCUITO ARGENTINO

16.00 BÁSQUET POR EL 14:

QUIMSA VS. ARGENTINOS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL PAÍS DE LA VIDALA

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 LA 40

21.30 NOTICIERO 7 ( R ) ‘2º EDICIÓN

22.30 ESTUDIO ABIERTO

23.30 LA TOCATA

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA

EDICIÓN

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 DEPORTE EXPRESS NUESTRO

FÚTBOL

16.30 BMX SANTIAGO

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 FUTSAL

PELÍCULAS

CINEMAX

02.46 TARDE DE PERROS

05.16 TU ÚLTIMA OPORTUNIDAD

07.08 EL LIBRO DE LOS RECUERDOS

08.51 PURA SUERTE

11.24 CITA CON EL AMOR

13.19 LOS FANTASMAS DE MIS EX

15.29 NUEVAMENTE AMOR

17.40 EL PROFESOR CHIFLADO II

19.53 LOS FANTASMAS DE MIS EX

22.00 INACTIVIDAD PARANORMAL 2

23.41 PESADILLA EN LA CALLE DEL INFIERNO 2

01.25 PRUEBA DE FE

TNT

06.00 NIÑOS DEL HOMBRE

07.56 AEON FLUX

09.30 BERNIE

11.20 ESCUELA DE ROCK

13.23 TEMPLE DE ACERO

15.25 AMOR Y TESORO

17.28 ¡PIRATAS! UNA LOCA AVENTURA

19.01 TROYA

22.00 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE

22.55 R.I.P.D.

00.45 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE

01.40 THOR: UN MUNDO OSCURO

03.38 COSMÓPOLIS

TCM

04.40 ESPARTACO

07.42 ENCADENADOS

09.20 ¿PERO QUIÉN MATÓ A HARRY?

11.00 SELECCIÓN TCM

11.15 LOCA EVASIÓN

13.05 EL ÚLTIMO MAGNATE

15.05 MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES DE

JOSS WHEDON

16.50 SELECCIÓN TCM

16.55 DÍAS DEL CIELO

18.25 PLAN DIABÓLICO

20.10 SELECCIÓN TCM

20.15 EL PROFESOR CHIFLADO

22.00 DONNIE DARKO

23.50 LOST RIVER

SPACE

08:53 LA HUESPED

11:07 BLACK AND WHITE EPISODIO 1: EL ORIGEN

DEL ASALTO

13:53 BLACK AND WHITE EPISODIO 2: EL ORIGEN

DE LA JUSTICIA

16.08 DETRÁS DE LAS PAREDES

17:52 GREEN ZONE

20:00 POMPEII: LA FURIA DEL VOLCÁN

22:00 LA MASACRE DE TEXAS: EL INICIO

23:42 MASACRE EN TEXAS: HERENCIA MALDITA

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN: UVE S10

10.00 LA LEY Y EL ORDEN: UVE S10

11.00 HOUSE

12.00 HOUSE

13.00 CHICAGO P.D.

13.50 VIVIENDO CON MI EX

16.00 HOUSE

17.00 HOUSE

18.00 CHICAGO P.D.

19.00 LA LEY Y EL ORDEN: UVE S10

20.00 LA LEY Y EL ORDEN: UVE S10

21.00 PUEBLO CHICO, PISTOLA GRANDE

23.20 AMERICAN PIE 2

01.30 LA LEY Y EL ORDEN: UVE S10

A DÓNDE IR

MANDRAKE MULTIESPACIO

(SAN MARTÍN ESQUINA SANTA FE)

HOY, A PARTIR DE LAS 23, JOVITA SUBIRE

CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

HOY, A PARTIR DE LAS 21.30, ALMA YANA.

LA CANTINA DEL LEÓN

(OLD LIONS)

HOY, A 23, LA LA BAND (KARIME Y SALOMÓN).

DESAFINADO

(URQUIZA Nº 267)

ESTE SÁBADO, A LAS 23, SE PRESENTARÁ EL ESPECTÁCULO “VERSIONES”

DONDE WALTER GAMBARTE INTERPRETARÁ TEMAS DE JOAQUÍN

SABINA Y PEDRO SILVA INTERPRETARÁ PARTE DE LA OBRA MUSICAL DE

GUSTAVO CERATI.

CINES

SUNSTAR

MOANA (3D):

ANIMACIÓN, (ATP)

09/02 17:30 (Cast) 20:00 (Cast)

RESIDENT EVIL (3D):

TERROR, ACCIÓN. (+16 años)

09/02 22:50 (Cast

xXx REACTIVADO 3D

ACCIÓN (13 años)

09/02 22:10 (Subt)

LEGO BATMAN: LA PELÍCULA

(3D):

ANIMACIÓN, (ATP)

09/02 - 15/02 20:40 (Cast)

LEGO BATMAN LA PELÍCULA

(2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

09/02 - 10/02 16:20 (Cast) 18:30

(Cast

SING ¡VEN Y CANTA! (2D): MUSICAL.

(+ 13 años)

09/02 - 10/02- 16:15 (Cast

LA RAZÓN DE ESTAR CONTIGO

(2D): DRAMA (ATP) 09/01 - 15/02-

18:20 20:25

NIEVE NEGRA (2D):

DRAMA (+ 16 AÑOS)

09/01 - 15/02- 20:15 (Cast)

LA LA LAND (2D):

DRAMA (ATP)

09/02 22:30 (Subt)

TALENTOS OCULTOS

DRAMA (ATP)

09/02 22:10 (Subt)

MOANA (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

09/02 - 10/02 16:10 18:05

CINCUENTA SOMBRAS MÁS

OSCURAS (2D):

DRAMA (+ 13 AÑOS)

09/02 - 17:25 (Cast) 19:55 (Subt)

22:20 (Subt)

10/02 - 11/02- 17:25 (Cast)

HÍPER LIBERTAD

MOANA, UN MAR DE AVENTURAS

2D ATP

CASTELLANO 17:40 - 20:00 - 22:30

(TODOS LOS DÍAS)

LEGO BATMAN: LA PELÍCULA

2D ATP

CASTELLANO 18:00 - 20:25 (TODOS

LOS DÍAS)

RESIDENT EVIL 6: EL CAPÍTULO

FINAL 2D APTA 16 AÑOS CASTELLANO

SÁBADO TRASNOCHE 2X1

00:50

XXX: REACTIVADO 2D ATPA 13

22:40 (TODOS LOS DÍAS) SÁBADO

TRASNOCHES 2X1 01:00

CINCUENTA SOMBRAS MÁS

OSCURAS 2D 16 años CASTELLANO:

17:30 - 20:10 - 22:50 (TODOS

LOS DÍAS)

CINCUENTA SOMBRAS MÁS

OSCURAS 2D 16 años

SUBTITULADA SÁBADO TRASNOCHE

2X1 01:10

VENTA ONLINE: MIBOLETERIA.COM.

AR

HORARIOS DE APERTURA

TODOS LOS DÍAS A LAS 17:00 DOMINGO

17:00

VALOR DE LAS ENTRADAS

2D Entrada general: $95

3D Entrada general: $105

 
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