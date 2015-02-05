CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 10 de Febrero 2017
HOY, A LAS 21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
Por El Liberal
Hoy 21:33 -
CANAL 7
07.55 PAUSA EN FAMILIA
08.00 NICK JR.
09.00 MORFI,TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINÚA)
12.00 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 JOSUÉ: ESTO PASÓ EN EL
CAPÍTULO ANTERIOR
15.30 EL SECRETO DE FERIHA
16.30 EL REGRESO DE LUCAS
17.30 CORTÁ POR LOZANO
18.30 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 FESTIVAL DE LA SALAMANCA
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
08.00 BUENOS DÍAS AMÉRICA
09.30 DESAYUNO AMERICANO
12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA
13.30 INTRUSOS EN EL ESPECTÁCULO
16.30 INFAMA
18.45 AMÉRICA NOTICIAS 2DA.
EDICIÓN
20.45 INTRATABLES
23.30 INFAMA RECARGADO
00.00 DR. HOUSE
CANAL 9
07.30 AMANECER
10.00 QUE MAÑANA!
12.00 TELENUEVE AL MEDIODÍA
13.00 EL SHOW DEL PROBLEMA
14.00 TRES VECES ANA
15.00 AMORES CON TRAMPA
16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO
17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO
18.00 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE CENTRAL
20.30 BENDITA
22.00 MEJOR DE NOCHE
23.00 SIN SENOS SÍ HAY PARAÍSO
00.00 TELENUEVE AL CIERRE
TELEVISIÓN PÚBLICA
07.00 TELEVISIÓN PÚBLICA NOTICIAS
10.00 ENCUENTRO
12.00 AVES DEL PARAÍSO
13.00 TELEVISIÓN PÚBLICA NOTICIAS
14.00 COCINEROS ARGENTINOS
17.00 EL OCÉANO ÍNDICO CON SIMON
REEVE
18.00 MIS NOCHES SIN TI
19.00 DAKAR 2017
20.00 TELEVISIÓN PÚBLICA NOTICIAS
21.00 FESTIVAL PAÍS ‘17 - LA PREVIA
22.00 FESTIVAL DE JESÚS MARÍA 2017
02.00 COCINEROS ARGENTINOS
EL TRECE
09.00 NOSOTROS A LA MAÑANA
10.30 LOS ÁNGELES DE LA MAÑANA
12.00 EL ZORRO
13.00 NOTICIERO TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
17.00 SARAS Y KUMUD
18.30 A TODO O NADA - ESPECIAL: LAS
PUERTAS
20.00 TELENOCHE
21.30 A TODO O NADA - ESPECIAL: LAS
PUERTAS
22.30 MEDCEZIR
00.00 EN SÍNTESIS
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 EL PODIO
14.00 NOTICIERO 7 ( R ) ‘1º EDICIÓN
15.00 FESTIVAL DE CLODOMIRA
CIRCUITO ARGENTINO
16.00 BÁSQUET POR EL 14:
QUIMSA VS. ARGENTINOS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL PAÍS DE LA VIDALA
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 LA 40
21.30 NOTICIERO 7 ( R ) ‘2º EDICIÓN
22.30 ESTUDIO ABIERTO
23.30 LA TOCATA
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA
EDICIÓN
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 DEPORTE EXPRESS NUESTRO
FÚTBOL
16.30 BMX SANTIAGO
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 FUTSAL
PELÍCULAS
CINEMAX
02.46 TARDE DE PERROS
05.16 TU ÚLTIMA OPORTUNIDAD
07.08 EL LIBRO DE LOS RECUERDOS
08.51 PURA SUERTE
11.24 CITA CON EL AMOR
13.19 LOS FANTASMAS DE MIS EX
15.29 NUEVAMENTE AMOR
17.40 EL PROFESOR CHIFLADO II
19.53 LOS FANTASMAS DE MIS EX
22.00 INACTIVIDAD PARANORMAL 2
23.41 PESADILLA EN LA CALLE DEL INFIERNO 2
01.25 PRUEBA DE FE
TNT
06.00 NIÑOS DEL HOMBRE
07.56 AEON FLUX
09.30 BERNIE
11.20 ESCUELA DE ROCK
13.23 TEMPLE DE ACERO
15.25 AMOR Y TESORO
17.28 ¡PIRATAS! UNA LOCA AVENTURA
19.01 TROYA
22.00 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
22.55 R.I.P.D.
00.45 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
01.40 THOR: UN MUNDO OSCURO
03.38 COSMÓPOLIS
TCM
04.40 ESPARTACO
07.42 ENCADENADOS
09.20 ¿PERO QUIÉN MATÓ A HARRY?
11.00 SELECCIÓN TCM
11.15 LOCA EVASIÓN
13.05 EL ÚLTIMO MAGNATE
15.05 MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES DE
JOSS WHEDON
16.50 SELECCIÓN TCM
16.55 DÍAS DEL CIELO
18.25 PLAN DIABÓLICO
20.10 SELECCIÓN TCM
20.15 EL PROFESOR CHIFLADO
22.00 DONNIE DARKO
23.50 LOST RIVER
SPACE
08:53 LA HUESPED
11:07 BLACK AND WHITE EPISODIO 1: EL ORIGEN
DEL ASALTO
13:53 BLACK AND WHITE EPISODIO 2: EL ORIGEN
DE LA JUSTICIA
16.08 DETRÁS DE LAS PAREDES
17:52 GREEN ZONE
20:00 POMPEII: LA FURIA DEL VOLCÁN
22:00 LA MASACRE DE TEXAS: EL INICIO
23:42 MASACRE EN TEXAS: HERENCIA MALDITA
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN: UVE S10
10.00 LA LEY Y EL ORDEN: UVE S10
11.00 HOUSE
12.00 HOUSE
13.00 CHICAGO P.D.
13.50 VIVIENDO CON MI EX
16.00 HOUSE
17.00 HOUSE
18.00 CHICAGO P.D.
19.00 LA LEY Y EL ORDEN: UVE S10
20.00 LA LEY Y EL ORDEN: UVE S10
21.00 PUEBLO CHICO, PISTOLA GRANDE
23.20 AMERICAN PIE 2
01.30 LA LEY Y EL ORDEN: UVE S10
A DÓNDE IR
MANDRAKE MULTIESPACIO
(SAN MARTÍN ESQUINA SANTA FE)
HOY, A PARTIR DE LAS 23, JOVITA SUBIRE
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
HOY, A PARTIR DE LAS 21.30, ALMA YANA.
LA CANTINA DEL LEÓN
(OLD LIONS)
HOY, A 23, LA LA BAND (KARIME Y SALOMÓN).
DESAFINADO
(URQUIZA Nº 267)
ESTE SÁBADO, A LAS 23, SE PRESENTARÁ EL ESPECTÁCULO “VERSIONES”
DONDE WALTER GAMBARTE INTERPRETARÁ TEMAS DE JOAQUÍN
SABINA Y PEDRO SILVA INTERPRETARÁ PARTE DE LA OBRA MUSICAL DE
GUSTAVO CERATI.
CINES
SUNSTAR
MOANA (3D):
ANIMACIÓN, (ATP)
09/02 17:30 (Cast) 20:00 (Cast)
RESIDENT EVIL (3D):
TERROR, ACCIÓN. (+16 años)
09/02 22:50 (Cast
xXx REACTIVADO 3D
ACCIÓN (13 años)
09/02 22:10 (Subt)
LEGO BATMAN: LA PELÍCULA
(3D):
ANIMACIÓN, (ATP)
09/02 - 15/02 20:40 (Cast)
LEGO BATMAN LA PELÍCULA
(2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
09/02 - 10/02 16:20 (Cast) 18:30
(Cast
SING ¡VEN Y CANTA! (2D): MUSICAL.
(+ 13 años)
09/02 - 10/02- 16:15 (Cast
LA RAZÓN DE ESTAR CONTIGO
(2D): DRAMA (ATP) 09/01 - 15/02-
18:20 20:25
NIEVE NEGRA (2D):
DRAMA (+ 16 AÑOS)
09/01 - 15/02- 20:15 (Cast)
LA LA LAND (2D):
DRAMA (ATP)
09/02 22:30 (Subt)
TALENTOS OCULTOS
DRAMA (ATP)
09/02 22:10 (Subt)
MOANA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
09/02 - 10/02 16:10 18:05
CINCUENTA SOMBRAS MÁS
OSCURAS (2D):
DRAMA (+ 13 AÑOS)
09/02 - 17:25 (Cast) 19:55 (Subt)
22:20 (Subt)
10/02 - 11/02- 17:25 (Cast)
HÍPER LIBERTAD
MOANA, UN MAR DE AVENTURAS
2D ATP
CASTELLANO 17:40 - 20:00 - 22:30
(TODOS LOS DÍAS)
LEGO BATMAN: LA PELÍCULA
2D ATP
CASTELLANO 18:00 - 20:25 (TODOS
LOS DÍAS)
RESIDENT EVIL 6: EL CAPÍTULO
FINAL 2D APTA 16 AÑOS CASTELLANO
SÁBADO TRASNOCHE 2X1
00:50
XXX: REACTIVADO 2D ATPA 13
22:40 (TODOS LOS DÍAS) SÁBADO
TRASNOCHES 2X1 01:00
CINCUENTA SOMBRAS MÁS
OSCURAS 2D 16 años CASTELLANO:
17:30 - 20:10 - 22:50 (TODOS
LOS DÍAS)
CINCUENTA SOMBRAS MÁS
OSCURAS 2D 16 años
SUBTITULADA SÁBADO TRASNOCHE
2X1 01:10
VENTA ONLINE: MIBOLETERIA.COM.
AR
HORARIOS DE APERTURA
TODOS LOS DÍAS A LAS 17:00 DOMINGO
17:00
VALOR DE LAS ENTRADAS
2D Entrada general: $95
3D Entrada general: $105