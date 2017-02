FÚNEBRES | 11 de Febrero de 2017

Hoy 22:33 - FALLECIMIENTOS





- Mario Reducindo Villalba

- Sergio Alberto Herrera

- Ramón Elías Carrizo (Clodomira)

- Luis Darío Arnaldo Coronel

- Mirtha Elisabeth Jugo

- Antonia Argelia Lucero (Laprida)

- Nidia Apolinaria Trejo Vda. de Gómez

Sepelios Participaciones

CORONEL, LUIS DARÍO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/17|. Su madre Luisa, sus hijos Daniel, Mariela, Emanuel, José María, Luciano participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 15 en el cementerio La Piedad, casa de duelo P. L. Gallo 330 (sv). SERV. IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

FERNÁNDEZ, FERNANDO MIGUEL Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17 en la Pcia. de Neuquén|. Sus primos Armando Oscar, Norma Elizabeth y Gustavo Héctor y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA, SERGIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/17|. Su padre Aurelio Herrera, sus hermanos Walter y flia., Carlos y flia., Miguel y flia., Mirtha e hija., Hector y flia., Ramón y flia., Norma y flia., y Daniel participan con dolor su fallecimiento. Sus restos son velados en P. L. Gallo 330 sala 3 y seran sepultados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad. Ruegan oraciones en su querida memoria.

HERRERA, SERGIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/17|. Su padre Aurelio, hnos. Marcelo, Carlos, Miguel, Héctor, Mirtha, Norma, Daniel y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 9 en el cementerio La Piedad, casa de duelo P. L. Gallo 330 (sv). SERV. IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

HERRERA, SERGIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/17|. Su sobrina Carolina Herrera participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad.

HERRERA, SERGIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/17|. Su prima Paula Barraza y flia. participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones een su memoria. Sus restos seran sepultados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad.

HERRERA, SERGIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/17|. Su sobrino Walter Herrera y flia., sobrina Nieta Martina Herrera Figueroa participan con profndo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad.

HERRERA, SERGIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/17|. Su tía Gilia de Castaño y Roberto Castaño participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. y piden a Dios por la pronta resignación de su flia.

HERRERA, SERGIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/17|. Señor ya está ante tus puertas, permitele el ingreso al Reino de los bienaventurados". Nene Giuliano participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su amiga Mirtha. Ruega oraaciones en su memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad.

HERRERA, SERGIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/17|. "Señor dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin". Baby, Magalí, Dadi, Lucia, Angie, Jullieta y Sofia participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su querida amiga y hermana Mirtha. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA, SERGIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/17|. Su vecina Isabel Sueldo de Medina, sus hijos Charito, Eduardo y Adriana Medina, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA, SERGIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/17|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Hugo Ramírez, Adriana Medina, Paula y Tomás Ramírez participan con profundo dolor y acompañan a su familia en este difícil momento.

HERRERA, SERGIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/17|. Mercedes Poggi, Daniel Rojas y Facundo Juárez participan con profundo dolor la irremediable pérdida y que sus restos serán inhumados a las 9 en el cementerio La Piedad.

JUGO, MIRTHA ELISABETH (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/17|. Su madre Luisa, sus hijos Daniel, Mariela, Emanuel, José María, Luciano participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 15 en el cementerio La Piedad, casa de duelo P. L. Gallo 330 (sv). SERV. IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

MARTURET MALDONADO, MÁXIMO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/17|. Un nuevo angel esta junto al Señor. La Comunidad educativa de la Escuela Nº 763 Presidente Arturo Illia, acompañan a su padre Gabriel Marturet, hermano del vicedirector de nuestra institucion Esteban Marturet.

ROLDÁN, CLEMENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/17|. Pichy, Pelu, Jorge, Myriam, Fredy, con sus respectivas flias. participan su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el día de ayer.

ROLDÁN, MARCOS DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/17|. Sus compañero de trabajo de Sporting: Pablo, Mariano, Karina, Alfredo, Pablito, Romina, Luciana, Magalí, Guillermo José, Itatí y Jorge participan con dolor su fallecimiento

ROLDÁN, MARCOS DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/17|. Dres; Pedro Contardi., Marta de Contardi., José Rodriguez Areas., Luis Milet., Felix Acuña., Bernardo Villegas., Maria Luz Contardi., Carlos Rivas Meneclier y Verónica Vega., Alicia, Cecilia, Karina y Tony participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su flia. en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

TREJO VDA. DE GÓMEZ, NIDIA APOLINARIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/17|. Su hijo Dr. Juan Pablo Gómez, su hija política Judit Mues y su nieto Mateo participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

TREJO VDA. DE GÓMEZ, NIDIA APOLINARIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/17|. Su hija Nidia Inés, su hijo político Roque Luna; sus nietas Angélica y Romina y su bisnieto Rafael participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

TREJO VDA. DE GÓMEZ, NIDIA APOLINARIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/17|. Su sobrina Graciela Taboada, sus hijos Santiago y Graciana, participan con enorme pesar su fallecimiento y acompañan con todo cariño a sus hijos y demás fliares. en estos momento de tanto dolor. Ruegan oraciones en su memoria

TREJO VDA. DE GÓMEZ, NIDIA APOLINARIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/17|. Ramón Méndez, Ramona Cajal, su familia participan el fallecimiento de la sra. madre de nuestra querida amiga Nidia. Elevan oracines en su querida memoria.

TREJO VDA. DE GÓMEZ, NIDIA APOLINARIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/17|. Ramón Méndez, Bioquímicos, Técnicos y personal Administrativo del Laboratorio de Urgencias del Hospital Regional Dr. Ramón Carrillo, participan el fallecimiento de la sra. madre de nuestra querida compañera Nidia. Elevamos una oración en su memoria.

TREJO VDA. DE GÓMEZ, NIDIA APOLINARIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/17|. Personal del Laboratorio Central del Hospital Regional participa el fallecimiento de la madre de la supervisora Técnica; Nidia Gómez de Luna y acompañan a la familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

VILLALBA, MARIO REDUCINDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/17|. Su esposa Elvira Paz, hijos y nietos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Serv. Sindicato de Camioneros - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

VILLALBA, MARIO REDUCINDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/17|. Su esposa Elvira Paz, sus hijos en el afecto Roxana, Daniel y Marisa Navarrete; sus nietos del corazón Leandro, Iván y Gonzalo Collado; Natalia, Franco Vera; Ezequiel Baravalle, Belén, Martín y Florencia Navarreta; bisnietas Luisana y Franchesca Collado. Que descanse en paz. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz.

VILLALBA, MARIO REDUCINDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/17|. "Señor dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin". Su hermana política Marta Paz de Navelino, sus hijos Pbro. Eduardo Navelino, Marta Navelino e Isabel Navelino participan con profundo dolor ssu fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VILLALBA, MARIO REDUCINDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/17|. Su sobrino y ahijado Francisco Povedano, su esposa Isabel Sanchez, sus hijos Cesar, Fabian, Rita y José., hijas pol. y nietos., y Kelly Ramayo participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su esposa Elvira y flia. en los dificiles momentos de su enfermedad. Rogamos oraciones en su memoria.

VILLALBA, MARIO REDUCINDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/17|. Su sobrina CP. Roger Eugenia, su sobrino Alberto Roger y flia, participa con profundo dolor. Elevan oraciones en su memria. Sus restos fueron inhumados en el dia de hoy.

VILLALBA, MARIO REDUCINDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/17|. "Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Teresita de Zuain, Marta Hilal, Mabel Sanchez y sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

VILLALBA, MARIO REDUCINDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/17|. Mabel y Raul Ruffa participan el fallecimieento de su amigo Mario Villalba. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

VILLALBA, MARIO REDUCINDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/17|. El Centro de Jubilados Tradición acompañan en su dolor a la Socia Elvira Paz por el fallecimiento de su esposo Mario Villalba. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque dde la Paz.

VILLALBA, MARIO REDUCINDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/17|. Sus amigos Lisandro Amarilla y su esposa Nilda Ruiz participan con mucho dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

VILLALBA, MARIO REDUCINDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/17|. Aldana Carolina Palencia y Emiliano Acosta Palencia acompañan con profundo dolor a Daniel Navarrete y Nenena en tan dolorosa perdida. Rogamos oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultaados en el cementerio Parque de la Paz.

VILLALBA, MARIO REDUCINDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/17|. Luisa M. Lami de Palencia, sus hijos Mariela, Maria del Carmen, Roberto, Maithy, Carolina y flias. acompañan con profundo pesar a Nenena y Daniel Navarrete y flias. en tan dolorosa pérdida. Rogamos por su eterno descanso. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

VILLALBA, MARIO REDUCINDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/17|. Leticia Gonzalez de Larrosa ( Indio ) y flia. participan su fallecimiento y acompañan con oraciones a su flia.

VILLALBA, MARIO REDUCINDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/17|. Sara Alicia Bravo de Collado, sus hijos Walter, Antonio, José, Rafael y Daniel Collado y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VILLALBA, MARIO REDUCINDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Walter Lionel Collado y flia. participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VILLALBA, MARIO REDUCINDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Jugadores, directivos y simpatizantes de Collado FC participa con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VILLALBA, MARIO REDUCINDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/17|. La Flia. de Celia Suárez de Tapia y sus hijos Noemí, Susana y Miguel Tapia participan con dolor el fallecimiento de Marito amigo y Vecino y acompañan a su flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

VILLALBA, MARIO REDUCINDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/17|. Enrique Röttjer, Isabel Navelino y sus hijos Enrique, Maria y Santiago y nietos participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VILLALBA, MARIO REDUCINDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/17|. "Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Siempre te recordaremos "Marito". Tus Amigas Carola Carabajal y Mercedes Burgos participan con profun do dolor tu partida y ruegan por tu descanso en paz.

VILLALBA, MARIO REDUCINDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/17|. Elvira, perdiste tu compañero más preciado, el amor incondicional que fue Marito; Nosotros quedamos sin sus innumerables cuentos. Que Dios lo bendiga y le deescanso en paz, y a vos una pronta resignación junto a tus hijos y nietos. Con mucho pesar Jenoveva Mirolo, Chichí y Cacho Revainera participan su fallecimiento.

VILLALBA, MARIO REDUCINDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/17|. Sus compañeros del Sindicato de Camioneros y Mutual 15 de Diciembre, acompañan a familiares y amigos tan doloroso momento. Ruegan una oración en su memoria.

VILLALBA, MARIO REDUCINDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/17|. "Que Dios te tenga en su gloria". Familia Melian participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz.

VILLALBA, MARIO REDUCINDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/17|. La Comisión Directiva de la Obra Social de Camioneros y la Mutual 15 de Diciembre, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VILLALBA, MARIO REDUCINDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/17|. Fernando Cáceres familia participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.





Invitación a Misa

GARCIA, ANTONIO BENJAMIN (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/17|. "Papi vivirás siempre en nuestros corazones". Sus hijas Ale y Marce, h. pol. Rubén, nieto Matias, agradecen su acompañamiento en este difícil momento a familiares, amigos, a los sres. Gallo, Ramón, Castaño, Nicolás, Empresa P.F. de Uriarte y San Cayetano, vecinos, Equipos de Voley Femenino CyA.C, Grupo de amigos "Juntos en la vida", compañeros de trabajo del I.S.P.P. Nº 1, colegio Sec. Primera Junta, Bach. Nº 1 Perito Moreno, Esc. Tecnica Nº 11 Independencia, Colegio Absalon Rojas, invitamos a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia San José Bº Belgrano, al cumplirse nueve dias de su partida. Se ruega una oración en su memoria.

LEDESMA, SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/87| . "Padre: por siempre te amaremos, dale Señor el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin". Su hija Tita, nietos Lorena, Martín, Adrián y Cristian invitan a la misa que con motivo de recordarse los 30 años de su fallecimiento se oficiará una misa hoy a las 20.30 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano. Ruegan oraciones en su memoria.

MACCIÓ DE TEVEZ, ADA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/17|. ¡Mami! Hace un mes que nos dejaste, pero sigues en nuestros corazones como siempre y sentimos tu compañía espiritual, con amor y resignación cristiana. "Descansa en paz". Tus hijos y flia. Invitamos a familiares y amigos a la misa que se realizará hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia de Nuestra Sra. de Lourdes. El Cruce. La Banda.

SANGUEDOLCE, SALVADOR ANTONIO (Tano - Turi) (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/14|. Padre hoy hace 2 años y 6 meses, pasa el tiempo, cuanto nos cuesta armarnos y poder volver a como antes, faltas tu padre, Angel mio, pedile a Dios que nos de la fuerza suficiente para seguir cumpliendo tus deseos. Su esposa Magui, sus hijos Sergio y Florencia, oficiaran una misa en su memoria hoy a las 20.30 hs. en la iglesia Catedral Basílica. Se pide una oración.

SOLER, SALVADOR ONOFRE (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/16|. Papi adorado, ya ocho meses sin vos, tu ausencia física duele más cada día que pasa, ¡te extrañamos tanto! Sabemos que estás en paz, que ya no sientes dolor, nos aferramos a eso para seguir adelante, el amor incondicional que nos brindaste, y los valores que nos enseñaste con el ejemplo. Te amamos ¡Siempre juntos! Su esposa Titina Elías, sus hijas Ivanna, Gisella y Fiorella; hijos políticos José, Juan Manuel, José María y su nieta Camila invitan a la misa en su memoria, a celebrarse hoy en la Catedral Basílica a las 20.30 hs.

ZERDA, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/17|. Hoy hace nueve dias que no estas fisicamente. Son dias raros y dificiles de sobrellevar, te busco a cada instante por los rincones de la casa y no estás. Tu ausencia duele como el primer dia de tu partida. Pero sabemos que estás en compañia del Padre Celestial, desde donde nos guiaras y nos seguiras cuidando. Tu esposo Juan, hijas Valeria, Yesica e Ivana, tus hijos politicos y nietos invitan a la misa que se realizará en la parroquia San Francisco hoy a las 20 hs.





Agradecimientos

----------------------------------------





GARCIA, ANTONIO BENJAMIN (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/17|. Sanatorio Norte. Agradecimiento a los Doctores/as, enfermeros/as de Terapia y de piso, Administrativos y mucamas, por todos los cuidados y atenciones brindados a mi padre Antonio Benjamín Garcia, durante su internación. Dios los bendiga!!!. Sus hijas Ale y Marce.





La Banda

----------------------------------------









Invitación a Misa

----------------------------------------





GEREZ, DOMINGO CRISANTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/17|. Papi, tu partida entristeció a muchos, sabemos que allá en el cielo ya no existe el dolor y que seguramente estás haciendo lo que mejor te salía que era hacer reír a toda la gente que se cruzaba en tu camino. Saber que ya no estás me parte el corazón, no es fácil seguir la vida sin vos, por eso te pido que desde el lugar que estés nos des la fuerza para seguir sin vos. Te amamos y te extrañamos tanto. Tu esposa Susana, tus hijos Luciana y Ricardo, Tu hijo político Francisco, tus nietos Iara y Santiago, invitan a la misa a realizarse el día 11/02/17 a las 20:30 hrs en la iglesia Santiago Apóstol al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

GEREZ, DOMINGO CRISANTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/17|. La Banda esta triste, tus saludos ocurrentes de esquina en esquina dejaron de oírse. Seguro que tus nuevos caminos estarán llenos de flores y de chacarera tras chacarera estarás de fiesta con quienes se han adelantado en tu partida!! Así te despidieron tus amigos y reflejan lo que fuiste. tu esposa, hijos y nietos agradecen infinitamente a los que nos acompañaron en este doloroso momento e invitan a la misa a realizarse el día 11/02/17 a las 20:30 en la Iglesia Santiago Apóstol a cumplirse 9 días de su fallecimiento.





ESPINILLO, GUSTAVO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/02|.Su padre Rodolfo, hermanos Mariana, Agustín, hijos Matías, Maira y Daiara; sobrinos Elías, Eliana, Gabriel, Tamara, Agustina, Jesús e Ismael, invitan a la misa que se oficiará el día 11/02/17, a las 20:30 hs en la Parroquia Cristo Rey, con motivo de cumplirse 15 años de su fallecimiento. Se ruega una oración en su querida memoria.





Interior

----------------------------------------









CARRIZO, RAMÓN ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/17|. Su esposa Clara Suarez, sus hijos Albina, Marta, Irene, Ramón, Cristina, Simón, Andrés, Liliana, Juan, hijos pol. Carlos, Agustin, Carlos, María, Miguel, Natalia, Ignacio, Jorgelina, nietos, bisnietos y demas familiares, sus restos seran inhum. hoy a las 11hs. en el cementerio La Esperanza. EMPRESA SANTIAGO.

LUCERO, ANTONIA ARGELIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/17|. Su esposo Antonio Pereyra, sus hijos Luis, Ramona, José, Estela, Mario, Ariel, Micaela, Rafael, David y Analia, hijos políticos y nietos, participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 19 en el cementerio de Laprida. CARUSO CIA DE SEG S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.





MEDINA, ENZO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/17|. Tufi Saad, su esposa Azucena Azar participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA, ENZO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/17|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Abud Saad y su esposa Chiqui Azar e hijos, hijos políticos y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA, ENZO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/17|. "Señor ya está ante ti, recíbelo en tu Reino". Nazih Nader, su esposa Norma Azar e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan penoso trance. Elevan oraciones en su memoria.

MEDINA, ENZO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Héctor Felipe Azar, su esposa Sara Llugdar e hijos Emily, Felipe y Yanina participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de gran pesar. Se ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA, ENZO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/17|. Los compañeros de su hija Gaby: Dra. Elena Farias, Lelia Bosque, Nelida Veliz, Maria Jose Gorostiaga, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

MEDINA, ENZO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/17|. Compañeros de Dirección de Administración el Poder Judicial, acompañan a Gaby y Sebastián en este triste momento. Elevan oraciones por su eterno descanso.





Invitación a Misa

----------------------------------------





ROBLEDO, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/17|. La Familia de Farmacia del Parque recuerda al amigo y compañero Luis "Lechuzón" Robledo con enorme cariño e invitan a la misa hoy a las 20,30 en la Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Las Termas.