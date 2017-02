Causa Amia: el fiscal imputó a Julio De Vido, Parrilli y Zannini

-

El fiscal federal Gerardo Pollicita imputó ayer al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido; al ex titular de la AFI, Oscar Parrilli, y al ex secretario Legal y Técnico de la Presidencia durante el kirchnerismo, Carlos Zannini, en la denuncia por supuesto encubrimiento agravado del atentado a la Amia hecha por el fallecido fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros acusados.

Además, en un dictamen entregado al juez federal Ariel Lijo, el fiscal ordenó 31 medidas de prueba en la causa, entre ellas entrecruzamiento de llamados entre la expresidenta y todos los imputados del caso, desde enero de 2011 a diciembre de 2015.

Registros

El fiscal también requirió los registros de visitas a la Casa de Gobierno y a la quinta presidencial de Olivos en todos sus accesos entre 2011 y 2015, y, además, que se le informe sobre los ingresos a ambos lugares, sede de la actividad de la expresidenta, de los demás imputados según el dictamen de 12 carillas.

Pollicita pidió investigar a cuatro nuevos acusados a raíz de la denuncia de Nisman por supuesto encubrimiento de los iraníes imputados por el atentado ocurrido el 18 de julio de 1994, a raíz de la firma del fallido Memorándum de Entendimiento con Irán: De Vido, Parrilli, Zannini y a la ex Procuradora del Tesoro de la Nación, Angelina Abbona.