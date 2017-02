FÚNEBRES | 12 de Febrero de 2017

Hoy 21:45 - FALLECIMIENTOS





- Ernesto Gutiérrez Maldonado

- Rufino Alberto Lugones

- Jaime Alberto Guardo

- Walter Orlando Narváez (El Simbolar)

- Luis Domingo Navarro (La Banda)

- Gladis Azucena López

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





CORONEL, LUIS DARÍO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/17|. Compañeros del Consejo Gral. de Educación de su hna. Bety; Nilda, Guilli, Titina, Claudia, Belén, Gustavo, Carolina, Miguel, Julio, Antonio, Chiqui, Rubén y Marilú participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, LUIS DARÍO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/17|. Roxana Gramajo, sus hijos Emanuel, José y Luciano, sus sobrinos Lucas y Pamela y familia Gramajo participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GUARDO, JAIME ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció 11/2/17|. Su esposa Noemí, sus hijos Cristian, Cecilia, Belén, Matías, Fabricio, Ricardo, Daniel, Pablo, Federico; sus hijos pol. y nietos. Sus restos fueron inhum. ayer en el cementerio Parque el Descanso. Cob. IOSEP. SERV. REALIZ. POR COCHERÍA NORTE, La Plata 162. T. 421-9787.

GUARDO, JAIME ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/17|. Mario Tamer, Agustín Paz socios gerentes de la Empresa S.I.C. SRL participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en tan irreparable pérdida.

GUARDO, JAIME ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció 11/2/17|. Administración, compañeros y amigos de la Empresa S.I.C. SRL participan con dolor y acompañan a la familia en tan irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

GUTIÉRREZ MALDONADO, ERNESTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/17|. Su esposa Nélida Rivero, sus hijos Marcela, Andrea, Ernesto y Claudia, hijos pol. y nietos participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 11 en el cementerio La Piedad. C de duelo P L Gallo 340 (SV). HAMBURGO CIA. DE SEG. S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA.

GUTIÉRREZ MALDONADO, ERNESTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/17|. Yoli Azar, Adriana Barrera, Carlos Barrera y Santiago Barrera participan con profundo dolor el fallecimiento de Ernesto y ruegan oraciones en su memoria.

GUTIÉRREZ MALDONADO, ERNESTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/17|. Carlos Barrera, María Caloso, Valentina y Lucas participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GUTIÉRREZ MALDONADO, ERNESTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/17|. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Los amigos de su hija Claudia y su nieta Angie: Kuky y Liliana Vega; Daniela, Raúl, Florencia y Zoe Rodríguez participan con pesar el fallecimiento y acompañan a toda su familia en estos difíciles momentos.

GUTIÉRREZ MALDONADO, ERNESTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/17|. "Querido Gugú": vivirá eternamente en el recuerdo de sus consuegros: Hugo Cabrera y Elena Azar; hijos Hugo, Omar y Lito; nietos Juan Cruz, María Pía, Juan Ignacio; Alejandro y María Lara, lloran su inesperada partida al Reino de dios y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

GUTIÉRREZ MALDONADO, ERNESTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/17|. Querido Dr.: siempre te recordaremos con inmenso cariño. Esther y Luis Farías y sus respectivas flias. Ruegan por su eterno descanso. Sus restos fueron inhumados en la Piedad.

GUTIÉRREZ MALDONADO, ERNESTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/17|. María Toty y José acompañan a la flia. ante la irreparable pérdida de Ernesto, quien siempre nos brindó su sincera y generosa amistad. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GUTIÉRREZ MALDONADO, ERNESTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/17|. Horacio Montenegro y flia. acompañan en su dolor por el fallecimiento del padre de Ernesto y toda su flia. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

GUTIÉRREZ MALDONADO, ERNESTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/17|. Las amigas de su hermana Clelia Borges; Mirta Hatun, Mimí Chara, Blanquita Loudini y Nancy Ledesma participan su fallecimiento y acompañan a la flia. en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

GUTIÉRREZ MALDONADO, ERNESTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/17|. La comisión directiva de la Alianza Francesa de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de la presidenta de la C.D. Sra. Clelia Gutiérrez y acompañan a sus familiares en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GUTIÉRREZ MALDONADO, ERNESTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/17|. Raúl y Chicha Nasif, sus hijos Puchi y Lucia, Marita y Mauro, Natalia y Mako, nietos, Santiago, Martina, Nacho, Constanza, Augusto, Valentin y Francisco participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GUTIÉRREZ MALDONADO, ERNESTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/17|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Tus hermanas de la vida de su hija Andrea Gutiérrez; Margarita, Negu, Liliana, Mechi y sus respectivas flias., Acompañan a sus familiares en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

GUTIÉRREZ MALDONADO, ERNESTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/17|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Amigas y compañeras de su hija Andrea Gutiérrez; Mariela, Betiana, Marta, Liliana, Marga, Mirta, Eugenia, Gladis, Hebe y Rosita participan y acompañan a la flia. en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

GUTIÉRREZ MALDONADO, ERNESTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/17|. A Ti Señor, levanto mi alma, Dios mío en ti confío. Ex compañeras y amigas del Profesorado de Educ. Pre - Escolar Esc. Normal Manuel Belgrano ( P.E.P.E. ) Promoción 86, participan el fallecimiento del padre de la Lic. Claudia Gutiérrez. Elevan oraciones en su memoria.

GUTIÉRREZ MALDONADO, ERNESTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/17|. Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielos. Mabel Ibáñez, e Inés de Morales y flia. participan el fallecimiento del padre de nuestra querida Amiga Claudia Gutiérrez. Elevan oraciones en su memoria.

GUTIÉRREZ MALDONADO, ERNESTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/17|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Personal directivo, docente y de maestranza del Jardín de Infantes Nª 104 Evita, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestra compañera Prof. Claudia Graciela y acompañan a su flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GUTIÉRREZ MALDONADO, ERNESTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/17|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Dr. Pascual Llugdar, su Sra. Bibi e hijas participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GUTIÉRREZ MALDONADO, ERNESTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/17|. La Alianza Francesa de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de la Sra. Clelia Gutiérrez, presidente de la Institución.

GUTIÉRREZ MALDONADO, ERNESTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/17|. Las compañeras Beleneras de su hermana Clelia, participan su fallecimiento y acompañan en este difícil momento con oraciones y mucha fuerza.

LÓPEZ, GLADIS AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/17|. Lidia Graciela Olivera, sobrinos y demás familiares. Sus restos serán inhumados 11 hs en el cementerio Los Flores. Ceremonial, Exequias y Tanatoproxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

LUGONES, RUFINO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/17|. Su esposa Elba del Rosario Gerez, hijos Juan, Ariel, Inés, h. pol, Romina, nietos, Benjamín, Tomás, Guadalupe y demás familiares. Part. su fallec. Sus restos serán inhum. a las 11 en el cement. La Piedad. SERV. IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

ROLDÁN, CLEMENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/17|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". María Cira, Claudia María del Carmen, Marita, Vilma y Kuky participan el fallecimiento de la mamá de Dina y acompañan a toda su flia. en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, MARCOS DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/17|. Hugo Cortés y despide con tristeza a su querido amigo Daniel. Eleva oraciones en su memoria.

ROLDÁN, MARCOS DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Sus amigos y vecinos de trabajo: Ramón Santillán, Fabián Pacheco, Natalia Orellana, Lorena Herrera, Mónica Abdala, Jacqueline Loto y Liliana Gramajo participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones su memoria.

TREJO VDA. DE GÓMEZ, NIDIA APOLINARIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/17|. Acompañan en el dolor a sus hijos en la pérdida de su Sra. madre, sus amigos Teresa Morales y Hugo Arias. Ruegan oraciones en su memoria,

VILLALBA, MARIO REDUCINDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/17|. Luis Sandoval, su esposa Elena Azar participan con dolor el fallecimiento de Don Mario y acompañan a Elvira y familia en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

VILLALBA, MARIO REDUCINDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/17|. Las jubiladas de la Escuela Nº 43/ 765 acompañan a su compañera Elvira Paz en este difícil momento, la pérdida de su esposo, que el Señor le dé descanso merecido y el consuelo a su familia y que brille para él la luz que no tiene fin. Ada Castellani.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





AGÜERO, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Hoy hace un mes que me fui, seguramente al recordarme se pondrán tristes, pero quiero convencerlos que estoy tranquila y feliz, pero más feliz seré si los veo sonreír. Moriré solo cuando ya no viva en el recuerdo de ustedes. Tus hijos Daniela, Olga, Alberto; hijos políticos Marcelo, Meli, nietos: Tomás, Lautaro, Mirko, Luciana, Constanza y Gabriela invitan a la misa en su memoria a celebrarse hoy 13/2 a las 20 hs. en la Pquia. La Merced. Se ruega una oración en su querida memoria.

BULACIO, OSCAR SERVANDO (Teté) (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/11|. Querido esposo, partiste a los brazos de nuestro Señor y aunque el dolor es grande, sabemos que te convertiste en mi ángel. Que el Señor te guarde en su Reino y te brille la paz por siempre. Hace 6 años te recuerdo con amor, esposo amado. Sé que sos feliz donde estás, junto a tu hijo, pronto nos encontraremos los 3 juntos en el Paraíso. Tu esposa Ramona y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. Santo Cristo del Bº Mosconi. Se ruega una oración en su memoria.

CAAMIÑA, WALTER GUIDO (Chochín) (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/16|. Hoy hace seis meses que el Señor te llevó a disfrutar de la vida eterna. Te extrañamos mucho. Vivirás en nuestros corazones. Tu desconsolada madre Francisca Abraham de Caamiña, tus hnas. Norma y Gladys Caamiña; tus sobrinos Paco y Chicho Diósquez; Cintia y Karina; Pupi Llanos respectivas familias invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Pquia. San José del Bº Belgrano. Elevan oraciones en su memoria.

GIANGRECO DE TOLOSA, CONCEPCIÓN ISABEL (Pochy) (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/16|. Querida hermana no podemos creer el tiempo que pasó desde que partiste, porque lo sentimos como si fuera ayer. Tu recuerdo continua y nos hace sentir que todavía estás aquí, no se muere el corazón cuando deja de latir, se muere cuando los recuerdos dejan de existir. Extrañamos ese lugar que ocupabas en nuestra mesa que compartimos muchos años. Tu hermano Teddy, hijos Pablo y Lorena y tu sobrina nieta Guille invitan a la misa que se oficiará hoy a las 21 hs. en la Catedral Basílica.

GÓMEZ, LUIS EUMELIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/14|. "Que en este descanso eterno, el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón". Tu esposa Zulma, hijas Cecilia y Celina; hijos políticos Daniel y Antonio, nietos Guillermina, Martina, Nicolás, Mateo e Ignacio invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. San José del Bº Belgrano, al cumplirse 3 años de su partida.

PERALTA, FRANCISCO ARGENTINO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/15|. Su esposa Lucy, hijos y nietos invitan a compartir la Eucaristía, mañana lunes a las 20.30 en la Catedral Basílica, al cumplirse un año y medio de su partida. Agradecen oraciones en su querida memoria.

ROJAS, HUGO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/16|. Su esposa María Elena y su hija Leticia invitan a la misa hoy a las 21 en la Catedral Basílica, al cumplirse dos meses de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

SANTUCHO, RITA EUSEBIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/16|. Mamita: ¿me dejas hacerle una pregunta a Dios? ¿Porqué te llevó de nuestro lado?, miro a mi alrededor y quisiera preguntarles a todos su alguien no te ha visto. Te extraño tanto, una gran madre fuiste, una abuela con todo su significado. Hoy al cumplirse tres meses de su fallecimiento, su hijo Omar, su nuera patricia; sus nietos Claudio y Mara invitan a la misa a realizarse hoy a las 20.30 en la Pquia. San José del Bº Belgrano.





----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------









----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------









----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





NAVARRO, LUIS DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/17|. Su esposa Aída, sus hijos Marcela, Silvia, José Luis, hijo político Walter, nietos Luciano, Federico, Maricel, Anahí y demás familiares participan su fallecimiento. Sala velatoria Sáenz Peña 271 La Banda. SEPELIO SANTIAGO. NORCEN.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





BARRERA, JOSE BARTOLOMÉ (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/81|. Sus hijos Betty y Alberto Barrera, hijos políticos, nidetos y bisnietos invitan a la misa que se realizará hoy a las 20.30 hs en la parroquia Santiago Apóstol, con mogtivo de recordarse un nuevo aniversario de su fallecimiento. Se rezan oraciones en su querida memoria.

MAJUL, MIGUEL YAPUR - FARÍAS DE YAPUR, OLGA (q.e.p.d.) Fallecieron el 12/2/08 - 20/8/15|. Gracias Señor por permitirnos compartir sus vidas. Por siempre en nuestros corazones. Su hijo Miguel Yapur, Elizabeth Cuevas, sus hijos Daniela y Sergio, Cecilia y José, Alejandra, nietos Eva, Maylen, Zoe, león invitan a la misa que se celebrará en la parroquia Santiago Apóstol a las 20.30 hs al cumplirse un nuevo aniversario de sus fallecimientos.

MORALES, FELISA (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/17|. Hoy haremos celebrar una misa al cumplirse un mes de tu partida en la parroquia Santiago Apóstol a las 20.30 hs (La Banda) Graciela Ruiz de Vaulet y Kiko Vaulet y flia.

RUIZ DE BARRIONUEVO, JULIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/16|. Hay un lugar donde viven nuestros seres queridos... Un lugar en donde siempre podemos encontrarlos ... Un lugar que no conoce la palabra fin, ni muerte, ni partida, ni adiós. Ese lugar es nuestro corazón. Ahí estás... como siempre. Al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento, se oficiará una misa en su memoria el domingo 12 a las 19 hs en la capilla Santa Rita (Bº Ramos Taboada) y el lunes 13/2/17 a las 8.30 un responso en el cementerio Jardín del Sol.





----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------





BARRERA, JOSE BARTOLOMÉ (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/81|. Al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento, hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos ruegan una oración en su memoria.

CANTERO DE DOMÍNGUEZ, MICAELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/89|. Hace 28 años que nos dejaste para reunirte con Jesús y la Virgen María, que eras fiel "devota" y les rezabas por la familia. Te extrañaremos como el primer día, porque fuiste una "Madraza" Jesús, siga iluminando nuestro hogar con tu luz. Sus hijos Pocha y Alberto; sus nietos Analí, Marcel y su bisnietos Cintia, Rocío, Cristian, Micaela, Martín.

FERNÁNDEZ VDA. DE LIZÁRRAGA, MARÍA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/16|. A un año de tu partida: "No he muerto. Solo me fui antes y no quiero que me recuerden con lágrimas como aquel que no tiene esperanza. No he muerto; aunque mi cuerpo no esté, siempre mi presencia se hará sentir. Seré el silencio de nuestro hogar que tanto compartimos, seré la brisa que besará sus rostros, seré un recuerdo dulce que asista a su memoria, seré una página bonita de su historia. Perdón a todos, tomé únicamente uno de los trenes anteriores y se me olvidó decirles...No he muerto, solo me fui antes". Tus hijos Tere, Marta, Carlos y flias.





----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------









----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

Interior

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





NARVÁEZ, WALTER ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció 11/2/17|. Su esposa Mirta, sus hijos Yésica, Yanina, Brenda; hijos pol. Juan, Claudio, Javier; sus nietos Thiago, Joaquín, Martín, Lorenzo, su mamá y amigo Walter. Sus restos serán inhum. hoy a las 9 en el cement. Col. El Simbolar. Cob. Caruso Cia. SERV. REALIZ. POR COCHERÍA NORTE, La Plata 162. T. 421-9787.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





GONZÁLEZ, ATILIO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/94|. Sus padres, hermanos, sobrinos e hijas invitan a la misa a oficiarse hoy a las 20,30 en la Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro al cumplirse el 23º aniversario de su fallecimiento. Las Termas.

TREJO, ROQUE JACINTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/85|. Su hija Silvia, nietos Rodrigo y Oscar harán celebrar una misa en su memoria al haberse cumplido el 32º aniversario de su muerte hoy a las 20,30 en la Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Las Termas.

VIZGARRA DE MOYA, ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/17|. "Que la misericordia de Dios la reciba en su reino y brille para ella la luz que no tiene fin". Sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos al cumplirse los nueve días de su fallecimiento invitan la misa que se oficiara hoy a las 20.30 en la parroquia Nuestra Señora del Rosario para rogar por su descanso eterno.