CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 14 de Febrero 2017
A LAS 16.30 EL REGRESO DE LUCAS
Por El Liberal
Hoy 21:12 -
CANAL 7
07.55 PAUSA EN FAMILIA
08.00 NICK JR.
09.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)
12.00 TELEFE NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 1ª EDICIÓN
14.00 MONO FECHAS
14.10 TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 JOSUÉ. ESTO PASÓ EN EL CAPÍTULO ANTERIOR
15.30 EL SECRETO DE FERIHA 16.30 EL REGRESO DE LUCAS
17.30 CORTA POR LOZANO
18.30 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.15 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR
22.30 SORTEO DE TOMBOLA NOCTURNA
22.45 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR (CONTINÚA)
23.30 DESPEDIDA DE SOLTEROS
00.30 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.00 UPLAY
AMÉRICA
09.00 DESAYUNO AMERICANO
13.30 INTRUSOS
16.30 INFAMA
18.45 AMÉRICA NOTICIAS
20.45 INTRATABLE
CANAL 9
14.00 TRES VECES ANA
15.00 AMORES CON TRAMPA
18.00 LA ROSA DE GUADALUPE
19.00 TELENUEVE
TELEVISIÓN PÚBLICA
12.00 AVES DEL PARAÍSO
13.00 TELEVISIÓN PÚBLICA NOTICIAS
14.00 COCINEROS
17.00 OCÉANO ÍNDICO
18.00 MIS NOCHES SIN TÍ
19.00 TELEVISIÓN PÚBLICA NOTICIAS
20.00 DESORDENADOS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
17.00 SARAS Y KUMUD
18.30 A TODO O NADA - ESPECIAL: LAS PUERTAS
20.00 TELENOCHE
22.00 QUIERO VIVIR A TU LADO
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 CIRCUITO ARGENTINO
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EMISIÓN
15.00 BÁSQUET POR EL 14: CAPITALINA
16.30 CICLOS DE COLECCIÓN SPASIUK
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.30 LA 40
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL CLÁSICO ESTUDIANTES VS. TALLERES GRAL. BELGRANO
20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
21.00 RUIDO DE MOTOTRES
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EMISIÓN
22.30 PASIÓN POR EL TURF
23.00 EL PODIO
CANAL 4
14.00 FOLCLUB
17.00 CONTACTO
17.30 ALGO EN COMÚN
19.30 PUERTO PESCA
20.00 DESTINOS DEL TURISMO Y LA CULTURA
20.30 MUNDO TURÍSTICO
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 EXPRESS AMATEUR
PELÍCULAS
CINEMAX
12:00 RAY DONOVAN
01:04 ACORRALADO
03:03 SECRETOS PELIGROSOS
05:25 HANK Y ASHA
07:00 CITA CON EL AMOR
08:54 UN ÁNGEL ENAMORADO
11:17¿CÓMO DIABLOS LE HARÉ?
13:05 LOS FANTASMAS DE MIS EX
15:12 LA CASA DEL LAGO
17:17 NUEVAMENTE AMOR
19:36 UN CUENTO DE INVIERNO
22:00 ¿SOLO AMIGOS?
TNT
02:54 TIERRA DE ZOMBIES
04:23 CONOCIENDO EL MAL
05:52 TNT BUZZ
06:00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06:28 REALMENTE AMOR
08:57 EL DESCANSO
11:34 COMER, REZAR, AMAR
14:12 SEX AND THE CITY - LA PELÍCULA
16:52 AMIGOS CON BENEFICIOS
18:52 THOR: UN MUNDO OSCURO
21:05 HASTA QUE TE CONOCÍ
22:00 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
22:55 MILK
01:20 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
TCM
03.40 LA MASACRE DE TEXAS
05.00 XENA: LA PRINCESA GUERRERA
06.00 LA PANTERA ROSA
06.30 ALF (TEMPORADA 2)
10.05 TIEMPO DE MELODÍA
11.30 STAR TREK: LA PRÓXIMA GENERACIÓN
13.45 PERFECTO ASESINO, EL
15.50 SINTONÍA DE AMOR
18.30 XENA: LA PRINCESA GUERRERA
19.30 ALF (TEMPORADA 2)
21.00 MI PRIMER BESO
23.10 LA PANTERA ROSA
23.40 REALMENTE AMOR
SPACE
02:37 BROKEN CITY
04:29 SNIPER: AL LÍMITE
06:00 EL ATAQUE DE LAS ARAÑAS
06:30 FRÍO COMO LA NOCHE
08:06 EL RESCATE
10:20 ROBIN HOOD
13:05 UNA VERDAD OSCURA
15:06 MENTIRAS MORTALES
17:13 GHOST RIDER: ESPÍRITU DE VENGANZA
18:57 BATMAN: EL CABALLERO DE LA NOCHE ASCIENDE
22:00 RAMBO - REGRESO AL INFIERNO
23:50 INFRAMUNDO: EL DESPERTAR
UNIVERSAL CHANNEL
09:00 LA LEY Y EL ORDEN: UVE
10:00 LA LEY Y EL ORDEN: UVE
11:00 DR. HOUSE
12:00 DR. HOUSE
13:00 CHICAGO P.D.
14:10 MI AMIGO PAULIE
16:00 DR. HOUSE
17:00 DR. HOUSE
18:00 CHICAGO P.D.
19:00 LA LEY Y EL ORDEN: UVE
20:00 LA LEY Y EL ORDEN: UVE
21:00 CHICAGO P.D.
22:00 BUENOS VECINOS
23:50 BUENOS VECINOS
A DÓNDE IR
EL MAGISTRADO
(YRIGOYEN Y ALVEAR)
HOY, A PARTIR DE LAS 22, NOCHE ROMÁNTICA CON LA ACTUACIÓN DE “VALQUIRIAS DONCELLAS”. POP, BOLEROS, LATINOS Y MELÓDICOS PARA DISFRUTAR DE UN GRAN MOMENTO.
MANDRAKE MULTISPACIO
(SAN MARTÍN ESQUINA SANTA FE)
ESTE SÁBADO, A PARTIR DE LAS 23, “LOS ARCANOS DEL DESIERTO” JUNTO CON “LA PESADA SANTIAGUEÑA”.
CLUB OLÍMPICO
(AMEGHINO 114)
TODOS LOS DOMINGOS DE FEBRERO, DE 14.30 A 20, HABRÁ SHOW EN VIVO EN LA PILETA DE OLÍMPICO.
CINES
SUNSTAR
MOANA (3D):
ANIMACIÓN, (ATP)
09/02 17:30 (Cast) 20:00 (Cast)
RESIDENT EVIL (3D):
TERROR, ACCIÓN. (+16 años)
09/02 22:50 (Cast
xXx REACTIVADO 3D
ACCIÓN (13 años)
09/02 22:10 (Subt)
LEGO BATMAN: LA PELÍCULA (3D):
ANIMACIÓN, (ATP)
09/02 - 15/02 20:40 (Cast)
LEGO BATMAN LA PELíCULA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
09/02 - 10/02 16:20 (Cast) 18:30 (Cast
SING ¡VEN Y CANTA! (2D): MUSICAL. (+ 13 años)
09/02 - 10/02- 16:15 (Cast
LA RAZÓN DE ESTAR CONTIGO (2D): DRAMA (ATP) 09/01 - 15/02-18:20 20:25
NIEVE NEGRA (2D):
DRAMA (+ 16 AÑOS)
09/01 - 15/02- 20:15 (Cast)
LA LA LAND (2D):
DRAMA (ATP)
09/02 22:30 (Subt)
TALENTOS OCULTOS
DRAMA (ATP)
09/02 22:10 (Subt)
MOANA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
09/02 - 10/02 16:10 18:05
CINCUENTA SOMBRAS MÁS OSCURAS (2D):
DRAMA (+ 13 AÑOS)
09/02 - 17:25 (Cast) 19:55 (Subt) 22:20 (Subt)
10/02 - 11/02- 17:25 (Cast)
HÍPER LIBERTAD
MOANA, UN MAR DE AVENTURAS 2D ATP
CASTELLANO 17:40 - 20:00 - 22:30 (TODOS LOS DÍAS)
LEGO BATMAN: LA PELÍCULA 2D ATP
CASTELLANO 18:00 - 20:25 (TODOS LOS DÍAS)
RESIDENT EVIL 6: EL CAPÍTULO FINAL 2D APTA 16 AÑOS CASTELLANO SÁBADO TRASNOCHES 2X1 00:50
XXX: REACTIVADO 2D ATPA 13 22:40 (TODOS LOS DÍAS) SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:00
CINCUENTA SOMBRAS MÁS OSCURAS 2D 16 años CASTELLANO: 17:30 - 20:10 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS)
CINCUENTA SOMBRAS MÁS OSCURAS 2D 16 años
SUBTITULADA SÁBADO TRASNOCHE 2X1 01:10
VENTA ONLINE: MIBOLETERIA.COM.AR
HORARIOS DE APERTURA
TODOS LOS DÍAS A LAS 17:00 DOMINGO 17:00
VALOR DE LAS ENTRADAS
2D Entrada General: $95
3D Entrada General: $105