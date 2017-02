CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 14 de Febrero 2017

Hoy 21:12 -

CANAL 7

07.55 PAUSA EN FAMILIA

08.00 NICK JR.

09.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)

12.00 TELEFE NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 1ª EDICIÓN

14.00 MONO FECHAS

14.10 TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 JOSUÉ. ESTO PASÓ EN EL CAPÍTULO ANTERIOR

15.30 EL SECRETO DE FERIHA 16.30 EL REGRESO DE LUCAS

17.30 CORTA POR LOZANO

18.30 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.15 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR

22.30 SORTEO DE TOMBOLA NOCTURNA

22.45 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR (CONTINÚA)

23.30 DESPEDIDA DE SOLTEROS

00.30 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.00 UPLAY

AMÉRICA

09.00 DESAYUNO AMERICANO

13.30 INTRUSOS

16.30 INFAMA

18.45 AMÉRICA NOTICIAS

20.45 INTRATABLE

CANAL 9

14.00 TRES VECES ANA

15.00 AMORES CON TRAMPA

18.00 LA ROSA DE GUADALUPE

19.00 TELENUEVE





TELEVISIÓN PÚBLICA

12.00 AVES DEL PARAÍSO

13.00 TELEVISIÓN PÚBLICA NOTICIAS

14.00 COCINEROS

17.00 OCÉANO ÍNDICO

18.00 MIS NOCHES SIN TÍ

19.00 TELEVISIÓN PÚBLICA NOTICIAS

20.00 DESORDENADOS

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

17.00 SARAS Y KUMUD

18.30 A TODO O NADA - ESPECIAL: LAS PUERTAS

20.00 TELENOCHE

22.00 QUIERO VIVIR A TU LADO





CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 CIRCUITO ARGENTINO

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EMISIÓN

15.00 BÁSQUET POR EL 14: CAPITALINA

16.30 CICLOS DE COLECCIÓN SPASIUK

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.30 LA 40

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL CLÁSICO ESTUDIANTES VS. TALLERES GRAL. BELGRANO

20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

21.00 RUIDO DE MOTOTRES

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EMISIÓN

22.30 PASIÓN POR EL TURF

23.00 EL PODIO

CANAL 4

14.00 FOLCLUB

17.00 CONTACTO

17.30 ALGO EN COMÚN

19.30 PUERTO PESCA

20.00 DESTINOS DEL TURISMO Y LA CULTURA

20.30 MUNDO TURÍSTICO

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 EXPRESS AMATEUR

PELÍCULAS

CINEMAX

12:00 RAY DONOVAN

01:04 ACORRALADO

03:03 SECRETOS PELIGROSOS

05:25 HANK Y ASHA

07:00 CITA CON EL AMOR

08:54 UN ÁNGEL ENAMORADO

11:17¿CÓMO DIABLOS LE HARÉ?

13:05 LOS FANTASMAS DE MIS EX

15:12 LA CASA DEL LAGO

17:17 NUEVAMENTE AMOR

19:36 UN CUENTO DE INVIERNO

22:00 ¿SOLO AMIGOS?





TNT

02:54 TIERRA DE ZOMBIES

04:23 CONOCIENDO EL MAL

05:52 TNT BUZZ

06:00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06:28 REALMENTE AMOR

08:57 EL DESCANSO

11:34 COMER, REZAR, AMAR

14:12 SEX AND THE CITY - LA PELÍCULA

16:52 AMIGOS CON BENEFICIOS

18:52 THOR: UN MUNDO OSCURO

21:05 HASTA QUE TE CONOCÍ

22:00 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE

22:55 MILK

01:20 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE





TCM

03.40 LA MASACRE DE TEXAS

05.00 XENA: LA PRINCESA GUERRERA

06.00 LA PANTERA ROSA

06.30 ALF (TEMPORADA 2)

10.05 TIEMPO DE MELODÍA

11.30 STAR TREK: LA PRÓXIMA GENERACIÓN

13.45 PERFECTO ASESINO, EL

15.50 SINTONÍA DE AMOR

18.30 XENA: LA PRINCESA GUERRERA

19.30 ALF (TEMPORADA 2)

21.00 MI PRIMER BESO

23.10 LA PANTERA ROSA

23.40 REALMENTE AMOR





SPACE

02:37 BROKEN CITY

04:29 SNIPER: AL LÍMITE

06:00 EL ATAQUE DE LAS ARAÑAS

06:30 FRÍO COMO LA NOCHE

08:06 EL RESCATE

10:20 ROBIN HOOD

13:05 UNA VERDAD OSCURA

15:06 MENTIRAS MORTALES

17:13 GHOST RIDER: ESPÍRITU DE VENGANZA

18:57 BATMAN: EL CABALLERO DE LA NOCHE ASCIENDE

22:00 RAMBO - REGRESO AL INFIERNO

23:50 INFRAMUNDO: EL DESPERTAR





UNIVERSAL CHANNEL

09:00 LA LEY Y EL ORDEN: UVE

10:00 LA LEY Y EL ORDEN: UVE

11:00 DR. HOUSE

12:00 DR. HOUSE

13:00 CHICAGO P.D.

14:10 MI AMIGO PAULIE

16:00 DR. HOUSE

17:00 DR. HOUSE

18:00 CHICAGO P.D.

19:00 LA LEY Y EL ORDEN: UVE

20:00 LA LEY Y EL ORDEN: UVE

21:00 CHICAGO P.D.

22:00 BUENOS VECINOS

23:50 BUENOS VECINOS

A DÓNDE IR

EL MAGISTRADO

(YRIGOYEN Y ALVEAR)

HOY, A PARTIR DE LAS 22, NOCHE ROMÁNTICA CON LA ACTUACIÓN DE “VALQUIRIAS DONCELLAS”. POP, BOLEROS, LATINOS Y MELÓDICOS PARA DISFRUTAR DE UN GRAN MOMENTO.

MANDRAKE MULTISPACIO

(SAN MARTÍN ESQUINA SANTA FE)

ESTE SÁBADO, A PARTIR DE LAS 23, “LOS ARCANOS DEL DESIERTO” JUNTO CON “LA PESADA SANTIAGUEÑA”.

CLUB OLÍMPICO

(AMEGHINO 114)

TODOS LOS DOMINGOS DE FEBRERO, DE 14.30 A 20, HABRÁ SHOW EN VIVO EN LA PILETA DE OLÍMPICO.

CINES

SUNSTAR

MOANA (3D):

ANIMACIÓN, (ATP)

09/02 17:30 (Cast) 20:00 (Cast)

RESIDENT EVIL (3D):

TERROR, ACCIÓN. (+16 años)

09/02 22:50 (Cast

xXx REACTIVADO 3D

ACCIÓN (13 años)

09/02 22:10 (Subt)

LEGO BATMAN: LA PELÍCULA (3D):

ANIMACIÓN, (ATP)

09/02 - 15/02 20:40 (Cast)

LEGO BATMAN LA PELíCULA (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

09/02 - 10/02 16:20 (Cast) 18:30 (Cast

SING ¡VEN Y CANTA! (2D): MUSICAL. (+ 13 años)

09/02 - 10/02- 16:15 (Cast

LA RAZÓN DE ESTAR CONTIGO (2D): DRAMA (ATP) 09/01 - 15/02-18:20 20:25

NIEVE NEGRA (2D):

DRAMA (+ 16 AÑOS)

09/01 - 15/02- 20:15 (Cast)

LA LA LAND (2D):

DRAMA (ATP)

09/02 22:30 (Subt)

TALENTOS OCULTOS

DRAMA (ATP)

09/02 22:10 (Subt)

MOANA (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

09/02 - 10/02 16:10 18:05

CINCUENTA SOMBRAS MÁS OSCURAS (2D):

DRAMA (+ 13 AÑOS)

09/02 - 17:25 (Cast) 19:55 (Subt) 22:20 (Subt)

10/02 - 11/02- 17:25 (Cast)

HÍPER LIBERTAD

MOANA, UN MAR DE AVENTURAS 2D ATP

CASTELLANO 17:40 - 20:00 - 22:30 (TODOS LOS DÍAS)

LEGO BATMAN: LA PELÍCULA 2D ATP

CASTELLANO 18:00 - 20:25 (TODOS LOS DÍAS)

RESIDENT EVIL 6: EL CAPÍTULO FINAL 2D APTA 16 AÑOS CASTELLANO SÁBADO TRASNOCHES 2X1 00:50

XXX: REACTIVADO 2D ATPA 13 22:40 (TODOS LOS DÍAS) SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:00

CINCUENTA SOMBRAS MÁS OSCURAS 2D 16 años CASTELLANO: 17:30 - 20:10 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS)

CINCUENTA SOMBRAS MÁS OSCURAS 2D 16 años

SUBTITULADA SÁBADO TRASNOCHE 2X1 01:10

VENTA ONLINE: MIBOLETERIA.COM.AR

HORARIOS DE APERTURA

TODOS LOS DÍAS A LAS 17:00 DOMINGO 17:00

VALOR DE LAS ENTRADAS

2D Entrada General: $95

3D Entrada General: $105