FÚNEBRES | 14 de Febrero de 2017

- Angélica Eudocia Abate de Weyenbergh

- Luis Marcelo Paz

- Blanca Inés Carrizo

- Ramona Zerda

- María Teresa Burgos

- Omar Roger Santillán (La Banda)

- Walter Hugo Jiménez

- Mario René Suárez (La Banda)







ABATE DE WEYENBERG, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Sus hijos María Argentina, Carlos Bernardo, Marta Angélica y María Eugenia, su hijo político Arturo Madías, sus nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Se ruega oraciones en su memoria.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Su hija María Eugenia, su hijo político Arturo Madías, sus nietas Marías Eugenia, Jimena y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Se invita al novenario de misas que se oficiarán diariamente en la Catedral Basílica a las 20.30 hs..

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Su hija María Argentina, sus nietas Eleonora y Mariano; María Fernanda y Roberto; Fernando y Carolina; Exequiel Khalil y Giuliana, sus bisnietas Bárbara, Victoria, Catalina y María Franchesca, sus fieles servidoras Reina, Leonor y Doly participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Su hija Marta Angélica, sus nietas María Carolina y José; María Belén y Pablo; María Marta e Ignacio y María Silvia, y su bisnieto Facundo participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones a su querida memoria.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Su nieta María Paula Weyenbergh y Roberto Ávila, sus bisnietos Ariana, Tomás y Bautista participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Su nieto Federico Weyenbergh y María José Rojas, su bisnieta Olivia participan con pesar su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Su nieto Carlos B. Weyenbergh y María Silvia Lescano, sus bisnietos Agustina, Carlitos e Inés participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá". Sus sobrinos Jorge Weyenbergh, Graciela H. de Weyenbergh, sus hijos Ana, Enrique y Cecilia, nietas Anabel y Rocío participan el fallecimiento de la querida tía Gringa.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Sus sobrinos Eduardo Ábalos, su esposa Guillermina Guerrieri Weyenbergh y toda su familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Su sobrina Margarita Guerrieri Weyenbergh de Lugones y toda su familia, participan con profundo dolor su inesperada partida a la patria celestial y ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Sus sobrinos Enrique Guerrieri Weyenbergh y su esposa y Josefina Guerrieri participan su fallecimiento.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. José Gubaira, su esposa Dominga Auat, sus hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Marcia Arias e hijos, Anahí Chamorro e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ABATE DE WEYENBERG, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Silvia Margarita Paz de Gómez, sus hijos, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ABATE DE WEYENBERG, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Edmundo Lescano y Silvia Gómez Paz, sus hijos María Silvia y Carlitos; Laura y Julio, Milena, sus nietos Agustina, Carlitos, Inés, Augusto y Victoria participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Su cuñada Rosa Carola de Abate, sus hijos Ángel Enrique Abate, Mónica Patricia Abate y sus respectivas flias., esposa e hijos de Roberto César Abate (h) participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Mario Castillo Solá, su esposa Mónica Patricia Abate y su hija Josefina participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración a su memoria.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (Q.E.P.D.) (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Néstor Fernando Zurita, su esposa y su hija Helena participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso trance. Elevan oraciones a su memoria.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Rodolfo Améstegui, su esposa Lola Monti, sus hijos Lourdes, Rodolfo; Mariana y Paula, y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones a su memoria.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Rosa Inés Monti participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones a su memoria.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Lastenia Medrano y familia participan su fallecimiento y acompañan con cariño a Runy y sus hermanos.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. María Mercedes Beltrán y familia participan su fallecimiento y acompañan con cariño a Runy y sus hermanos.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Benedicto Lupica, María Inés Olmedo de Lupica, sus hijos Adrián, Karina y Santiaguito y Darío, Belén, Máximo, Victoria y Facundo participan y acompañan a la familia en este doloroso momento.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Su consuegra Mery Oberlander de Cáceres participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega una oración en su memoria.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. José y Alejandro Gramaglia y familia participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Alberto Dante Spaini, su esposa María Dolores Retondo y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos elevando oraciones en su memoria.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Manuel Sánchez y Elena Marina Piccardi, sus hijas María Elena, María Laura y María del Pilar y flias, participan su fallecimiento y acompañan con cariño a sus hijos. Descanse en paz.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Marili Pinto, sus hijos Juan Pablo, Carlos Navelino y Mercedes Viaña participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Chicha Nasif Saber de Dorigón, sus hijos Lique y Adalí, Gabriel y Jacky, Fernanda y Caio, Fabián y Mariela, sus nietos y bisnietos acompañan a Runy y familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones por la querida Gringa.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Mariluy, Malena, Lucrecia y Marcela Arredondo Montes de Oca participan su fallecimiento, acompañando a Runy y familia.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Antonio Aboslaiman, Luisa Josefina Paz e hijos: Augusto, Josefina y Federico acompañan a sus hijos y nietos en este momento de dolor, rogando por la feliz resurrección de Gringa. Rogamos una oración en su memoria.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Sara Weyenbergh, sus hijos y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Se ruega oraciones en su memoria.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Marcia Arias e hijos, Anahí Chamorro e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Juan Carlos Estrada, Patricia Lapalma de Estrada y familia participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos María Eugenia, Carlos, Runi y Marta y a sus respectivas familias en este momento de dolor.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Julio E. Estofan, sus hijos Jorge, Julio, Esteban y Mía participan con profundo sentimiento el fallecimiento de la madre de su querido amigo Ati. Elevan oraciones en su memoria y pidiendo consuelo para toda su familia.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Elsa Castillo Carrillo y Rubén Giménez participan con profundo dolor su fallecimiento.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Mariana Gentile, sus hijos Gustavo Adrian y familia y Mariana Carolina Romano Gentile participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de sus queridos amigos María Eugenia y Arturo, en este dificil momento, elevamos oraciones en su memoria.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Ana María Alfano de Acuña, sus hijos Ana María, Graciela, Félix y María Josefina y sus respectivas familias participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. María Josefina Acuña, sus hijos Ramiro y Verónica y nietos Felix y Baltazar participan su fallecimiento y acompañan con amor a sus hijos.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Sus compañeros de la secundaria de 5º2ª de su hija Gocha acompañan con afecto a la familia. Elevan oraciones en su memoria,

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. "Que brille para ella la Luz que no tiene fin". Enrique Nasif Saber y Adela Figueroa, sus hijos Silvina, Fernando, Germán y sus hijos políticos acompañan a toda su familia en este dolor recordándola a la querida Gringa con cariño.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Sylvia Monti de Bruchmann y su hijo José Horacio partiipan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Alberto Paz, María Eugenia Berdaguer de Paz, sus hijos Jerónimo y Francisco y respectivas flias. acompañan cariñosamente a sus hijos y nietos.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. José Manuel Cáceres, su esposa Norah Carabajal, sus hijos Mercedes Cáceres y Sebastián Gómez y familia (a), José Cáceres y Jimena Madias participan su partida a la casa del Señor, rogando por su eterno descanso y cristiana resignación de sus familiares.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Edmundo Alberto Gómez, Ana Lía Terzano y sus hijos Luciana María, Cecilia María y Diego Emiliano Gómez Terzano participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a toda su familia. Elevan oraciones en su memoria.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Las amigas de su hija Runy, Carmen, Susana Peña y Lucrecia Cortigiani participan con dolor su fallecimiento.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. María Eugenia Rímini de Mayer Correa, sus hijos María Eugenia, Federico, Ernesto, María Eloísa, Ignacio y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a su familia con mucho cariño. Elevan oraciones en su memoria.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. María Rosa Rímini de Avendaño, sus hijos Baltazar, María Rosa, María Magdalena, Francisco, Juan Santiago y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a su querida familia.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Beatriz Meossi de Cáceres participa su fallecimiento y acompaña a sus hijos y demás familiares en este momento.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Félix Carol, María Teresa Habra y sus hijos participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. María Emilia Isorni de Saber junto a sus hijos Luciana y Nicolas Galindez, María y Diego Vittar y Claudio Saber y nietos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su descanso eterno y por la pronta resignación de su familia querida.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Elsa Di Piazza lamenta su partida y acompaña con sus oraciones a sus hijas en estas tristes circunstancias.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios". Zuni Assís de Retamosa participa con profundo dolor su fallecimiento y abraza con inmenso afecto a Runi y demás familiares en este triste momento. Gringa ¡descansa en paz!

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Dr. Mario Palavecino y Ana María Díaz participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones a su memoria.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Dr. Santiago Palavecino participa con pesar su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Guillermo Muñoz, Graciela Saber, sus hijos Virginia y Diego Centurión participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones rogando por el eterno descanso de su alma.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Las compañeras de su hija Marta de la promoción 1967 lamentan su fallecimiento y la acompañan junto a su familia en el dolor.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Viviana Pinto y familia participa su fallecimiento y acompaña a sus hijos en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Gustavo Basbús, María José Giovanniello y sus hijos Gastón, Adolfo y Augusto acompañan a Gocha y hermanos en este difícil momento.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Olegario Hernández, su esposa Claudia Zavalía y sus hijos Eugenia y Carlos Olivera, Olegario y Juan José participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan duro trance.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Julio Manuel Lugones, Ana María de Lugones participan su fallecimiento y acompaña a su familia con oraciones.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Ernesto Kozameh y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Luis Constantino Sogga, Ángela Graciela Alfano y flia. participan con dolor y lamentan profundamente su fallecimiento y ruegan por una pronta resignación para sus sus hijos y demás familiares.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Josefina Lissi y Carlos Paskevicius, Aldo Lissi y Jenny Angeleri y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Gringa y elevan oraciones en su memoria.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Susana Vivona de Arce, sus hijos Benjamín , Eugenia, Valentin y Carla, Agustin, Soledad, Martin y María participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Dr. Eduardo Contato Carol y Sra. participan con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Daniel Horacio Ayuch y familia participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BURGOS, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Sus hijos Melina, Rodrigo, sus padres Isaac, Trinidad, hnos. Gabriel, Viviana, amigos y demás fam. part. su fallec. Sus restos fueron inhum. en cem. de Clodomira. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

BURGOS, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) 12/02/17|. Sus padres Isaac Burgos y Trinidad Conde de Burgos, hermanos Gabriel y Viviana Burgos participan con dolor su fallecimiento y brille para ella la luz que no tiene fin.

BURGOS, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) 12/02/17|. Su tía Salvadora Burgos y sus primos Ruly, Judith y Jorge Sosa participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BURGOS, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) 12/02/17|. Su primo Ruly Sosa y Flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan plegarias en su memoria.

BURGOS, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) 12/02/17|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su tía Mecha Burgos, su esposo Carlos Ramón y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BURGOS, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) 12/02/17|. Yaya Ramos y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BURGOS, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) 12/02/17|. Sus vecinos y amigos Elcide, Chicha, Paola y Nahil Aodassio Toscano participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BURGOS, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) 12/02/17|. Tus compañeras de la Escuela N" 1241 Benjamín Santillán Bº Coesa,; Yeny Medina, Patricia Noriega, Norma Sanchez, y Roxi Jiménez participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BURGOS, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) 12/02/17|. Personal directivo, docente y de maestranza de la Escuela N" 1241 Benjamin Santillan del Bº Coesa, participan con profundo dolor el fallecimiento de la compañera docente y acompañan a Melina y Rodrigo.

BURGOS, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) 12/02/17|. Su compañera y vice; Mónica Ramírez y flia. participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a Melina y Rodrigo.

BURGOS, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 12/02/17|. Amigas de su hermana Viviana; Susi, Ely, Claudia F., Marta C., Marta Y., y Vilma participan con profundo dolor su partida. Ruegan oraciones en su memoria.

BURGOS, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 12/02/17|. Personal directivo, docentes y maestranza de la Escuela Nº 62 Joaquín V. González de Colonia Pinto participan el fallecimiento de la hermsana de la docente Viviana Burgos. Ruegan oraciones en su memoria.

BURGOS, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) 12/02/17|. "Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". José Nolasco Guzmán y Sra. acompañan con profundo dolor a sus hijos Melina y Rodrigo y fliares. Ruegan oraciones en su memoria.

BURGOS, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) 12/02/17|. Silvia Brescia y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Meli y Rodrigo y respectivas flias. y elevan oraciones en su memoria.

BURGOS, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) 12/02/17|. Justina Rojas, sus hijos Pereyra Roxana, Alicia, Juan Carlos, José, Marcela y Gladys participan su fallecimiento y acompañan en este momento de dolor a sus padress, hermanos e hijos. Sus restos fueron sepultaddos en el cementerio La Esperanza Clodomira.

BURGOS, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) 12/02/17|. Sus amigos Graciela, Melly y Hugo, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos Melina, Rodrigo y flia. en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

BURGOS, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) 12/02/17|. Teresa, José Manuel y Julio César Barquez y respectivas flias. participan su fallecimiento y acompañan en este doloroso momento a su hna. Viviana.

BURGOS, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) 12/02/17|. Alicia Pereyra, Graciela Argañaraz y la promoción 1987 participan con profundo dolor su fallecimiento y rueegan oraciones en su memoria.

BURGOS, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) 12/02/17|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Tu amiga Elena, tu ahijada Ivanna, tus sobrinos de corazón Romy y Oscar Astorga, Cesar Farutt, Silvia, Victoria, Roberto Farutt, Hugo Mitre y flia. participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BURGOS, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) 12/02/17|. La Comision Directiva de SIDISE acompañan en su dolor a sus hijos y demás familiares, por la partida de su afiliada Maria Teresa Burgos. Ruegan oraciones en su memoria.

CAMACHO, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/02/17|. Su esposa Fanny Nazar, sus hijos Estela, Miriam y Raúl, su hija pol. Claudia y sus nietos Rodrigo, Nicolás, Ramiro, Agustina y Fátima participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 10:30 en el cementerio Jardín del Sol. C duelo Irigoyen y Garay (SV) Serv. Soc. Amparo S.R.L EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO

CARRIZO, BLANCA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Sus hijos Isabel, Ángel, Verónica, Claudia, Carla, Juan, Walter, Tania, Miguel, h. pol. nietos y demás familiares part. su fallec. y que sus restos serán inhum. a las 11 hs en el cemen. de Los Morales. C /D Bº Los Lagos capital. Serv.ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

DE ARZUAGA DE NALLAR, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Su hermana María Silvia De Arzuaga de Zaccheo, sus sobrinos Augusto y Marcela, Gaby y Esteban, Mariana y Julio, Maria Eugenia y Juan Pablo, Pablo y Florencia e hijos te despiden con cariño y ruegan oraciones en tu memoria.

DE ARZUAGA DE NALLAR, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. María Cecilia Álvarez, sus hijos Edu, Flor y Virgi Maidana participan con dolor su fallecimiento.

DE ARZUAGA DE NALLAR, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Eduardo, María Cecilia, María Silvia, Gonzalo, Juan Pablo Álvarez y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

DE ARZUAGA DE NALLAR, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Sara Vidal Alcorta de Oberlander, sus hijos Marta y Carlos Escobar, Hernán y Daniela Vazquez (a), Irene y Mirta acompañan a sus hijas y hermanas en este difícil momento.

DE ARZUAGA DE NALLAR, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Susana Rodríguez de la Rúa, sus hijos Virginia y José Bulacio, Cecilia y Martin Domínguez, nietos Martincito, Baltazar y Manuel participan con profundo dolor su fallecimiento y rogamos una especial oración en su memoria.

DE ARZUAGA DE NALLAR, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Patricia Lugones, sus hijos Paula, Agustín, Francisco, Josefina Alegre, Mariano Munar y nietos Santiago y Martina participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este momento.

DE ARZUAGA DE NALLAR, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Sus compañeras de promoción del Colegio Belén acompañan a su hija Maria Luisa en este momento de dolor y ruegan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA DE NALLAR, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Luis Alberto García Olivera, Sonia Nazario y sus hijos Javier, Guadalupe y Milagros participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA DE NALLAR, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Sus vecinos Tere, Ceci y Cristian, Patri y Marito, Sofi, Luci, Emilio y Nico acompañan en el dolor a toda su flia. Tere nunca olvidará el cariño que siempre Pila les brindó a sus hijos y nietos. Rogamos oraciones en su querida memoria.

DE ARZUAGA DE NALLAR, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Palmira de A. de Billaud, su hijo Luis Vicente y nieto Luis Augusto participan con dolor el fallecimiento de la querida Pilita. Rogamos oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA DE NALLAR, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Sara Jorge de Nazario, sus hijos Lito, Enrique y Graciela, Susana y Juan José, nietos y bisnietos participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA DE NALLAR, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Carlos Alberto Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA DE NALLAR, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. María Rosa Carol de Contato, sus hijos Antonio y Adela, Eduardo y Felicitas, Lucrecia y Lorenzo, Rosa María y Alejandro José Contato Carol participan con pesar su fallecimiento y ruegan por su feliz resurrección. Acompañan a su familia en estos momentos de tanto dolor.

DE ARZUAGA DE NALLAR, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Claudia E. Salvatierra y sus hijos Solana y Juan Manuel y Alfonso participan con profunda trist5eza el fallecimiento de la mamá de sus queridas amigas Ma. Luisa y Silvia y acompañan a su familia en este doloroso momento.

DE ARZUAGA DE NALLAR, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Lelia I. Villegas y sus hijos Pol y Laia participan con profunda tristeza el fallecimiento de la mamá de sus amigas Ma. Luisa y Silvia y acompañan a su familia en estebn doloroso momento.

DE ARZUAGA DE NALLAR, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Ricardo M. Röttjer, Adela Navelino, sus hijos Martín y Anita Arce, Guadalupe y Santiago Barroso, Javier, Florencia y nieto Martín, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su querida flia. en este momento.

DE ARZUAGA DE NALLAR, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Pila, siempre te recordaré con una sonrisa y una palabra de aliento. Guillermo Rezola y Ema Josefina Tomatis participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia con oraciones.

DE ARZUAGA DE NALLAR, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Sabina Lapalma y Gabriel Llapur e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

DE ARZUAGA DE NALLAR, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Gerente, cuerpo de apoderados, representante y personal de OSDE filial Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento de la mamá de Silvia Nallar.

DE ARZUAGA DE NALLAR, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Los compañeros de trabajo de su hija Silvia: Alicia, Darío, Marcela, Analía S., Nélson, Mary Elena, Sabina, Cecilia, Sergio, Carlos, Romina, Maximiliano, Fedra, Edgardo, Alfonso, Analía A., Matías, Melisa, Carlos Z., Melina, Evelina, Elisa, Myriam, Silvia R., Mirta, Roberto, Ramiro, Agustina, Gregorio, Mauro, Daniela, Juan, Patricia, Cecilia A., Florencia, Valeria, Luis, Estefanía y Laura participan con profundo dolor su fallecimiento.

DE ARZUAGA DE NALLAR, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Clarita, Bocha, Quela, Silvita, Susy: si la muerte es inevitable para renacer el alma en el Reino de los Cielos ¡Hagase la voluntad del Señor! Que despertar triste el domingo cuando uno de mis hijos me avisó de la partida de Pila. Hubiera deseado tenerlos a todos estrechándolos en un fuerte abrazo para expresar mi pena porque una mujer a quien para mí, nombraba con una sola palabra lo que ella era: encantadora. Desprendió su alma de su cuerpo y, silenciosa, serena y fiel cristiana cumplió su renacer como fue toda su vida si estridencias, educada, buena hija, esposa, hermana, madre, abuela, bisabuela y todo lo hizo bien porque el Justo Juez les dió a la señora Palmira como madre. Reciban mi dolor y mis oraciones para ella y para esa familia grande, que siempre se conservó unida, como debe ser. Pilar ya descansa en paz. Ana Lía Paz Saavedra de Rezola.

DE ARZUAGA DE NALLAR, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. María Inés Castiglione y su esposo Carlos Toia participan su fallecimiento y acompañan a su hija María Luisa y familia en este doloroso momento.

DE ARZUAGA DE NALLAR, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Lylian Paz de Alegre, sus hijos Maria Claudia Alegre, Facundo Dardo y María del Milagro Herrera Alegre, Julio David Alegre y flia., María Julia Alegre y flia. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA DE NALLAR, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. María Adela Liendo de Carrasco y sus hijos Guillermo y Alicia Carrasco Liendo y su nieta María Lucía participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA DE NALLAR, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. José Nicanor Meossi, Prince Zaccardi, sus hijos José Alejandro y Nicanor Eugenio Meossi participan su fallecimiento y acompañan a su querida familia en estos momentos.

DE ARZUAGA DE NALLAR, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Agustín Pedro Rímini Olmedo, María Rosa Rímini de Avendaño, María Eugenia Rímini de Mayer Correa, María Luisa Rímini Olmedo y sus respectivas familias acompañan con cariño a María Luisa, Silvia Eugenia y demás familiares en este difícil momento. Ruegan por el descanso eterno de la querida Pila.

DE ARZUAGA DE NALLAR, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Hilda y Fernando Giribaldi e hijos participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA DE NALLAR, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Chinina Álvarez Avalos de Yocca participa con inmensa tristeza su partida y acompaña a sus hijas y hnas. en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA DE NALLAR, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. María Luisa Daher participa con gran dolor su fallecimiento, acompaña a sus familiares en tan difícil momento y eleva oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA DE NALLAR, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Víctor Alegre Viaña, su esposa Mónica Martínez Castro y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento.

DE ARZUAGA DE NALLAR, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Lita Abdala participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en tan doloroso momento.

DE ARZUAGA DE NALLAR, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Luis Manuel Espeche, María Elisa Paz de Espeche, sus hijos José Luis, Nany, Lucía, Juan Manuel y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA DE NALLAR, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Elsa Di Piazza hace llegar sus condolencias a María Luisa y Silvia por la partida de su mamá a la Casa del Padre. Eleva oraciones por una pronta resignación, en la seguridad de que ellas fueron sus ángeles guardianes permanentes.

DE ARZUAGA DE NALLAR, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Mario Castillo Solá, su esposa Mónica Patricia Abate y su hija Josefina participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

DE ARZUAGA DE NALLAR, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Dr. Ernesto Traine y Emilia Silva de Traine e hijos participan con pesar su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

DE ARZUAGA DE NALLAR, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Ada Luisa Montes de Oca de Lezana y sus hijos Santiago y Alejandra, Eduardo y Tere, Marta y Eduardo, Adalí y Lique, Gustavo y Cecilia y Diego participan su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA DE NALLAR, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Porota Castiglione de Álvarez Valdés acompaña con mucho cariño a toda su familia.

DE ARZUAGA DE NALLAR, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Selva Rojas Alcorta de Alegre y familia y Graciela Rojas Alcorta de Jorge participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA DE NALLAR, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Rafael Bonacina, Isabel Josefina Santillán Borges, participan su fallecimiento, acompañando a toda su familia en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA DE NALLAR, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Su amiga de siempre Margarita Guerrieri de Lugones, acompaña de corazón a sus muy queridas amigas Clarita, Quela, Rocha y Silvita y con un fuerte abrazo las une con los que ya están en la patria celestial. Ruega cristiana resignación para todos los suyos.

DE ARZUAGA DE NALLAR, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Elsa Castillo Carrillo y Rubén Giménez participan con profundo dolor su fallecimiento.

DE ARZUAGA DE NALLAR, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Elena Vera de Durán, sus hijos Elena Beatriz y Alejandro Ferreiro, Francisco José y Marilo Araujo, con sus respectivas familias participan su partida a la casa del Señor, a la vez que elevan oraciones rogando por el eterno descanso de su alma.

DE ARZUAGA DE NALLAR, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Familia Vera participa su fallecimiento a la casa del Señor a la vez, elevan oraciones rogando por el eterno descanso de su alma.

DE ARZUAGA DE NALLAR, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Ana María Alfano de Acuña, sus hijos Ana María, Graciela, Felix y María Josefina y sus respectivas familias participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA DE NALLAR, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Rolando Villafañe y familia participan su fallecimiento y acompañan con dolor a toda la familia. Elevan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA DE NALLAR, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Norah Carabajal de Cáceres participa con dolor su partida. Ruega por su eterno descanso y cristiana resignación de los suyos.

DE ARZUAGA DE NALLAR, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Viviana Pinto, sus hijos Ignacio, Joaquín, Hernán y Magdalena de Arzuaga y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a sus hijas, hermanas y demás familiares en este momento doloroso. Elevan una oración en su memoria.

DE ARZUAGA DE NALLAR, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Olegario Hernández, su esposa Claudia Zavalía y sus hijos Eugenia y Carlos Olivera, Olegario y Juan José participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan penoso momento.

FERNÁNDEZ DE TREJO, NILDA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 13/02/17|. Sus hijos Manini y Miguel Trejo, sus hijos pol. José Guzmán y Silvia Abdala, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 18 en el cementerio Parque de la Paz. C de duelo P. L. Gallo 340 (SV) Mutual Santiagueña y Caruso Cia. de Seg. S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GÓMEZ CASTRO DE MORENO, NILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Descansa en paz tía, tu cuerpo ya no sufre, ilumínanos ahora que estás en el paraíso, como lo hacen los que se fueron. Amén. Su hermana política Ana Salvatierra, sus sobrinos Gustavo y flia., Roxana y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso ( El Zanjón).

GÓMEZ CASTRO DE MORENO, NILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Dr. José Antonio Azar y familia participan con dolor el fallecimiento de la señora madre del Dr. Miguel Ángel Moreno. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ CASTRO DE MORENO, NILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Rosi Orieta, Silvina Campos, Noemi Gomez, Romina Abate, Adriana Caro, compañeras de trabajo de su nieta María Silvia y de su hija Inés participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, FELIPE SANTIAGO (q.e.p.d.) 13/02/17|. Su esposa, hijos, hermanos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. einvitan a acompañar sus restos en el cementerio de Manogasta. Servicio Abraham Gubaira S. R. L.

GUARDO, JAIME ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció 11/2/17|. Compañeros de trabajo de su esposa Noemí, personal de UPA Mariano Moreno 1 los acompañan en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria y por su eterno descanso.

GUTIÉRREZ MALDONADO, ERNESTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/17|. La comisión directiva del Círculo Médico de Frías, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

GUTIÉRREZ MALDONADO, ERNESTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/17|. El Dr. Juan Francisco Borges, Mónica Ortiz y su hijo Juan participan con gran dolor el fallecimiento del hermano de nuestra querida Clelia y ruegan por la resignación de su familia. Elevan oraciones en su memoria.

GUTIÉRREZ MALDONADO, ERNESTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/17|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón". Miriam Albarracín y familia participa con profundo dolor la partida de su amigo y compañero de trabajo. Ruega oraciones en su memoria. Frías.

JIMÉNEZ, WALTER HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Sus padres Ambrocio Jiménez, Nélida Vizgarra, hnos. Marcos y Sergio, Ramón, Oscar, Mauro, Valeria y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs cementerio Los Flores. Serv. realizado por COCHERÍA NORTE La Plata 162. Tel. 4219787.

LUGONES, RUFINO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/17|. Sus sobrinos Mecha, Kiko, Fernanda y Paola y sobrinos nietos participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ CASTRO, RICARDO MIGUEL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/17|. Sarife Abdala Leiva y familia; Anita Castiglione y familia participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos.

PAZ, LUIS MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Sus hijos Jorge, Marcela, Vanesa, h. pol. Mirta, Ramón, nietos Facundo, Santiago, Valentin, Milagros, Lourdes part. su fallec. y que sus restos serán inhum. a las 9 hs en el cem. La Piedad. C. D Pedro L. Gallo 330 s.v. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

PAZ, LUIS MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Su hermano Héctor O. Paz y familia participan con dolor sun fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados a las 9 en el cementerio La Piedad.

PAZ, LUIS MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Sus hermanos Ebelia, Héctor y Lidia Paz participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, LUIS MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Sus sobrinos César Orellana y Raquel Ledesma e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RAYANO, MIRTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. El secretario general de UPCN Sr. Gerardo A. Montenegro participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

ROLDÁN, MARCOS DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/17|. Sus vecinos de calle Leopoldo Lugones: Ángel Torres, su hermana Myriam, Juana More, Rosita Campillay y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Luján.

TREJO VDA. DE GÓMEZ, NIDIA APOLINARIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/17|. Lucy V. Pérez Mayoral participa con dolor el fallecimiento de su amiga. Ruegan oración en su memoria.

VEGA, ANTONIA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. A nuestra querida amiga Josefina que siempre la tendremos en nuestro corazón; Beatriz y Coqui participan con profundo dolor su fallecimiento y brille para ella la luz que no tiene fin.

VEGA, ANTONIA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Dra. Adriana Zaboelos Vandagna y flia., Pedro Eugenio y flia., lamentamos su partida al Reino Celestial.

VEGA DE LLUGDAR, ANTONIA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Su vida terrenal se extinguió, más su recuerdo perdurará en el cariño de sus sobrinos Clarisa, Ana María y Miguel Ángel Llugdar, acompañando a su primo Marcelo Walter y familia en el dolor por su partida. Gratitud a su memoria.

VILLALBA, MARIO REDUCINDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/17|. José Rossi y familia y Cuper Rossi y flia. acompañan a su familia en este dificil momento. Frías.

ZERDA, RAMONA (q.e.p.d.) Falledció el 12/2/17|. Sus hijos Silvia, Agustín, Sonia, Mónica, Elizabeth, Eliana, nietos, bisn. y demás fam. part. su fallec. Sus restos fueron inhumados en cem. de Los Flores. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.





ALVARADO, ORFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/17|. Señor recíbelo en tus brazos a nuestra querida Orfelia y junto a ella danos fuerzas para sobrellevar tu ausencia. Su esposo Raúl, su hija Fanny, hijo político Fabián y sus nietos Stefanía, Florencia y Emanuel invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en Pquia. Santo Cristo al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

ALZOGARAY, ROSARIO (Charo) (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/17|. Papi, hoy cumples un mes de tu partida al Reino celestial, dejando un vacío imposible de llenar. Su hija Beatriz, sus nietos Gastón, Franco, Sergio, Nill invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. San José, Bº Belgrano.

ARENA DE SAMBATARO, JULIETA XIMENA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/16|. En el hogar quedó un inmenso vacío desde tu partida. Tu recuerdo siempre va a estar guardado en lo más profundo de mi corazón y siento que nunca podré aceptar tu pronta partida al cielo. Te extraño un montón. Cuídame desde el cielo. Su esposo Ricardo, sus hijos Santi, Lea, hija en el afecto Valentina, su madre política Zully, sus cuñados Claudio y Daniela, sobrinos Ale, Ago, Milí, Milo, Jonatan y demás familiares invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, al cumplirse seis meses de su partida.

CABALLI, ISIDORA DEL VALLE (Gringa) (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/17|. Partiste a los brazos del Señor y aunque el dolor es grande, sabemos que eres nuestro ángel. Te recordaremos con amor. Tus hijos Rubén, Rosana, Claudia y Teresa, hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa hoy a las 20 hs. en la iglesia San Francisco al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

FARÍAS, IRMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/16|. Sus hermanos, hermanos políticos y sobrinos invitan a la misa que para rogar por su eterno descanso y al cumplirse un año de su fallecimiento, se oficiaá hoy a las 20.30 en la Pquia. San José, Bº Belgrano.

INFANTE, MIRTA LIVIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/16|. Un día como hoy, recordamos con nostalgia tus ojos bellos, llenos y profundo de amor consagrado de sacrificio perpetuo. Su esposo José, su hija Lourdes, su madre Bocha, sus hermanos Silvia y Coco; sus tíos hermanos políticos, sobrinos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, al cumplirse el noveno mes de su fallecimiento.

MANZUR DE NAVARRO, CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/16|. Su hija Adriana invita a familiares y amigos a la misa en su querida memoria, a celebrarse hoy en Catedral Basílica, a las 20.30 hs, al cumplirse nueve meses de su partida a la Casa del Padre.

VILLAVICENCIO, CARLOS ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/16|. Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin. Su esposa Graciela Storniolo, sus hijos Claudia, Viviana y Martín, sus hijos políticos José y Oscar, sus nietos Rosario, Lourdes, Guadalupe y Felipe invitan a la misa hoy a las 20 hs en la Catedral Basílica al cumplirse 1 año y 1 día de su fallecimiento.





SANTILLÁN, OMAR ROGER (Paca) (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Su esposa Norma Vega, sus hijos Graciela, Noelia, Guillermo, Ingri, h. políticos, Ricardo, Julio, Pamela, Agustin, nietos Abigail, Fabricio, Lujan y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 16 hs cementerio La Misericordia. Serv. realizado por COCHERÍA NORTE La Plata 162. 4219787.

SUÁREZ, MARIO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Su esposa María Alicia Fernández, sus primos carlos y Manuel Vallejos y su madrina Emma MAria robles y demás fliaeres. Sus testos seran inhumados hoy a las 10 hs cem. La Misericordia. Casa de suelo Saenz Peña 371. EMPRESA SANTIAGO.





PINNA, DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/03|. Su esposa Graciela Campos Vda de Pinna, invita a la misa que se oficiará hoy a las 20:30 hs en la Parroquia Santiago Apóstol, para recordar un nuevo aniversario de su fallecimiento. Pido oración en su memoria.

RODRÍGUEZ, RAMÓN - RUIZ DE RODRÍGUEZ, ZOILA (q.e.p.d.) Fallecieron 14/02/15 - 04/02/15|. Al cumplirse dos años de sus partidas a la Casa del Señor, rogando eterno descanso en paz. Sus hermanos Julio, Carlos y Elva Rodriguez, sus familiares políticos Orlinda Rostagno, Marta Herrera, Hugo Arias, sobrinos, nietos y demás familiares, invitan a la misa a celebrarse el día 14/02/17 a las 20:30 hse en la Iglesia Santiago Apóstol. Ruegan oraciones en sus memorias.





BERNAT DE FANTONI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Sus hijos Eduardo, Beda, Josefina y Margarita y respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento, rogando a Dios Nuestro Señor por el eterno descanso de su alma. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de la ciudad de Quimilí.

BERNAT DE FANTONI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Su hija Josefina Fantoni participa con pesar su fallecimiento, rezando oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de la ciudad de Quimilí.

BERNAT DE FANTONI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Sus hijos Margarita Fantoni, Oscar Gómez Infante y sus nietos Ignacio y Benjamin Gómez Infante, participan con hondo pesar su fallecimiento y rezan oraciones por su descanso eterno. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de la ciudad de Quimilí.

BERNAT DE FANTONI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. "Señor, dale el descanso eterno". La comisión directiva y socios de la Sociedad Rural del Noreste Santiagueño participan con profundo dolor el fallecimiento de quien fuera esposa de su socio fundador, Francisco Fantoni, Pancho. Acompañan a toda su familia con el más cálido sentimiento. Quimilí.

BERNAT DE FANTONI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Gustavo Martinetti y Carmen Silva participan con profunbdo dolor su falleciemiento y ruegan oraciones en su memoria.

BERNAT DE FANTONI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. María Inés Villaverde de Martinetti, sus hijos: Héctor, Mercedes, Gustavo y sus repectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

BERNAT DE FANTONI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Francisco E. Canllo, su esposa Dina Esther Juan y sus hijos Pancho y Marcela participan el fallecimiento de la madre de sus amigos y los acompañan en tan doloroso momento. Que su memoria sea eterna.

BERNAT DE FANTONI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Gustavo Martinetti y Carmen Silva participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BERNAT DE FANTONI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Lucrecia Silva y famila participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

BERNAT DE FANTONI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. María Inés Villaverde de Martinetti, sus hijos: Héctor, Mercedes, Gustavo y sus repectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

BERNAT DE FANTONI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Gustavo Pérez, Pilar Salvatierra y sus hijas Florencia, Aldana y Pilar participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de pesar.

BERNAT DE FANTONI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Luis Lucena y Mercedes Martinetti y sus hijos: Eugenia, Mercedes y Gonzalo participan con profundo dolor su fallecimiento.

BERNAT DE FANTONI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Enzo Carabajal, su esposa Patricia Ríos (a), sus hijos Martina, Agustín y Luisina acompañan a sus amigos Paquita, Marita, Oscar y familia en este día de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

BERNAT DE FANTONI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Pedro Cioccolani, su Sra. Gabriela Zanatta (a), sus hijos Solana, Agostina y Francisco acompañan a sus amigos Paquita, Marita, Oscar y familia en este momento de resignación. Se ruegan oraciones en su memoria.

BERNAT DE FANTONI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. María de Cioccolani, Marcelo Cioccolani, su Sra., Ana Inés Ducca, sus hijos Matías, Milagros y Pedro Gregorio acompañan a sus amigos Paquita, Marita, Oscar y familia en la despedida de la querida Rosita. Acompañamos a la familia con oraciones.

BERNAT DE FANTONI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Sarife Abdala Leiva y familia y Anita Castiglione participan su fallecimiento y acompañan con cariño a Paquita y familia.

BERNAT DE FANTONI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. María Estela Gómez Infante, Elba Mendoza, Pablo de La Rúa y Justina de La Rúa participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BERNAT DE FANTONI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Dr. Daniel Horacio Ayuch y familia participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LLARRULL, MIGUEL ÁNGEL (Lolo - Cabezón) (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Sus sobrinos Pepe, Dito, Luis D´Andrea y respectivas familias participan su fallecimiento.

LLARRULL, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Su sobrino Gustavo Adolfo Guerrieri, su esposa Maiky Lapalma de Guerrieri, sus hijos Mariana, Eugenia y Luis Escobar, Félix Gustavo y Adolfo participan el fallecimiento de la querida Gringa y acompañan a sus hijos Gochi, Ati,, Marta y Runy con oraciones.

LLARRULL, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Lito nos sorprendió y dolió tu partida, tus sobrinos Dito Antonio y Eli Días, Negra Chini, Walter y Ruli participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.





CARDOZO VDA. DE ÁVILA, LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/16|. Mamá, hoy se cumplen seis meses desde que partiste de este mundo, y ese gran dolor que sentía por tu partida ha ido disminuyendo, siendo reemplazado por un sentimiento de paz, porque sé que estás disfrutando de la Gloria de Dios. Te extraño muchísimo y no hay ni un solo día en el cual no piense en ti. Mamá aunque ya no estés a mi lado como estuviste todos los años de mi vida, siento tu presencia y tu recuerdo me acompaña siempre, especialmente este día. Descansa en paz, que bien te lo mereces. Que Dios te tenga a su lado en la gloria, que por mi parte nunca te olvidaré. Su hija Mirta. Sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos se reunirán en el cementerio de Gramilla a las 20, para hacer una oración en su memoria.