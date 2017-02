"Agradecemos a la gobernadora por darnos un techo digno"

15/02/2017 -

Durante la ceremonia se registraron los testimonios de los adjudicatarios. Todos agradecieron al Gobierno y en particular a la gobernadora Claudia de Zamora por posibilitarles tener un "techo digno" para sus familias.

Marisa Noriega manifestó: "Estoy muy contenta y agradecida a la gobernadora ya que ahora voy a vivir mucho mejor, con esta vivienda que me acaban de entregar. La verdad es un sueño que se me cumple. Muchísimas gracias, gobernadora".

Daniela Noriega, emocionada contó: "Antes vivía aquí, atormentada por la lluvia, porque mi hijo salía corriendo cuando veía la tormenta y más cuando veía que se movían las chapas. No sabía para dónde ir. Agradezco a la gobernadora de Zamora por haberme dado esta casa. Ahora voy a vivir mucho mejor. La verdad estoy contenta, porque ahora tengo un techo donde estar con mis hijos. Espero que la gobernadora continúe ayudando a la gente que no tiene, porque hay mucha necesidad".

Norma del Valle Ibáñez contó cómo vivía antes de tener una vivienda nueva. "Estaba muy enferma y no podía hacer mi casa. Antes se me derrumbaba, ahora le doy gracias a la querida gobernadora por tener un techo digno, ya que antes se me caía la casa y entraba mucha agua", relató.

Roxana Cáceres expresó: "Estoy agradecida por esta vivienda ya que antes vivía en un ranchito, en el cual me entraba agua además de muchos bichos, como víboras que tuvimos que matar. Ahora voy a vivir mejor, gracias a la gobernadora y al ministro de Desarrollo Social".