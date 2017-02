El chaqueño ya había tenido una pelea hace siete años

15/02/2017 -

El zaguero chaqueño Juan Manuel Insaurralde protagonizó ayer su segunda pelea a golpes con un compañero en Boca Juniors, al trompearse con el lateral izquierdo Jonathan Silva durante un ensayo táctico que se realizaba en el predio de Casa Amarilla bajo la supervisión del entrenador Guillermo Barros Schelotto.

El ex Chacarita Juniors y Newell’s Old Boys tuvo su primer antecedente el 2 de diciembre de 2010 cuando se peleó con el mediocampista Jesús Méndez, después de aplicarle una violenta falta durante un entrenamiento en la Bombonera, en tiempos de Roberto "Tito" Pompei como director técnico.

Lo ocurrido ayer se trató del quinto escándalo de esa naturaleza en Boca en lo transcurrido del nuevo milenio.

También en 2010, pero en abril, y con el mismo entrenador (Pompei), se "boxearon" el chileno Gary Medel y Ariel Rosada, luego de que ambos disputaran una pelota con inusitada vehemencia durante otra práctica en Casa Amarilla.

Cuatro años después, en marzo, se produjo otro episodio puertas adentro, pero que trascendió públicamente y tuvo como protagonistas al arquero Agustín Orión y al mediocampista Pablo Ledesma.

"No puedo explayarme, pero sucedió algo que no me gustó y creo que hice lo correcto", reconoció tiempo después Orión, confirmando su agresión a Ledesma (quien había hablado del arquero públicamente cuando éste estaba con el seleccionado argentino), principal ladero de Juan Román Riquelme en un plantel que por entonces dirigía Carlos Bianchi.

Barijho vs. Estévez

El "Virrey" había tenido que lidiar con un episodio similar en 2003 cuando Antonio "Chipi" Barijho y Raúl "Pipa" Estévez se trompearon en la Bombonera tras discutir en un táctico.

Otras peleas célebres en Boca, en tiempos mas lejanos, tuvieron como integrantes a Rubén "Chapa" Suñé y Carlos Salinas cuando el tucumano jugaba en Chacarita (1977), y después fue adquirido por Boca; y el golpe que José Sanfilippo le aplicó a Luis Deambrosi (1964), ayudante de campo del DT Adolfo Pedernera, agresión que derivó en la salida inmediata de Sanfilippo del club xeneize.