Apuntan en la cabeza a un remisero y lo obligan a abandonar su automóvil

15/02/2017 -

Nuevamente los remiseros volvieron a ser blanco de la delincuencia. Durante la madrugada de ayer un hombre de 63 años, residente en la localidad de Tramo 18, fue amenazado de muerte por falsos pasajeros. Pedro Ricardo Díaz, la víctima, circulaba en su automóvil Fiat Uno en cercanías del Centro de Salud Banda cuando dos sujetos le hicieron detener su marcha y le pidieron que los trasladara hasta el barrio Los Lagos. El damnificado circulaba por calle Salta y 150 metros antes de llegar a casa de Los Carabajal, los supuestos pasajeros le pidieron que detuviera el rodado y descendiera de inmediato, mientras uno de ellos le apuntaba con un arma de fuego en la cabeza. Temiendo por su vida la víctima bajó y se refugió en un taller mecánico, desde donde pudo observar que los delincuentes no lograban encender el rodado para huir. Al ver que no podían darle arranque decidieron retirarse hacia el Bº Independencia. El trabajador del volante contó a los uniformados que su rodado tiene un desperfecto mecánico en la caja de cambiosa y no funciona correctamente, lo que evitó que los delincuentes se fugaran con el automóvil. La víctima se acercó a su automóvil y al ponerlo en marcha se dio con que le habían sustraído el estéreo, un teléfono celular y documentación. El damnificado radicó la denuncia en la Seccional 14. El fiscal de turno, Dr. Carlos Hurtado ordenó dar intervención a la Brigada de Investigaciones para encontrar a los delincuentes.