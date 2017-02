Facundo Isa volvió a firmar con Toulon

Fotos NIVEL. El jugador santiagueño se unirá a una plantilla de estrellas del equipo que lo supo tener entre sus filas.

El tercera línea, ahora ex jugador de Los Pumas, finalmente fue seducido por su ex club, Toulon de Francia, para sumarse en la presente temporada al primer equipo, en donde seguirá su carrera deportiva.

De esta manera se confirmó lo que había anticipado días pasado EL LIBERAL, de que el ex jugador de Los Pumas -quien debió rescindir su contrato con la UAR para poder sumarse al Toulon- había recibido varias ofertas de equipos europeos.

De esta manera Facundo Isa, quien en el 2016 fue uno de los mejores jugadores de rugby, sino el mejor, de Los Pumas y de Jaguares, volverá a vestir la camiseta del Toulon de Francia.

Desde hace semanas se viene hablando de una importante oferta del Toulouse, pero finalmente terminó rescindiendo su contrato con la UAR para volver a su ex club por dos años, equipo que tiene una verdadera constelación de estrellas.

Allí compartirá plantel con sus compatriotas Juan Fernández Lobbe y Axel Müller. Isa ya había tenido un breve paso por el Toulon en la temporada 2013/2014, pero era muy joven y no tuvo continuidad.

Ahora llega con 23 años y asentado como uno de los mejores "ball carriers" del mundo. De esta manera, Isa no podrá jugar en Los Pumas durante estos dos años. Si bien da un salto importante desde lo económico, lamentablemente no podrá seguir vistiendo los colores de su país. Para el equipo es una baja sensible (Leonardo Senatore sería ahora el titular), el octavo de 1,88 metro de altura y 106 kilos venía siendo una de las principales cartas de ataque del equipo.