"Contamos con más de 600 motos en nuestros galpones"

Fotos GALPÓN. La mayoría de los motovehículos no son retirados por la cantidad de infracciones que tienen.

17/02/2017 -

En el marco de la Ley de Emergencia Vial - iniciativa de la gobernadora, Dra. Claudia de Zamora, al que adhirió el intendente Hugo Infante-, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de la Capital concreta a diario diversos controles de motovehículos, en distintos puntos de la ciudad con el fin de generar conciencia sobre la importancia de circular con la documentación en regla. En la labor diaria se encuentra con los galpones colmados de motovehículos que, luego del proceso de secuestro, los propietarios no los retiran. En este sentido, el director de la mencionada dependencia municipal, Enrique Urquiza, junto al subdirector de la misma, Dr. Jorge Fernández, dijo que "desde el Decreto de Emergencia vial dictado por el gobierno provincial en marzo del año 2014, teniendo en cuenta la cantidad de siniestros ocurridos en la provincia, en el capítulo 2, art. 9, se refiere a la compactación subasta y desguace de estos vehículos que, hasta el momento, no se produjo la reglamentación del mismo". Problemática "Hemos tenido que suspender ciertos procedimientos teniendo en cuenta que colapsamos, en cuanto a lugar, porque los vehículos son trasladados a un lugar cerrado con custodia policial y privada las 24 horas", añadió. "En esto pedimos que los conductores tomen conciencia en relación a los operativos y procedimientos porque el fin principal es respetar la vida y el uso común de la ciudad, es decir, no sólo del conductor sino también del peatón", dijo Urquiza. Además, rescató que "la reglamentación para el desguace o destrucción de motovehículos, es un trabajo que deben realizar los concejales que, en sus reuniones, determinarán qué es lo conveniente para resolver esta situación teniendo en cuenta que hay más de 600 motos, muchas de ellas secuestradas hace más de diez años. Y si no la retiran es porque tienen una innumerable cantidad de infracciones o bien por no poder acreditar con documentación la pertenencia del vehículo".