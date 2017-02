CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 19 de Febrero 2017

Hoy 21:21 -

CANAL 7

10.55 PAUSA EN FAMILIA

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

15.00 NICK JR.

16.00 CINE. LA BODA DE MI MEJOR AMIGO

17.30 TRIPULACIÓN DAVE

19.00 JUGUEMOS EN EL BOSQUE

20.00 MONO BINGO

20.15 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 JOSUÉ, EL RESUMEN

21.30 OPINIÓN DEPORTIVA

22.00 DESPEDIDA DE SOLTEROS, LA GALA

00.15 FUEGO, PLACERES TERRENALES

01.00 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

22.00 AYER NOMÁS

CANAL 9

13.00 CLAVE ARGENTINA

14.00 CÁMARA LOCA

15.00 LA ROSA DE GUADALUPE

17.00 ALERTA COBRA

18.00 COMBATE

22.00 IMPLACABLES

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 DE AQUÍ, DE ALLÁ

19.00 AMBIENTE Y MEDIO

20.00 EL MENTOR

EL TRECE

09.15 PANAM Y CIRCO

10.00 PIÑÓN EN FAMILIA

10.30 PLAN TV

11.30 CINE TRECE





CANAL 14

12.30 ZAPA ZAPA

13.00 ESPIRÍTUS DE MI TIERRA

14.00 UNIENDO DESTINOS

14.30 RECORDANDO

16.00 EL ELEGIDO DEL VERANO

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.30 BÁSQUET POR EL 14 CAPITALINA

19.00 CICLOS DE COLECCIÓN EL PAZ MARTÍNEZ

19.30 EL PODIO

20.00 EL CLÁSICO ESTUDIANTES VS. SPORTIVO DORA

22.00 PASA EN SANTIAGO

22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

23.00 EL GEN DE GENARO

23.30 BÁSQUET POR EL 14 ALMIRANTE BROWN VS. VILLA MERCEDES (FEMENINO

CANAL 4

15.00 PUERTO PESCA

15.30 SEGURIDAD VIAL

16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

16.30 MORENA TV

19.00 LA CABRITA EXPRESS

20.00 EN BOCA DE TODOS

20.30 MUNDO RALY

PELÍCULAS

CINEMAX

02.14 LA TRAMPA

03.52 HANK Y ASHA

05.19 EL GRAN SIMÓN

07.37 FESTIVAL DE CINE DE SITGES VR CINEMAX PAN

08.08 ASTÉRIX Y OBÉLIX AL SERVICIO DE SU MAJESTAD

10.25 UN ÁNGEL ENAMORADO

12.43 SOBRENATURAL

15.14 CRIATURAS NOCTURNAS

17.22 CAZADORES DE SOMBRAS. CIUDAD DE HUESOS

19.58 DANNY EL PERRO

22.00 INACTIVIDAD PARANORMAL 2

23.45 300. EL NACIMIENTO DE UN IMPERIO

24.01 SOLDADO UNIVERSAL 4

TCM

05.00 ALF (TEMPORADA 3)

05.30 ALF (TEMPORADA 3)

07.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.00 D-TOX

11.00 ALF (TEMPORADA 3)

11.30 ALF (TEMPORADA 3)

12.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

16.50 LOS CAZAFANTASMAS

18.55 INFIERNO ROJO

21.00 RESPLANDOR, EL

23.45 MATEN A SMOOCHY

TNT

03.24 CONOCIENDO EL MAL

04.54 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 DONKEY XOTE

07.39 TNT BUZZ

08.24 LARA CROFT. LA CUNA DE LA VIDA

10.23 MARTE NECESITA MAMÁS

11.59 CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN

13.37 IRON MAN 3

15.58 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL

17.57 CORAZÓN DE TINTA

19.53 INVASIÓN DEL MUNDO - BATALLA. LOS ÁNGELES

22.00 JACK, EL CAZAGIGANTES

00.02 DESPEDIDA DE SOLTERA

01.33 CONOCIENDO EL MAL

SPACE

01.50 TIERRA DE LOS MUERTOS

03.24 SHARKNADO

07.04 GHOST RIDER. ESPÍRITU DE VENGANZA

08.55 EL FORASTERO

10.51 DIFICIL DE MATAR

12.43 47 RONIN. LA LEYENDA DEL SAMURAI

14.58 MISIÓN IMPOSIBLE II

17.27 OPERACIÓN ZODIACO

19.34 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL PRINCIPE

22.00 EL ATAQUE

UNIVERSAL CHANNEL

08.00 CHICAGO FIRE

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE

11.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE

12.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE

13.00 NÁUFRAGO

15.50 TRANSFORMERS. LA ERA DE LA EXTINCIÓN

19.00 THE LIBRARIANS

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE

21.00 KICK-ASS 2. CON UN PAR

23.05 EL HOMBRE CON LOS PUÑOS DE HIERRO

A DÓNDE IR

BELLAS ALAS

(BELGRANO (S) Nº 1807)

EL VIERNES 24, A PARTIR DE LAS 22, RECITAL EXCLUSIVO DE “THE BROTHERS”. ESTE CONCIERTO MARCARÁ EL RETORNO DE ESTA EMBLEMÁTICA BANDA SANTIAGUEÑA DE LOS AÑOS 60.

FERIA ARTESANAL Y PRODUCTIVA UPIANITA

EL PRÓXIMO 4 DE MARZO, DE 18 A 24, SE PRESENTARÁN EILEEN ALLUB Y DANIELA ANRÍQUEZ. PRESENTARÁN UN REPERTORIO NETAMENTE FOLCLÓRICO.

MANDRAKE MULTIESPACIO

(SAN MARTÍN ESQUINA SANTA FE)

EL PRÓXIMO 10 DE MARZO, A LAS 22, SE REALIZARÁ EL ESPECTÁCULO “CON ESENCIA DE MUJER”. ACTUARÁN “LAS MULLIERIS”, JOVITA SUBIRE, VIRGINIA FERNÁNDEZ, MARI CRIS Y ÉRIKA ÁLVAREZ.





CINES



SUNSTAR



MOANA (3D):

ANIMACION, (ATP)

17/02 -17:30hs (Cast) 20:00hs (Cast)

LA GRAN MURALLA (3D): Suspenso (+163años)

22:50hs (Cast)

LA LLAMADA 3 2D

Terror . (13 años)

22:30hs (Subt)

LEGO BATMAN LA PELIÍCULA (3D):

ANIMACION, (ATP)

20:40hs (Cast)

LEGO BATMAN LA PELÍCULA (2D):

ANIMACION, (ATP)

16:20hs (Cast) 18:30hs (Cast)

ROCK DOG (2D):

ANIMACION, MUSICAL. (+ 13 años)

16:15hs (Cast) 18:20hs (Cast)

LA RAZÓN DE ESTAR CONTIGO (2D):

DRAMA , COMEDIA (ATP)

20:25 (Cast)

LA CURA SINIESTRA (2D):

TERROR, DRAMA (+ 13 AÑOS) 22:00 (Subt)





JOHN WICK (2D):

SUSPENSO (+16 AÑOS)

22:30 (Subt)

MOANA (2D):

ANIMACION, (ATP)

16:20 (Cast) 18:35hs (Cast)

CINCUENTA SOMBRAS MAS OSCURAS (2D):

ROMANCE , DRAMA (+ 13 AÑOS)

17:25 (Cast) 19:55 (Subt) 22:20 (Subt)





HÍPER LIBERTAD

LEGO BATMAN: LA PELÍCULA 2D ATP

CASTELLANO 18:00 - (TODOS LOS DIAS)

LA CURA SINIESTRA 2D APTA 16 AÑOS ESTRENO

(CATELLANO)

22:20 (TODOS LOS DÍAS)

MOANA, UN MAR DE AVENTURAS 2D ATP

(CASTELLANO) 17:40 - 20:00 - (TODOS LOS DÍAS)

LA LLAMADA 3 2D ATPA 13 CON RESERVA ESTRENO

(CASTELLANO)

20:30- 22:40 (TODOS LOS DÍAS) SÁBADO TRASNOCHE 2X1 01:15

CINCUENTA SOMBRAS MÁS OSCURAS 2D 16 años c/reserva (CASTELLANO) - 20:10 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS)