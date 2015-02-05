CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 19 de Febrero 2017
A LAS 20.30 JOSUÉ, EL RESUMEN
Por El Liberal
Hoy 21:21 -
CANAL 7
10.55 PAUSA EN FAMILIA
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
15.00 NICK JR.
16.00 CINE. LA BODA DE MI MEJOR AMIGO
17.30 TRIPULACIÓN DAVE
19.00 JUGUEMOS EN EL BOSQUE
20.00 MONO BINGO
20.15 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 JOSUÉ, EL RESUMEN
21.30 OPINIÓN DEPORTIVA
22.00 DESPEDIDA DE SOLTEROS, LA GALA
00.15 FUEGO, PLACERES TERRENALES
01.00 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 SECRETOS VERDADEROS
22.00 AYER NOMÁS
CANAL 9
13.00 CLAVE ARGENTINA
14.00 CÁMARA LOCA
15.00 LA ROSA DE GUADALUPE
17.00 ALERTA COBRA
18.00 COMBATE
22.00 IMPLACABLES
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 DE AQUÍ, DE ALLÁ
19.00 AMBIENTE Y MEDIO
20.00 EL MENTOR
EL TRECE
09.15 PANAM Y CIRCO
10.00 PIÑÓN EN FAMILIA
10.30 PLAN TV
11.30 CINE TRECE
CANAL 14
12.30 ZAPA ZAPA
13.00 ESPIRÍTUS DE MI TIERRA
14.00 UNIENDO DESTINOS
14.30 RECORDANDO
16.00 EL ELEGIDO DEL VERANO
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.30 BÁSQUET POR EL 14 CAPITALINA
19.00 CICLOS DE COLECCIÓN EL PAZ MARTÍNEZ
19.30 EL PODIO
20.00 EL CLÁSICO ESTUDIANTES VS. SPORTIVO DORA
22.00 PASA EN SANTIAGO
22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
23.00 EL GEN DE GENARO
23.30 BÁSQUET POR EL 14 ALMIRANTE BROWN VS. VILLA MERCEDES (FEMENINO
CANAL 4
15.00 PUERTO PESCA
15.30 SEGURIDAD VIAL
16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA
16.30 MORENA TV
19.00 LA CABRITA EXPRESS
20.00 EN BOCA DE TODOS
20.30 MUNDO RALY
PELÍCULAS
CINEMAX
02.14 LA TRAMPA
03.52 HANK Y ASHA
05.19 EL GRAN SIMÓN
07.37 FESTIVAL DE CINE DE SITGES VR CINEMAX PAN
08.08 ASTÉRIX Y OBÉLIX AL SERVICIO DE SU MAJESTAD
10.25 UN ÁNGEL ENAMORADO
12.43 SOBRENATURAL
15.14 CRIATURAS NOCTURNAS
17.22 CAZADORES DE SOMBRAS. CIUDAD DE HUESOS
19.58 DANNY EL PERRO
22.00 INACTIVIDAD PARANORMAL 2
23.45 300. EL NACIMIENTO DE UN IMPERIO
24.01 SOLDADO UNIVERSAL 4
TCM
05.00 ALF (TEMPORADA 3)
05.30 ALF (TEMPORADA 3)
07.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.00 D-TOX
11.00 ALF (TEMPORADA 3)
11.30 ALF (TEMPORADA 3)
12.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
16.50 LOS CAZAFANTASMAS
18.55 INFIERNO ROJO
21.00 RESPLANDOR, EL
23.45 MATEN A SMOOCHY
TNT
03.24 CONOCIENDO EL MAL
04.54 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 DONKEY XOTE
07.39 TNT BUZZ
08.24 LARA CROFT. LA CUNA DE LA VIDA
10.23 MARTE NECESITA MAMÁS
11.59 CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN
13.37 IRON MAN 3
15.58 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL
17.57 CORAZÓN DE TINTA
19.53 INVASIÓN DEL MUNDO - BATALLA. LOS ÁNGELES
22.00 JACK, EL CAZAGIGANTES
00.02 DESPEDIDA DE SOLTERA
01.33 CONOCIENDO EL MAL
SPACE
01.50 TIERRA DE LOS MUERTOS
03.24 SHARKNADO
07.04 GHOST RIDER. ESPÍRITU DE VENGANZA
08.55 EL FORASTERO
10.51 DIFICIL DE MATAR
12.43 47 RONIN. LA LEYENDA DEL SAMURAI
14.58 MISIÓN IMPOSIBLE II
17.27 OPERACIÓN ZODIACO
19.34 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL PRINCIPE
22.00 EL ATAQUE
UNIVERSAL CHANNEL
08.00 CHICAGO FIRE
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE
11.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE
12.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE
13.00 NÁUFRAGO
15.50 TRANSFORMERS. LA ERA DE LA EXTINCIÓN
19.00 THE LIBRARIANS
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE
21.00 KICK-ASS 2. CON UN PAR
23.05 EL HOMBRE CON LOS PUÑOS DE HIERRO
A DÓNDE IR
BELLAS ALAS
(BELGRANO (S) Nº 1807)
EL VIERNES 24, A PARTIR DE LAS 22, RECITAL EXCLUSIVO DE “THE BROTHERS”. ESTE CONCIERTO MARCARÁ EL RETORNO DE ESTA EMBLEMÁTICA BANDA SANTIAGUEÑA DE LOS AÑOS 60.
FERIA ARTESANAL Y PRODUCTIVA UPIANITA
EL PRÓXIMO 4 DE MARZO, DE 18 A 24, SE PRESENTARÁN EILEEN ALLUB Y DANIELA ANRÍQUEZ. PRESENTARÁN UN REPERTORIO NETAMENTE FOLCLÓRICO.
MANDRAKE MULTIESPACIO
(SAN MARTÍN ESQUINA SANTA FE)
EL PRÓXIMO 10 DE MARZO, A LAS 22, SE REALIZARÁ EL ESPECTÁCULO “CON ESENCIA DE MUJER”. ACTUARÁN “LAS MULLIERIS”, JOVITA SUBIRE, VIRGINIA FERNÁNDEZ, MARI CRIS Y ÉRIKA ÁLVAREZ.
CINES
SUNSTAR
MOANA (3D):
ANIMACION, (ATP)
17/02 -17:30hs (Cast) 20:00hs (Cast)
LA GRAN MURALLA (3D): Suspenso (+163años)
22:50hs (Cast)
LA LLAMADA 3 2D
Terror . (13 años)
22:30hs (Subt)
LEGO BATMAN LA PELIÍCULA (3D):
ANIMACION, (ATP)
20:40hs (Cast)
LEGO BATMAN LA PELÍCULA (2D):
ANIMACION, (ATP)
16:20hs (Cast) 18:30hs (Cast)
ROCK DOG (2D):
ANIMACION, MUSICAL. (+ 13 años)
16:15hs (Cast) 18:20hs (Cast)
LA RAZÓN DE ESTAR CONTIGO (2D):
DRAMA , COMEDIA (ATP)
20:25 (Cast)
LA CURA SINIESTRA (2D):
TERROR, DRAMA (+ 13 AÑOS) 22:00 (Subt)
JOHN WICK (2D):
SUSPENSO (+16 AÑOS)
22:30 (Subt)
MOANA (2D):
ANIMACION, (ATP)
16:20 (Cast) 18:35hs (Cast)
CINCUENTA SOMBRAS MAS OSCURAS (2D):
ROMANCE , DRAMA (+ 13 AÑOS)
17:25 (Cast) 19:55 (Subt) 22:20 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
LEGO BATMAN: LA PELÍCULA 2D ATP
CASTELLANO 18:00 - (TODOS LOS DIAS)
LA CURA SINIESTRA 2D APTA 16 AÑOS ESTRENO
(CATELLANO)
22:20 (TODOS LOS DÍAS)
MOANA, UN MAR DE AVENTURAS 2D ATP
(CASTELLANO) 17:40 - 20:00 - (TODOS LOS DÍAS)
LA LLAMADA 3 2D ATPA 13 CON RESERVA ESTRENO
(CASTELLANO)
20:30- 22:40 (TODOS LOS DÍAS) SÁBADO TRASNOCHE 2X1 01:15
CINCUENTA SOMBRAS MÁS OSCURAS 2D 16 años c/reserva (CASTELLANO) - 20:10 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS)