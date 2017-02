Fotos Testigos sostienen que el chofer del colectivo iba a alta velocidad

19/02/2017 -

La muerte de 19 personas por el vuelco de un micro de la empresa chilena Turbus, que transitaba esta madrugada a alta velocidad por la ruta nacional 7, a dos kilómetros del Complejo Fronterizo de Horcones, se convirtió en la peor tragedia vial de Mendoza, donde los familiares de los muertos fueron notificados con la asistencia de psicólogos en la morgue de la ciudad. Leandro Torres, uno de los sobrevivientes del accidente, contó que el micro, en el que otra veintena de pasajeros sufrieron heridas de consideración, "iba a muy alta velocidad". Tras la autorización del procurador de la Corte provincial Alejandro Gullé, los familiares ingresaron en la tarde a la morgue judicial a través de una dependencia de Vialidad contigua, en uno de los laterales del parque General San Martín, donde eran recibidos por un grupo de psicólogos que los asistían durante el protocolo de reconocimiento de sus parientes. El intendente de Las Heras, Daniel Orozco, adhirió hoy al duelo provincial por la tragedia vial en Horcones, y reprogramó para mañana la fiesta departamental de la Vendimia, que se iba a realizar esta noche en el distrito El Challao. Torres aseguró: "Yo iba en el micro, en la parte del medio. Iba durmiendo, me desperté cuando el colectivo ya estaba en el aire, y sentí todo el golpe, arrastré toda la espalda dentro del mismo colectivo". "Yo iba del lado del pasillo -agregó-, el micro no estaba totalmente lleno, habría unos 40 pasajeros y algunos pocos asientos vacíos. Salí por mis propios medios del micro y empecé a ayudar a las demás personas, a las que más se podía". El accidente ocurrido ayer a la madrugada se registró en jurisdicción de Las Heras, cuando un micro de la empresa chilena Turbus volcó en el kilómetro 1223 de la ruta nacional 7 a la altura del Parque Provincial Aconcagua, en Mendoza, dos kilómetros antes del Complejo Fronterizo de Los Horcones. La empresa de transporte emitió un comunicado donde sostiene que "según información preliminar, el accidente se habría producido en una curva ubicada en la ruta 7, en el KM 1.223 del parque Aconcagua. No existen suficientes antecedentes para determinar las causas de este hecho que terminó con el volcamiento del bus". "En la máquina viajaban 40 personas. En estos momentos la empresa está trabajando para recibir la información sobre la identidad de las víctimas, cuyo control está en manos de Gendarmería Argentina", termina el comunicado.