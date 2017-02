Fotos Múltiples imputaciones para los cuatro detenidos por la balacera

19/02/2017 -

A la escena arribó la fiscal de turno, Dra. Celia Muzzi, quien supervisó las tareas de los uniformados y en diálogo exclusivo con EL LIBERAL manifestó que se trató de "una situación muy violenta, que afortunadamente no tuvo mayores consecuencia, ya que el policía herido está fuera de peligro". La representante del Ministerio Público manifestó que "los detenidos quedaron alojados en distintas dependencias policiales. Están imputados de ‘atentado y resistencia a la autoridad; portación y tenencia ilegal de arma de fuego y homicidio en grado de tentativa, en perjuicio del cabo Taboada". Sobre la incipiente investigación que se lleva a cabo, la Dra. Muzzi manifestó que se trataría de una banda que se reunía en una casa del Bº Textil, donde Díaz cumplía arresto domiciliario. En cuanto al automóvil secuestrado se supo que había sido vendido al "Gitano", pero no se habría realizado la transferencia legal con su antiguo dueño. Consultada sobre percepción al llegar a la escena de la balacera, la Dra. Muzzi manifestó: "Era como de película. Podría haber sido peor. El automóvil de una comerciante recibió un disparo. La mujer se acercó más tarde y dijo que gracias a que su hijito se demoró en el negocio no se encontraban dentro del auto al momento del tiroteo. Fue verdaderamente caótico". La fiscal hizo referencia a la salud de los acusados. "Todos están en perfectas condiciones. Tienes heridas que sufrieron en el forcejeo con la policía, pero en ningún momento se los golpeó. Es más el tucumano estaba detenido en el suelo y en un determinado momento comenzó a golpear la cara contra el pavimento. Una situación similar pasó con Díaz, quien estaba en la caja de la camioneta y comenzó a gritar. Estaba completamente afectados por sustancias tóxicas", sostuvo. En cuanto a las medidas a seguir la Dra. Muzzi reveló que solicitó la planilla de antecedentes del "Tucumano", quien llegó a la provincia hace 3 días y se encontraba alojado en la casa de su madre. Además manifestó que del domicilio donde "paraba", su madre hizo entrega en forma voluntaria de un bolso con sustancias tóxicas, armas y celulares que quedaron secuestrados por la Federal, que enviarán a la fiscalía para establecer si existe información sobre los planes para cometer algún tipo de ilícito.