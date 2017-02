Fotos Báez armó una empresa para atender negocios con la familia Kirchner

19/02/2017 -

Durante tres años, Loscalzo y Del Curto -constructora de Lázaro Báez-, tuvo como principales destinatarios de los cheques emitidos, a la familia Kirchner. La pericia contable realizada sobre la firma arrojó que más de 213 cheques emitidos, poco más de 93 se dirigieron a Los Sauces SA, a la Sucesión Néstor Kirchner, todos endosados por Máximo Kirchner. Además, los informes judiciales señalan que la empresa que construyó dos edificios para la inmobiliaria de la expresidenta -investigada por lavado de dinero y pago de coimas-, no cuenta con la documentación que certifique los costos de obra y los pagos recepcionados. Inconsistencias en su documentación y valores "que no se ajustan a los del mercado", son algunas conclusiones de la Justicia. Lázaro Báez representó el 23% de la facturación de Los Sauces SA. En seis años garantizó poco más de $7 millones en concepto de alquileres y otros pagos por valores similares por obras. Esto fue posible porque el empresario K utilizó al menos tres de sus sociedades para realizar negocios con la inmobiliaria de la familia Kirchner. De manera particular, Loscalzo y Del Curto fue utilizada para obras y alquileres que -según los informes periciales-, aún no están "con la documentación que los respalde". Esta constructora investigada por presunta corrupción en la obra pública -como parte del Grupo Austral-, fue adquirida en 2009 por el empresario K. En aquel entonces, Martín Báez -el mayor de los hijos varones-, ingresó como accionista y gerente de Loscalzo y Del Curto, junto a Emilio Martin, contador del Grupo y apoderado de la sociedad. Dos años después, este último cedió sus acciones y participación a Leandro Báez. Desde entonces, la constructora tuvo entre sus principales clientes a la familia Kirchner. En 2009 realizó dos obras para la inmobiliaria. En la calle Alvear 391 -en Río Gallegos- sobre un terreno que Cristina Kirchner aportó a Los Sauces SA, cuyo valor fue declarado en $13.500 (aunque según el Tribunal de Tasación de la Nación valía $ 821.300), la empresa de Báez construyó un condominio de cuatro departamentos. "La obra generó que el valor ascendiera a $1.042.000", indica el informe de la Justicia.