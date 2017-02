Fotos El City no pudo con un equipo de segunda división

19/02/2017 -

Manchester City, con Sergio Agüero como titular, igualó ayer con Huddersfield Town, equipo de la segunda división, por 0-0 como visitante y deberá definir la próxima semana el pasaje a la sexta rueda de la FA Cup. Además del "Kun", también estuvieron desde el arranque los nacionales Nicolás Otamendi y Pablo Zabaleta. Ahora se enfrentarán por el "replay" (encuentro que juegan aquellos conjuntos que igualan en el primero) cambiando las localías, ya que el sistema es de enfrentamiento único. Por otro lado, Leicester City, actual campeón de la liga de Inglaterra, cayó en manos de Millwall por 1-0 fuera de casa y quedó eliminado del segundo certamen en importancia a nivel local. Los otros resultados del día de ayer fueron los siguientes: Middlesbrough 3 - Oxford United 2 y Wolverhampton 0-Chelsea 2. Hoy, jugarán: Fulham vs. Tottenham Hotspur (DT: Mauricio Pochettino; Erik Lamela); Blackburn Rovers vs. Manchester United (Sergio Romero y Marcos Rojo).En tanto, mañana se completará la ronda con Sutton United vs. Arsenal.