CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 20 de Febrero 2017

Hoy 21:47 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 JOSUÉ. ESTO PASÓ EN EL CAPÍTULO ANTERIOR

15.30 EL SECRETO DE FERIHA

16.30 EL REGRESO DE LUCAS

17.30 CORTA POR LOZANO

18.30 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.15 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR (CONTINÚA)

23.30 DESPEDIDA DE SOLTEROS

00.30 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.00 UPLAY

01.30 PAUSA EN FAMILIA l

AMÉRICA

13.30 INTRUSOS

16.30 INFAMA

19.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.30 INTRATABLE

CANAL 9

15.00 AMORES CON TRAMPA

18.00 ROSA DE GUADALUPE

19.00 TELENUEVE

20.30 BENDITA

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

17.00 EL OCÉANO ÍNDICO

18.00 MIS NOCHES SIN TI

19.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

20.00 DESORDENADOS

EL TRECE

17.00 SARAS Y KUMUD

18.30 LAS PUERTAS

20.00 TELENOCHE

21.30 QUIERO VIVIR A TU LADO





CANAL 14

12.00 EN ARMONÍA

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EL PAÍS DE LA VIDALA

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN SIN PUBLICIDAD

15.00 BÁSQUET POR EL 14 CAPITALINA

16.30 ESTUDIO ABIERTO

17.30 CIRCUITO ARGENTINA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET POR EL 14 ALMIRANTE BROWN VS. VILLA MERCEDES (FEMENINO)

20.30 EL CLÁSICO GÜEMES VS. ESTUDIANTES (COPA ARGENTINA)

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN SIN PUBLICIDAD

22.30 EL CLÁSICO ESTUDIANTES VS. SPORTIVO DORA





CANAL 4

13.30 EN PLENITUD

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 EN BOCA DE TODOS

15.30 CINE EXPRESS

17.00 SEGURIDAD VIAL

19.00 CENTRAL CÓRDOBA

21.00 NOTI EXPRESS

PELÍCULAS

CINEMAX

01.50 EL VIAJERO

03.45 UNA PISTOLA EN CADA MANO

05.38 TU ÚLTIMA OPORTUNIDAD

07.33 PALADÍN. EL CAZADOR DE DRAGONES

09.37 REY ARTURO

12.09 SEMBRADORES DE OPTIMISMO. FE Y ALEGRÍA- CARACAS

12.25 EL PICO DE DANTE

14.33 ABANDONADA

16.16 BOY 7. SIN IDENTIDAD

18.06 HERMANDAD

19.54 LA TRAMPA

21.36 PRIMICIA MORTAL





TCM

05.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

06.00 LA PANTERA ROSA

06.30 ALF (TEMPORADA 2)

08.00 MÁS CORAZÓN QUE ODIO

09.30 LA PANTERA ROSA

10.00 KARATE KID III. EL DESAFÍO FINAL

12.05 LOS CAZAFANTASMAS

14.10 LOS CAZAFANTASMAS II

16.15 EL DEMOLEDOR

18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.30 ALF (TEMPORADA 2)

21.00 MATEN A SMOOCHY

23.35 LA PANTERA ROSA





TNT

04.36 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 TNT BUZZ

06.24 EL SOL DE CADA MAÑANA

08.08 MARTE NECESITA MAMÁS

09.44 AMOR A SEGUNDA VISTA

11.31 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL

13.30 INVASIÓN DEL MUNDO - BATALLA. LOS ÁNGELES

15.33 JACK, EL CAZAGIGANTES

17.32 THOR. UN MUNDO OSCURO

19.40 FESTIVAL DE VIÑA DEL MAR

21.30 EL LADO LUMINOSO DE LA VIDA

23.41 BATTLESHIP. BATALLA NAVAL

01.54 BABEL





SPACE

04.21 WILLOW CREEK. BUSCANDO A PIEGRANDE

06.48 DIFÍCIL DE MATAR

08.32 CINTA ROJA

10.24 MISIÓN IMPOSIBLE II

12.39 LA ISLA

15.08 EL ATAQUE

17.34 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL PRINCIPE

20.00 POMPEII. LA FURIA DEL VOLCÁN

22.00 ARENA. DESAFÍO MORTAL

23.53 EN LA SANGRE





UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE

11.00 DR. HOUSE

12.00 DR. HOUSE

13.00 CHICAGO P.D.

13.50 SUEÑO DE AMOR

16.00 DR. HOUSE

17.00 DR. HOUSE

18.00 CHICAGO P.D.

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE

21.00 CHICAGO MED

22.00 PURE GENIUS

23.00 CHICAGO MED

A DÓNDE IR

BELLAS ALAS

(BELGRANO (S) Nº 1807)

EL VIERNES 24, A PARTIR DE LAS 22, RECITAL EXCLUSIVO DE “THE BROTHERS”. ESTE CONCIERTO MARCARÁ EL RETORNO DE ESTA EMBLEMÁTICA BANDA SANTIAGUEÑA DE LOS AÑOS 60.





FERIA ARTESANAL Y PRODUCTIVA UPIANITA

EL PRÓXIMO 4 DE MARZO, DE 18 A 24, SE PRESENTARÁN EILEEN ALLUB Y DANIELA ANRÍQUEZ. PRESENTARÁN UN REPERTORIO NETAMENTE FOLCLÓRICO.





MANDRAKE MULTIESPACIO

(SAN MARTÍN ESQUINA SANTA FE)

EL PRÓXIMO 10 DE MARZO, A LAS 22, SE REALIZARÁ EL ESPECTÁCULO “CON ESENCIA DE MUJER”. ACTUARÁN “LAS MULLIERIS”, JOVITA SUBIRÉ, VIRGINIA FERNÁNDEZ, MARI CRIS Y ÉRIKA ÁLVAREZ.

CINES



SUNSTAR



MOANA (3D):

ANIMACIÓN, (ATP)

17/02 -17:30hs (Cast) 20:00hs (Cast)

LA GRAN MURALLA (3D): Suspenso (+163años)

22:50hs (Cast)

LA LLAMADA 3 2D

Terror . (13 años)

22:30hs (Subt)

LEGO BATMAN LA PELÍCULA (3D):

ANIMACIÓN, (ATP)

20:40hs (Cast)

LEGO BATMAN LA PELÍCULA (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

16:20hs (Cast) 18:30hs (Cast)

ROCK DOG (2D):

ANIMACIÓN, MUSICAL. (+ 13 años)

16:15hs (Cast) 18:20hs (Cast)

LA RAZÓN DE ESTAR CONTIGO (2D):

DRAMA , COMEDIA (ATP)

20:25 (Cast)

LA CURA SINIESTRA (2D):

TERROR, DRAMA (+ 13 AÑOS) 22:00 (Subt)

JONH WICK (2D):

SUSPENSO (+16 AÑOS)

22:30 (Subt)

MOANA (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

16:20 (Cast) 18:35hs (Cast)

CINCUENTA SOMBRAS MÁS OSCURAS (2D):

ROMANCE , DRAMA (+ 13 AÑOS)

17:25 (Cast) 19:55 (Subt) 22:20 (Subt)





HÍPER LIBERTAD

LEGO BATMAN: LA PELÍCULA 2D ATP

CASTELLANO 18:00 - (TODOS LOS DIAS)

LA CURA SINIESTRA 2D APTA 16 AÑOS ESTRENO

(CATELLANO)

22:20 (TODOS LOS DÍAS)

MOANA, UN MAR DE AVENTURAS 2D ATP

(CASTELLANO) 17:40 - 20:00 - (TODOS LOS DÍAS)

LA LLAMADA 3 2D ATPA 13 CON RESERVA ESTRENO

(CASTELLANO)

20:30- 22:40 (TODOS LOS DÍAS) SÁBADO TRASNOCHE 2X1 01:15

CINCUENTA SOMBRAS MÁS OSCURAS 2D 16 años c/reserva (CASTELLANO) - 20:10 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS)