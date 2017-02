Costantini invertirá US$ 38 millones en un nuevo proyecto en Nordelta

20/02/2017 -

El empresario Eduardo Costantini, presidente de Consultatio, con el que estima levantar US$ 200 millones que invertirá en tres proyectos, uno de ellos es un emprendimiento residencial de US$ 38 millones de inversión -incluida la tierra- que construirá en un macro lote de Nordelta, en el que las unidades se prevenderán a un promedio de US$ 3000/m2.

Costantini ya tiene US$ 30 millones en el fondo parking - la antesala que los desarrolladores usaron para ir captando dinero del blanqueo hasta la aprobación-. Planea abrirlo sobre fines de enero y cerrarlo a fines de febrero.

Con esta apuesta, Costantini vuelve a invertir en un proyecto residencial. Sólo lo había hecho en una oportunidad cuando construyó el primer condominio para darle impulso a que otros desarrolladores apostaran a Nordelta.

Es un emprendimiento de 102 unidades residenciales que estará ubicado cerca del centro cívico que Costantini proyecta en Nordelta, diseñado por el arquitecto danés Jan Gehl, un referente a nivel mundial en diseño urbano. Trabaja en que Nordelta migre del concepto de cuidad pueblo a uno en el que la gente no se cruce, sino que se encuentre.