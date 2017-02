Tragedia en Mendoza: Turbus dice que la culpa la tuvo el chofer

20/02/2017 -

La empresa chilena dueña del ómnibus que volcó en alta montaña, en Mendoza, causando la muerte de 19 pasajeros, reconoció que Francisco Sanhueza, el conductor al momento de la tragedia, se excedió en la velocidad, lo que consideró ‘inaceptable’, a la vez que aseguró que la compañía colabora con la Justicia para esclarecer el caso.

El representante de la empresa chilena Turbus, Victorino Gómez, consideró ‘inaceptable’ el exceso de velocidad que, según los testimonios, llevaba el colectivo al momento del accidente y sostuvo que esto está ‘fuera del estándar exigido a los conductores’ de la compañía.

‘La lógica hace pensar que la velocidad del bus no estaba siendo respetada. No avalamos ninguna conducta que arriesgue la seguridad de los pasajeros. La premura no tiene que estar sobre la seguridad’, indicó Gómez. Además, aseguró que la empresa ‘colabora con la Justicia’ porque pretenden ‘explicar y no justificar’ el accidente en el que murieron 19 personas y otras siete, entre ellas tres niños, sufrieron graves heridas.’Esto que sucedió no tiene que ver con infracciones, sino con la conducta de un conductor que sobrepasó la velocidad máxima prevista’, concluyó.

