Lucas Alario decidirá hoy su futuro

Fotos DECISIÓN. El delantero Lucas Alario definirá hoy, según su representante, si continúa en River Plate o emigra al fútbol chino.

22/02/2017 -

El delantero de River Plate, Lucas Alario, definirá hoy si continúa en la institución de Núñez o acepta la millonaria oferta para seguir su carrera en el fútbol chino, desde donde están dispuestos a ejecutar su cláusula de rescisión de 18 millones de euros.

"La oferta de China está, pero hay dudas. Si hubiera estado decidido ya se hubiera ido, pero está la parte deportiva y un montón de cosas", argumentó en Fox Sports su representante, Pedro Aldave, quien advirtió además que "mañana (por hoy) se define, si no se hace una novela".

River posee el 60 por ciento de la ficha del jugador, mientras que el 40 por ciento restante pertenece a Colón de Santa Fe.

El punto es que, si no lo transfiere hasta junio de 2018, la institución millonaria puede comprarle al club santafesino su porcentaje en 1,8 millones de dólares, mientras que si lo vende antes de esa fecha deberá compartir un porcentaje de la ganancia por la eventual operación.

"Es una oferta para pensar, le da la posibilidad de asegurar el futuro, es tentadora desde lo económico. River le abrió las puertas a Lucas, es lógico que hablemos con el club y con (el presidente Rodolfo) D’Onofrio’, agregó en Radio Continental Aldave, quien la semana última había manifestado que a Alario "no le quitaba el sueño" el destino desde el cual volvió a ser buscado con insistencia.

De momento, Alario se recupera de una contusión ósea y tenosinovitis en los tendones del peroné de la pierna izquierda y el cuerpo técnico millonario espera contar con el futbolista cuando se reanude el torneo, o para el debut en la versión 2017 de la Copa Libertadores de América.

Abel Alario

Si bien no hay una oferta oficial, Abel Alario -padre del jugador- reconoció en diálogo con TyC Sports que "la oferta es importante y él está al tanto, pero no debe ser fácil vivir allá, hay que pensarlo mucho. Si me preguntás a mí, yo prefiero Europa, pero la decisión la tomarán Lucas y su representante".

El "Millonario" no quiere desprenderse todavía de Alario, de 24 años, a quien considera vital para jugar la Libertadores, aunque será el jugador quien decida dónde continuar.