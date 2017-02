"Hay jugadores del Ascenso que no tienen para comer"

Fotos VOZ. El central de Sarmiento, Claudio Verino, se mostró preocupado.

22/02/2017 -

El zaguero central de Sarmiento, Claudio Verino, se refirió a la situación en general que vive el Ascenso en el fútbol argentino, y a la decisión en particular que tomaron los dirigentes del club de suspender momentáneamente los contratos de los jugadores hasta tanto no se fije una fecha cierta de inicio de torneo en el Federal "A".

"Estamos preocupados por la situación dirigencial que se vive y que conspira contra nuestro trabajo. Parece que no se dan cuenta que el jugador del Ascenso vive al día. Estuve conversando con un colega de un equipo de Sunchales y estaba trabajando de mozo en un bar a la madrugada para mantener a su familia", expresó Verino

"En Sarmiento estamos al día. Aquí tenemos que resaltar la gestión de los dirigentes que nos cumplen con todo. Éste es un club serio, verdaderamente, que no está ajeno a la realidad que se vive en el fútbol argentino", señaló Verino.

"Esperemos que este conflicto se solucione pronto y podamos volver a jugar rápido. Uno se prepara para esto y cuando no hay competencia no es feliz. No sabemos qué pasa en AFA, ni los intereses que ellos manejan a gran escala. Nosotros queremos jugar porque es el medio para mantener a nuestras familias. No somos como los equipos de primera división que pueden mantenerse sin jugar. Algunos hablan que el 10 no volverá, porque entra un asambleísta más o menos, mientras que los jugadores del ascenso no tienen para comer".