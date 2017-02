Una mujer está grave tras ser embestida por una camioneta

23/02/2017 -

La víctima de 64 años permanece internada grave en el Hospital Regional y según revelaron sus familiares solo un milagro puede salvarla. En diálogo con Noticiero 7, Susana, la hija de la víctima, calificó a la conductora de "inhumana".

"La chocó y continuó su marcha. No fue capaz de bajarse y de ayudar a mi madre que estaba tirada en la calle. La dejó como un perro y no tuvo la gentileza de bajar a socorrerla. Ahora los médicos no nos dan esperanza de vida", sostuvo a consternada joven.

Según manifestó Susana, su madre se dirigía a la iglesia cuando de repente fue "levantada" por el vehículo mayor. "La señora paró a unas cuadras y no fue capaz de auxiliarla, permaneció encerrada en la camioneta. Ahora mi madre está al borde de la muerte".

Los médicos del centro de salud capitalino indicaron que la víctima presenta graves heridas en distintas partes del cuerpo y su cuadro clínico es crítico.

"Ella (la conductora) ahora está libre, solo le secuestraron la camioneta, pero ella está libre como si nada. No es un perro a quien atropelló. Me gustaría que se ponga un poquito en el lugar de nosotros, porque no es un perro lo que atropello", finalizó.

En el lugar de siniestro trabajó personal de la Comisaría Seccional 14 y peritos de la División Criminalística. El fiscal de turno ordenó el secuestro del rodado mayor.