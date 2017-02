No harían lugar a la protesta de Talleres de Quimilí

24/02/2017 -

La semana pasada, el club Talleres de Quimilí presentó la protesta del partido que perdió ante Central Argentino, por 3 a 0 y en condición de local, por la supuesta mala inclusión del jugador Mariano Vergara.

Según trascendió, la protesta efectuada por la entidad quimilense estaría fuera de tiempo, por lo cual sería denegada por el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal.

De todas formas, Central Argentino presentó las pruebas pertinentes, y las mismas fueron enviadas al Consejo Federal de AFA, donde se les habría informado que la protesta de Talleres ingresó fuera del término legal. De esta manera, si es que se confirma el fallo y no se hace lugar a la protesta, la tabla de posiciones de la zona 9 del Federal C no sufriría modificaciones. Es decir que Central Argentino continuaría siendo el único líder con 9 unidades, seguido por Villa Unión, con 6, Talleres, con 3, y Juventud Unida, sin puntos.