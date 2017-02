Fotos El "Puma" Gigliotti tuvo su primera vez en el Rojo

24/02/2017 -

El delantero Emmanuel Gigliotti se entrenó ayer por primera vez en Independiente bajo las órdenes del entrenador Ariel Holan, al tiempo que el defensor y ex capitán, Victor Cuesta cumplió con su última práctica y acordó su transferencia al Inter de Porto Alegre, Brasil, que pagará dos millones de dólares por la mitad del pase. El club de Avellaneda también cerró la "novela" del delantero uruguayo Diego Vera, que finalmente seguirá su carrera en Colón de Santa Fe. El ‘Puma’ Gigliotti, de 29 años, tras superar los exámenes médicos el miércoles, se presentó en el predio de Villa Domínico para incorporarse al plantel, cerrada su compra del ciento por ciento del pase a cambio de 1,3 millones de dólares. Independiente será el octavo equipo del fútbol argentino en la carrera del delantero, que también militó en General Lamadrid (2006-07), Argentinos Juniors (2007- 08), All Boys (2008-09 y 2011-12), Atlético Tucumán (2009-10), San Lorenzo (2011-2012), Colón de Santa Fe (2012- 13) y Boca Juniors (2013- 2015). Por su parte, Cuesta trabajó ayer en Domínico y luego resolvió su pase a Inter de Porto Alegre (Brasil), que pagará dos millones de dólares por la mitad de su ficha. El ex zaguero de Huracán y Arsenal de Sarandí era el capitán del conjunto Avellaneda pero al comienzo de esta pretemporada manifestó su deseo de cambiar de aire, a lo que no se opusieron los dirigentes ni el DT Holan. La operación Inter hizo anteayer su propuesta formal y todo quedó encaminado para la partida de Cuesta mediante una operación que se abonará en cuatro cuotas de 500.000 dólares hasta final del año próximo. En el club brasileño, que está en la Primera B, Cuesta será compañero del ex River Plate Andrés D’Alessandro. Y sobre el cierre de la jornada finalizó también la novela de Vera, que viajará hoy a Santa Fe para sumarse a Colón. El pase costó 900 mil dólares. De Independiente ya se habían ido el defensor Hernán Pellerano, los volantes Cristian ‘Cebolla’ Rodríguez y Jorge Ortiz y el delantero Germán Denis. En cuanto a los tres refuerzos, Gigliotti y los mediocampistas Nery Domínguez y Walter Erviti, serán presentados hoy después del entrenamiento en el predio Santo Domingo.