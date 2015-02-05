CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 26 de Febrero 2017

A LAS 22.00 DESPEDIDA DE SOLTEROS, LA GALA

Hoy 21:01 -

CANAL 7

10.55 PAUSA EN FAMILIA

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

15.00 NICK JR.

16.00 CINE. AL DIABLO CON EL DIABLO

17.30 CINE. HADA POR ACCIDENTE

19.00 JUGUEMOS EN EL BOSQUE

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.15 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 JOSUÉ, EL RESUMEN

21.30 OPINIÓN DEPORTIVA

22.00 DESPEDIDA DE SOLTEROS, LA GALA

00.15 FUEGO, PLACERES TERRENALES

01.00 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

11.00 EL UNIVERSO DE LOURDES

12.00 COCINA SOBRE RUEDAS

14.00 MAURO, LA PURA VERDAD

16.30 AYER, NOMÁS

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 PONELE LA FIRMA

22.00 DEBO DECIR

CANAL 9

13.00 CLAVE ARGENTINA

14.00 CÁMARA LOCA

15.00 LA ROSA DE GUADALUPE

17.00 ALERTA COBRA

18.00 COMBATE

22.00 IMPLACABLES

TELEVISIÓN PÚBLICA

11.00 PAKA PAKA

13.30 QHAPAQ ÑAN, DESANDANDO EL CAMINO

14.00 LOCOS POR EL CAMPO

14.30 COCINEROS ARGENTINOS

21.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

 EL TRECE

08.45 PANAM Y CIRCO

09.00 PIÑÓN EN FAMILIA

09.30 EL GARAGE

10.15 CARBURANDO

16.00 CINE SHAMPOO TV

22.00 EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO

 


CANAL 14 

12.30 ZAPA ZAPA

13.00 ESPIRÍTUS DE MI TIERRA

14.00 UNIENDO DESTINOS

14.30 RECORDANDO

16.00 EL ELEGIDO DEL VERANO

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.30 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. ESTUDIANTES C.

19.30 VA DE NUEVO

20.00 EL PODIO

20.30 BÁSQUET POR EL 14: REGATAS VS.QUIMSA (Fem.)

22.00 PASA EN SANTIAGO

22.30 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA

23.00 ESCUELA DE LEVANTE

CANAL 4

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 MORENA TV

17.00 CINE EXPRESS

19.00 ENERGÍA ELECTRÓNICA

19.30 MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 SANTIAGO TV

PELÍCULAS

CINEMAX

09.18 SEMBRADORES DE OPTIMISMO.

FE Y ALEGRÍA- CARACAS

09.33 UN CUENTO DE INVIERNO

11.57 ¿SOLO AMIGOS?

13.53 LAS TORTUGAS NINJA

15.31 LA MOMIA REGRESA

18.07 LOS FANTASMAS DE MIS EX

20.07 EL CÓDIGO DEL MIEDO

22.00 RÍO MÍSTICO

TCM

08.00 TOP GUN

11.00 ALF (TEMPORADA 3)

11.30 ALF (TEMPORADA 3)

12.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

13.20 MIRA QUIÉN HABLA TAMBIÉN

14.25 MEJOR... IMPOSIBLE

17.05 LA MUERTE LE SIENTA BIEN

19.10 BABE, EL PUERQUITO VALIENTE

21.00 VACACIONES

23.15 VACACIONES DE NAVIDAD

TNT

07.56 LA CASA DE LAS CONEJITAS

09.39 TOY STORY 2

11.24 JACK, EL CAZAGIGANTES

13.22 RATATOUILLE

15.21 ¿Y DÓNDE ESTÁN LAS RUBIAS...?

17.14 MI VILLANO FAVORITO 2

19.00 PREMIOS OSCAR®

20.30 PREMIOS OSCAR®

00.00 THOR. UN MUNDO OSCURO

SPACE

08.43 BATMAN INICIA

11.17 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE ASCIENDE

14.20 LOS INDESTRUCTIBLES

16.07 RAMBO III

17.58 EL JUEZ

19.56 EL IMPLACABLE

22.00 COBRA

23.40 EL EJECUTOR

CINECANAL

09.05 KIDS FLIX

09.20 GREASE LIVE!

11.40 LOS 4 FANTÁSTICOS Y

SILVER SURFER

13.20 INSURGENTE

15.20 TERMINATOR GÉNESIS

17.35 ESPÍAS

19.40 MISIÓN IMPOSIBLE. NACIÓN SECRETA

22.00 EL ÚLTIMO CAZADOR DE BRUJAS

23.45 NO TE METAS CON ZOHAN

SONY

08.30 SEINFELD

09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO

10.00 THE REAL O’NEALS

10.30 THE REAL O’NEALS

11.00 THE REAL O’NEALS

11.30 QATAR TOTAL OPEN

13.30 BLACK-ISH

14.00 BLACK-ISH

14.30 BLACK-ISH

15.00 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.

16.00 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.

17.00 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.

18.00 ÉRASE UNA VEZ

20.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY

21.00 LECCIONES DEL CRIMEN

22.00 CÓDIGO NEGRO

23.00 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.



A DÓNDE IR

FERIA ARTESANAL Y PRODUCTIVA UPIANITA

+SÁBADO 4 DE MARZO, DE 18 A 24, EILEEN ALLUB Y DANIELA ANRÍQUEZ. PRESENTARÁN UN REPERTORIO NETAMENTE FOLCLÓRICO.

MANDRAKE MULTIESPACIO

(SAN MARTÍN ESQ. SANTA FE)

+VIERNES 10 DE MARZO, A LAS 22, SE REALIZARÁ EL ESPECTÁCULO “CON ESENCIA DE MUJER”. ACTUARÁN “LAS MULLIERIS”, JOVITA SUBIRE, VIRGINIA FERNÁNDEZ, MARI CRIS Y ÉRIKA ÁLVAREZ.

DESAFINADO BAR

(URQUIZA 267)

+HOY, A LAS 23, EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DE CARNAVAL, “LA BRASITA DE MI CHALA”, CON SANTIAGO SUÁREZ, RODRIGO CRÁMARO Y ANDRÉS SIMÓN.

BAYSAI

(AUTOP. SANTIAGO - LA BANDA)

+SÁBADO 4 DE MARZO, REABRE LA TEMPORADA CON LA PRIMERA FIESTA RETRO DEL 2017, DE LA MANO DEL DJ COLO.

CINES


SUNSTAR

MONSTER TRUCKS

(2D): ANIMACIÓN, (ATP)

26/02- 14:10 (Cast)

16:20 (Cast) 18:20 (Cast)

FRAGMENTADO 2D

SUSPENSO . (16 años)

26/02- 01/03 19:15hs (Cast) 22:35hs (Subt)

LA GRAN MURALLA

(3D): SUSPENSO (+16 años)

26/02- 14:20 (Cast)

16:35 (Cast)

LA LLAMADA 3 2D

TERROR. (13 años)

26/02- 01/03 22:40hs (Subt)

MONSTER TRUCKS

(3D): ANIMACIÓN, (ATP)

23/02 AL 01/03 20:30 (Cast)

LEGO BATMAN LA

PELÍCULA (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

26/02- 14:30 (Cast)

16:50 (Cast)

MOISÉS Y LOS 10 MAN­DAMIENTOS (2D): DRAMA. (+ 13 años)

26/02- 01/03 20:00hs (Cast) 22:30hs (Cast) 22:40hs (Cast)

LA CURA SINIESTRA

(2D):

TERROR, DRAMA (+ 13 AÑOS)

26/02- 01/03 22:20hs (Subt)

JONH WICK (2D):

SUSPENSO (+16 AÑOS)

26/02 14:45 (Subt) 17:15

(Subt)

MOANA (2D): ANIMACION, (ATP) 26/02- 14:10 (Cast)

16:20 (Cast)

CINCUENTA SOMBRAS

MÁS OSCURAS (2D):

ROMANCE, DRAMA (+ 13

AÑOS)

26/02 –01/03- 22:20 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

MOANA, UN MAR DE AVENTURAS 2D ATP

CASTELLANO 17:30 - (TODOS LOS DÍAS)

FRAGMENTADO 2D APTA 16 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 22:50 - (TODOS LOS DÍAS)

SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:10

MONSTER TRUCKS 2D ATP ESTRENO

CATELLANO 18:30- 20:40 (TODOS LOS DÍAS)

LA LLAMADA 3 2D ATPA 13 CON RESERVA

CASTELLANO 20:20- 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:15

CINCUENTA SOMBRAS MAS OSCURAS 2D 16 años c/reserva

CASTELLANO 22:30 (TODOS LOS DÍAS)

SÁBADO TRASNOCHE 2X1 01:00

LA GRAN MURALLA 2D ATPA 16 AÑOS

CASTELLANO 18:10- (TODOS LOS DÍAS)

MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENOS 2D ATP ESTRENO

20:00 (TODOS LOS DÍAS)

 
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