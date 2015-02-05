CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 26 de Febrero 2017
A LAS 22.00 DESPEDIDA DE SOLTEROS, LA GALA
Por El Liberal
Hoy 21:01 -
CANAL 7
10.55 PAUSA EN FAMILIA
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
15.00 NICK JR.
16.00 CINE. AL DIABLO CON EL DIABLO
17.30 CINE. HADA POR ACCIDENTE
19.00 JUGUEMOS EN EL BOSQUE
20.00 SORTEO DE MONO BINGO
20.15 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 JOSUÉ, EL RESUMEN
21.30 OPINIÓN DEPORTIVA
22.00 DESPEDIDA DE SOLTEROS, LA GALA
00.15 FUEGO, PLACERES TERRENALES
01.00 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
11.00 EL UNIVERSO DE LOURDES
12.00 COCINA SOBRE RUEDAS
14.00 MAURO, LA PURA VERDAD
16.30 AYER, NOMÁS
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 PONELE LA FIRMA
22.00 DEBO DECIR
CANAL 9
13.00 CLAVE ARGENTINA
14.00 CÁMARA LOCA
15.00 LA ROSA DE GUADALUPE
17.00 ALERTA COBRA
18.00 COMBATE
22.00 IMPLACABLES
TELEVISIÓN PÚBLICA
11.00 PAKA PAKA
13.30 QHAPAQ ÑAN, DESANDANDO EL CAMINO
14.00 LOCOS POR EL CAMPO
14.30 COCINEROS ARGENTINOS
21.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
EL TRECE
08.45 PANAM Y CIRCO
09.00 PIÑÓN EN FAMILIA
09.30 EL GARAGE
10.15 CARBURANDO
16.00 CINE SHAMPOO TV
22.00 EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO
CANAL 14
12.30 ZAPA ZAPA
13.00 ESPIRÍTUS DE MI TIERRA
14.00 UNIENDO DESTINOS
14.30 RECORDANDO
16.00 EL ELEGIDO DEL VERANO
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.30 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. ESTUDIANTES C.
19.30 VA DE NUEVO
20.00 EL PODIO
20.30 BÁSQUET POR EL 14: REGATAS VS.QUIMSA (Fem.)
22.00 PASA EN SANTIAGO
22.30 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA
23.00 ESCUELA DE LEVANTE
CANAL 4
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 MORENA TV
17.00 CINE EXPRESS
19.00 ENERGÍA ELECTRÓNICA
19.30 MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 SANTIAGO TV
PELÍCULAS
CINEMAX
09.18 SEMBRADORES DE OPTIMISMO.
FE Y ALEGRÍA- CARACAS
09.33 UN CUENTO DE INVIERNO
11.57 ¿SOLO AMIGOS?
13.53 LAS TORTUGAS NINJA
15.31 LA MOMIA REGRESA
18.07 LOS FANTASMAS DE MIS EX
20.07 EL CÓDIGO DEL MIEDO
22.00 RÍO MÍSTICO
TCM
08.00 TOP GUN
11.00 ALF (TEMPORADA 3)
11.30 ALF (TEMPORADA 3)
12.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
13.20 MIRA QUIÉN HABLA TAMBIÉN
14.25 MEJOR... IMPOSIBLE
17.05 LA MUERTE LE SIENTA BIEN
19.10 BABE, EL PUERQUITO VALIENTE
21.00 VACACIONES
23.15 VACACIONES DE NAVIDAD
TNT
07.56 LA CASA DE LAS CONEJITAS
09.39 TOY STORY 2
11.24 JACK, EL CAZAGIGANTES
13.22 RATATOUILLE
15.21 ¿Y DÓNDE ESTÁN LAS RUBIAS...?
17.14 MI VILLANO FAVORITO 2
19.00 PREMIOS OSCAR®
20.30 PREMIOS OSCAR®
00.00 THOR. UN MUNDO OSCURO
SPACE
08.43 BATMAN INICIA
11.17 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE ASCIENDE
14.20 LOS INDESTRUCTIBLES
16.07 RAMBO III
17.58 EL JUEZ
19.56 EL IMPLACABLE
22.00 COBRA
23.40 EL EJECUTOR
CINECANAL
09.05 KIDS FLIX
09.20 GREASE LIVE!
11.40 LOS 4 FANTÁSTICOS Y
SILVER SURFER
13.20 INSURGENTE
15.20 TERMINATOR GÉNESIS
17.35 ESPÍAS
19.40 MISIÓN IMPOSIBLE. NACIÓN SECRETA
22.00 EL ÚLTIMO CAZADOR DE BRUJAS
23.45 NO TE METAS CON ZOHAN
SONY
08.30 SEINFELD
09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO
10.00 THE REAL O’NEALS
10.30 THE REAL O’NEALS
11.00 THE REAL O’NEALS
11.30 QATAR TOTAL OPEN
13.30 BLACK-ISH
14.00 BLACK-ISH
14.30 BLACK-ISH
15.00 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.
16.00 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.
17.00 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.
18.00 ÉRASE UNA VEZ
20.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
21.00 LECCIONES DEL CRIMEN
22.00 CÓDIGO NEGRO
23.00 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.
A DÓNDE IR
FERIA ARTESANAL Y PRODUCTIVA UPIANITA
+SÁBADO 4 DE MARZO, DE 18 A 24, EILEEN ALLUB Y DANIELA ANRÍQUEZ. PRESENTARÁN UN REPERTORIO NETAMENTE FOLCLÓRICO.
MANDRAKE MULTIESPACIO
(SAN MARTÍN ESQ. SANTA FE)
+VIERNES 10 DE MARZO, A LAS 22, SE REALIZARÁ EL ESPECTÁCULO “CON ESENCIA DE MUJER”. ACTUARÁN “LAS MULLIERIS”, JOVITA SUBIRE, VIRGINIA FERNÁNDEZ, MARI CRIS Y ÉRIKA ÁLVAREZ.
DESAFINADO BAR
(URQUIZA 267)
+HOY, A LAS 23, EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DE CARNAVAL, “LA BRASITA DE MI CHALA”, CON SANTIAGO SUÁREZ, RODRIGO CRÁMARO Y ANDRÉS SIMÓN.
BAYSAI
(AUTOP. SANTIAGO - LA BANDA)
+SÁBADO 4 DE MARZO, REABRE LA TEMPORADA CON LA PRIMERA FIESTA RETRO DEL 2017, DE LA MANO DEL DJ COLO.
CINES
SUNSTAR
MONSTER TRUCKS
(2D): ANIMACIÓN, (ATP)
26/02- 14:10 (Cast)
16:20 (Cast) 18:20 (Cast)
FRAGMENTADO 2D
SUSPENSO . (16 años)
26/02- 01/03 19:15hs (Cast) 22:35hs (Subt)
LA GRAN MURALLA
(3D): SUSPENSO (+16 años)
26/02- 14:20 (Cast)
16:35 (Cast)
LA LLAMADA 3 2D
TERROR. (13 años)
26/02- 01/03 22:40hs (Subt)
MONSTER TRUCKS
(3D): ANIMACIÓN, (ATP)
23/02 AL 01/03 20:30 (Cast)
LEGO BATMAN LA
PELÍCULA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
26/02- 14:30 (Cast)
16:50 (Cast)
MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS (2D): DRAMA. (+ 13 años)
26/02- 01/03 20:00hs (Cast) 22:30hs (Cast) 22:40hs (Cast)
LA CURA SINIESTRA
(2D):
TERROR, DRAMA (+ 13 AÑOS)
26/02- 01/03 22:20hs (Subt)
JONH WICK (2D):
SUSPENSO (+16 AÑOS)
26/02 14:45 (Subt) 17:15
(Subt)
MOANA (2D): ANIMACION, (ATP) 26/02- 14:10 (Cast)
16:20 (Cast)
CINCUENTA SOMBRAS
MÁS OSCURAS (2D):
ROMANCE, DRAMA (+ 13
AÑOS)
26/02 –01/03- 22:20 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
MOANA, UN MAR DE AVENTURAS 2D ATP
CASTELLANO 17:30 - (TODOS LOS DÍAS)
FRAGMENTADO 2D APTA 16 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 22:50 - (TODOS LOS DÍAS)
SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:10
MONSTER TRUCKS 2D ATP ESTRENO
CATELLANO 18:30- 20:40 (TODOS LOS DÍAS)
LA LLAMADA 3 2D ATPA 13 CON RESERVA
CASTELLANO 20:20- 22:40 (TODOS LOS DÍAS)
SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:15
CINCUENTA SOMBRAS MAS OSCURAS 2D 16 años c/reserva
CASTELLANO 22:30 (TODOS LOS DÍAS)
SÁBADO TRASNOCHE 2X1 01:00
LA GRAN MURALLA 2D ATPA 16 AÑOS
CASTELLANO 18:10- (TODOS LOS DÍAS)
MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENOS 2D ATP ESTRENO
20:00 (TODOS LOS DÍAS)