Fotos El comedor Ojos del Cielo lleva 20 años de silenciosa labor solidaria

26/02/2017 -

Dar todo por la sonrisa de un niño es la misión del comedor Ojos de Cielo del barrio General Paz. Allí, personas anónimas entregan su tiempo, su trabajo y su preocupación al servicio de la alimentación de miles de chicos que han pasado por su humilde patio: humilde, pero siempre abierto a las necesidades de los más pequeños. Claudia Sosa es una de esas trabajadoras. Está en el comedor desde hace 20 años. Ella y un grupo amplio de madres reciben a los changuitos con el único afán de ayudar a sus familias. Esta santiagueña transformó el patio de su propia casa en un merendero gigante para niños con sus mamás y comparte con ellos no sólo la comida, sino también el tiempo y el amor. Gestos de amor La historia del comedor Ojos de Cielo comenzó hace 20 años cuando Claudia Sosa y su marido estaban desempleados, pero querían ayudar a las familias de la zona. Comenzaron cocinando para diez personas, con las donaciones que recibían de la gente solidaria. Con el tiempo los comensales fueron creciendo y la comida ya se empezó a preparar no sólo un día, dos días a la semana y luego tres. El grupo de mamás cocinaba bajo dos árboles hasta que apareció un hombre de buen corazón que le donó a Claudia las chapas para levantar un techo y así albergar a todos lo que iban en busca de un plato caliente de comida. "El resto lo fuimos haciendo con mi esposo, cuando consiguió un trabajo. Mis hijos ahora ya son grandes y siempre digo que no necesitamos el dinero, guardar no sirve porque hay muchos niños que necesitan", confió a EL LIBERAL. "Aquí son seis mamás que trabajamos a diario, desde las 8 hasta las 14. Amasan todos los días, preparan el almuerzo y la merienda. Se almuerza tres veces por semana y se merienda dos", contó Claudia. Ella junto a las madres cocinan para 86 personas mayores que van a comer periódicamente, pero que a veces suelen ser más porque están registrados 110. "Muchas familias aparecen cuando no tienen realmente para comer. Siempre aparecen en las fechas 22, 24 o 26 del mes porque no llegan a cubrir sus gastos", reveló. "Yo creo que ha logrado mantenerse desde hace 20 años por la solidaridad de la gente, de la Fundación Hamburgo, del Banco de Alimentos y de la gente que se llega siempre con algo para donar", rescató Claudia. "Sin ellos no podríamos, por ejemplo, la gente de Hamburgo actualmente asiste a 20 comedores, que reciben alimentos en forma continua y son más de 2.000 niños por día los que son beneficiados en diferentes barrios de la ciudad capital, La Banda y del interior de la provincia, como Quimilí y Monte Quemado". Claudia revela que tanto las madres que trabajan en el comedor, como los chicos y los padres que van a alimentarse allí, día a día fueron formando una gran familia, en la que comen todos juntos y en las mismas condiciones. "No hay distinción para nadie, todos reciben la misma atención con amor. Lo más importante es el amor, recibir a los niños con una sonrisa y alegrarlos. Por eso a donde podemos los llevamos, ya sea recitales, a hacer picnic o a celebrar los días como el del Estudiante", dijo la responsable del comedor.