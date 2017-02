Mora fue un poco crítico con la actuación del equipo

26/02/2017 -

Rodrigo Mora fue uno de los dos delanteros designados por Marcelo Gallardo para el amistoso frente a Independiente Rivadavia. El uruguayo no tuvo un buen rendimiento y desperdició varias situaciones claras en ataque, y en líneas generales, no se fue conforme."Hay que seguir trabajando y seguir mejorando. En el segundo tiempo nos tocó otra vez estar con un hombre de más y ahí supimos aprovechar. No puede ser que empecemos a jugar cada vez que el rival tiene un hombre menos", comenzó afirmando. "Fue parecido al partido con San Martín, ellos se metieron de la mitad de la cancha para atrás y ahí apostaron al contragolpe. Nosotros intentamos jugar y entrar con paredes. Yo tenía que marcar los espacios y tenían que entrar Martínez o Driussi", analizó. "Creo que estos partidos son de preparación. Contra Unión trataremos de dar lo mejor para arrancar el torneo con todo".