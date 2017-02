Gallardo: "Hemos mejorado en el juego"

Fotos VISIÓN. Gallardo también habló del regreso del fútbol y dijo que espera que la actividad se reanude el viernes.

26/02/2017 -

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, sostuvo que se va "más tranquilo" tras el triunfo ante Independiente Rivadavia por 5-3 en el desempate desde el punto del penal y como argumento valoró que "en el proceso de elaboración" estuvieron "bastante bien".

"Hemos mejorado en el juego" y "me voy más tranquilo", fueron algunas de las primeras expresiones de Gallardo, tras la victoria desde los 12 pasos, a los que se arribó luego de igualar 1-1 los 90 minutos regulares del amistoso desarrollado en la lluviosa noche del Estadio Islas Malvinas, en Mendoza.

"Hubo un montón de situaciones que hemos creado", "en el proceso de elaboración estuvimos bastante bien", destacó el Muñeco al atender a los periodistas, ante quienes también admitió que les "faltó concretar".

El director técnico de los riverplatenses reconoció que espera que el viernes próximo se reanude la competencia doméstica oficial y que "por el bien del fútbol argentino las situaciones se puedan solucionar", aunque remarcó que "no es un tema menor el de la deuda con los jugadores en el fútbol argentino".

Esa respuesta de Gallardo se debe a que Futbolistas Argentinos Agremiados anunció un paro que pone en peligro la realización de la decimoquinta fecha del campeonato de Primera División porque reclama una deuda importante que en algunos clubes incluye hasta cuatro meses, pero desde el Comité de Regularización de la AFA avisaron que el dinero va a aparecer y la medida de fuerza se va a levantar.

Sobre Alario

Por último, le dedicó algunas frases a Lucas Alario, por la importancia del "Pipa" en el equipo y la decisión de quedarse en River: "Es el que hace goles, es un tipo muy importante para nosotros. Los goles son los que te hacen ganar partidos. Nunca dudé porque él no me había mostrado una manifestación de acuerdo a todo lo que se venía hablando de su situación, que era delicada porque a cualquier mortal lo puede seducir semejante oferta. Pero él estuvo tranquilo. Yo no lo dudaba, por ahí el último día", cerró el "Muñeco" que viajó a Chile para observar este fin de semana algunos partidos de Primera División con el objetivo de conseguir posibles refuerzos.