La discusión salarial en cada provincia a una semana del inicio de las clases

28/02/2017 -

A una semana de la fecha de inicio del ciclo lectivo en los niveles Inicial, Primario y Secundario de las escuelas en todo el país, la negociación entre los gobiernos provinciales y los sindicatos se encuentra estancada, con la mayoría de los distritos sin propuestas formales a sus sindicatos. La decisión de la presidencia de Mauricio Macri de retirarse de la negociación y dejar en manos de los gobernadores sus discusiones paritarias complicó aún más el escenario, según indica un informe del diario Clarin.

De los 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires, sólo hicieron ofertas Buenos Aires, Capital Federal, Jujuy y Mendoza, por Cambiemos, mientras que Entre Ríos y Salta fueron los distritos gobernados por el PJ que hicieron lo mismo, y Río Negro, del independiente Alberto Weretilneck. Solo Misiones tiene garantizado el inicio de clases, por un acuerdo firmado hace 10 días.

BUENOS AIRES: el gobierno de María Eugenia Vidal (PRO-Cambiemos) ofreció un aumento del 18 por ciento, de piso, con una cláusula gatillo de ajuste por inflación. Ofreció cuatro cuotas de 4,5 por ciento, a pagarse por trimestre.

CIUDAD DE BUENOS AIRES: la gestión de Horacio Rodríguez Larreta (PRO-Cambiemos) propuso a los gremios docentes un aumento del 18 por ciento, con ajuste similar al del gobierno bonaerense, aunque en dos cuotas.

CATAMARCA: no hubo propuesta formal de Lucía Corpacci (PJ) a los gremios docentes.

CHACO: el mandatario Domingo Peppo (PJ) no presentó tampoco una oferta a sindicatos. Recién hacia el fin de esta semana habría una propuesta.

CHUBUT: el gobernador Mario Das Neves presentará esta semana su propuesta a los trabajadores de la educación.

CÓRDOBA: el mandatario Juan Schiaretti (PJ) está a favor de aplicar una cláusula gatillo similar a la que impulsan en Buenos Aires. Todavía no se presentó un número ni en cuántos pagos.

CORRIENTES: el gobernador Ricardo Colombi (UCR-Cambiemos) adhiere también al formato de negociación salarial con aumentos del orden del 18% ajustable por inflación.

ENTRE RÍOS: el gobierno de Gustavo Bordet (PK) ratificó la oferta que había anunciado el martes pasado de un aumento salarial en 3 tramos del 18%.

FORMOSA: en el distrito gobernador por Gildo Insfrán (PJ) no rigen las negociaciones paritarias con docentes. El ministro de Educación anticipó que en la provincia no habrá paro el 6 y 7 de marzo.

JUJUY: el gobierno de Gerardo Morales (UCR-Cambiemos) propuso a los docentes una suba inicial del 10% del salario básico. Quedaría abierta la paritaria hasta mitad de año.

LA PAMPA: el gobernador Carlos Verna (PJ) todavía no presentó una propuesta formal.

LA RIOJA: el mandatario Sergio Casas (PJ) no hizo una oferta, pese a que los sindicatos locales exigen un 30% de mejora.

MENDOZA: el gobierno provincial de Alfredo Cornejo (UCR-Cambiemos) decretó una suba del 17%.

MISIONES: el gobierno de Mario Passalacqua (Frente Renovador por la Concordia Social) tiene acordado el inicio de clases, debido a que la negociación salarial se cerró el 13 de febrero pasado. Pero, la Unión de Docentes confirmó que adhiere al paro del 6 y 7 de marzo próximo.

NEUQUÉN: no se presentó aún una propuesta oficial. Buscarían atar la propuesta a la pauta inflacionaria.

RÍO NEGRO: el gobernador Alberto Weretilneck propuso un 17% y no descartó firmar un decreto en caso de que no aceptaran los gremios docentes la oferta. No hubo aclaraciones sobre las cuotas.

SALTA: la gestión de Juan Manuel Urtubey (PJ) ofreció un 17% de aumento, que ya fue rechazado.

SAN LUIS: el mandatario Alberto Rodríguez Saá (PJ) aclaró que el 2 de marzo hará su propuesta.

SAN JUAN: hasta ahora no hay una propuesta firme del mandatario Sergio Uñac (PJ).

SANTA CRUZ: Alicia Kirchner (PJ) aún no planteó una oferta formal. Dejó trascender que su intención sería ajustar los salarios públicos un 15%.

SANTA FE: el gobernador Miguel Lifschitz (Partido Socialista) quiere aplicar una "cláusula gatillo". No planteó aún un número.

SANTIAGO DEL ESTERO: el gobierno de Claudia Ledesma de Zamora (Frente Cívico) mantuvo la semana pasada reuniones con los gremios docentes, pero todavía no se informó de una propuesta formal.

TUCUMÁN: el gobernador Juan Manzur (PJ) tampoco informó la propuesta de aumento salarial por los docentes. Afirmó que van a aguardar la marcha de las negociaciones en otras provincias.

TIERRA DEL FUEGO: el Gobierno aún no presentó propuesta formal.