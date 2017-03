"Estaba convencido de que era el momento de irme"

Fotos ILUSIONADO. Cuesta se mostró entusiasmado por esta oportunidad de jugar en Brasil que se le presenta.

01/03/2017

El defensor Víctor Cuesta explicó ayer que tomó la decisión de dejar Independiente porque sintió que "era el momento de ir al exterior" y afirmó que viajará a Brasil "entre mañana (por hoy) y el jueves" para sumarse a Internacional de Porto Alegre, que juega en la segunda división de ese país.

"Estaba convencido de que era el momento de ir al exterior. No me quería retirar sin la experiencia de jugar afuera. Apareció esto y decidí aprovecharlo", argumentó el zaguero central, de 29 años, que dejará en las arcas del club de Avellaneda dos millones de dólares, en concepto de la mitad de su pase.

Cuesta, quien no participó de los últimos dos entrenamientos junto con sus ahora ex compañeros, arribó a Independiente en agosto de 2014 y su rendimiento ascendente no sólo lo llevó a ser capitán del equipo, sino también del seleccionado argentino que participó de los Juegos Olímpicos de Río 2016, además de afrontar la Copa América de Estados Unidos ese mismo año con el representativo mayor.

Motivos

"Cuando pasó lo de la selección en la Copa América había ofertas que se podían dar y había hablado con ‘Gaby’ (Milito, por entonces director técnico del Independiente) que quería continuar seis meses más o un año. Después ‘Gaby’ se fue y llegó ahora esta oferta que era buena para el club y para mí", explicó el ex Defensa y Justicia, Huracán y Arsenal.

Cuesta se sumó así a la amplia lista de jugadores experimentados que se marchó del club, y que integraron Hernán Pellerano, el uruguayo Cristian Rodríguez, Jorge Ortiz y Germán Denis.

"Las cosas no estaban saliendo y los objetivos que nos pusimos como grupo no los pudimos cumplir. El club estaba buscando un recambio y era el momento justo", manifestó en Radio Continental, donde negó que la existencia de un conflicto con el entrenador, Ariel Holan.

Por último, comentó que habló con Andrés D’Alessandro, emblema del equipo gaúcho, sobre la situación actual de su flamante equipo.

"Me comentó un poco y me dijo que se estaba reforzando bien, y que la idea es ascender. Y que si todo va bien, la gente acompaña", afirmó.