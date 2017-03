Retorna el boxeo amateur al club Coronel Suárez

Fotos ACCIÓN Se destacan varios choques de caracter interprovincial

Este viernes en el Club Coronel Suárez de la capital habrá una importante velada amateur de box interprovincial. El evento será aupiciado por la Dirección de Deportes de la Provincia, y fiscalizará la Asociación Santiagueña de Box.

El pesaje se hará este viernes a las 10.

Estarán en escena: Agustín Luna vs. Alexis Salvatierra (Catamarca); Fernando González vs. Emanuel Lezana (Cat.); Gonzalo La Torre vs. Luis Rosales; Daniel Juárez vs. Álvaro Carabajal; Gabriel Montenegro vs. Pablo Gómez; Nelson Iñíguez vs. Víctor Romano; Candela Galván vs. Agustina Sequeira; Rodrigo Rosales vs. Juan Sosa y Daniel Rosales ante Ariel Díaz.