Baradel denunció a Macri por sus dichos

Fotos Baradel (titular de Suteba), denunció a Macri por sus dichos.

01/03/2017 -

Esta mañana durante su discurso por la inauguración de las sesiones ordinarias, Mauricio Macri se refirió al paro nacional docente que se convocó para los próximos 6 y 7 de marzo, y cruzó palabras con uno de los presentes que le pidió que “cuiden a Roberto Baradel”.

“No creo que Baradel necesite que nadie lo cuide”, dijo el presidente, que a su vez fue muy aplaudido tras repetir que hay que cuidar a los docentes. “Les pido que sancionen una ley, que agrave las penas a aquellos que los agredan”, sostuvo.

Una vez finalizada la presentación de Macri, el titular de Suteba se presentó ante la Justicia y denunció al presidente por sus dichos. “Vengo a denunciar a Macri por lo que dijo. Es un hecho gravísimo” indicó en declaraciones a los medios.

"Yo tengo dispuesta, por orden judicial, una custodia. Amenazaron a mi nieto que no tiene un año, a mi nenita de 3 y a mis otros hijos de 19, 23 y 25, y el Presidente de la Nación dice que no necesito nadie que me cuide cuando él es responsable de la custodia" acusó Baradel. Por otra parte, insinuó que recibe una amenaza de manera indirecta. “Lo que está haciendo -Mauricio Macri- es una suerte de amenaza velada y declarar una zona liberada” indicó.

Para finalizar y con respecto al conflicto docente por el aumento salarial, Baradel reiteró que el paro del 6 y 7 de marzo es una medida por la paritaria nacional, y porque todavía no recibieron "una propuesta convincente". "El paro es por la paritaria nacional. Ayer no hubo propuestas, pero el paro se levanta si convocan a paritarias", finalizó.