CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 2 de Marzo 2017
A LAS 18.30 CASO CERRADO
Por El Liberal
Hoy 20:50 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.30 JOSUÉ. ESTO PASÓ EN EL
CAPÍTULO ANTERIOR
15.30 EL SECRETO DE FERIHA
16.30 EL REGRESO DE LUCAS
17.30 CORTÁ POR LOZANO
18.30 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN
CENTRAL
21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA
PROMETIDA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 ADDA, AMAR DESPUÉS
DE AMAR
23.45 DESPEDIDA DE SOLTEROS
00.45 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.15 UPLAY
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
09.30 DESAYUNO
12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA
13.30 INTRUSOS
16.30 INFAMA
18.45 AMÉRICA NOTICIAS
20.45 INTRATABLES
CANAL 9
16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO
17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO
18.00 LA ROSA DE GUADALUPE
19.00 TELENUEVE
20.30 BENDITA
TELEVISIÓN PÚBLICA
13.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
14.00 COCINEROS
17.00 A CONFIRMAR
18.00 MIS NOCHES SIN TI
19.00 MARATÓN 2017
20.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
17.00 CUESTIÓN DE PESO
18.30 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 A TODO O NADA, ESPECIAL
PERROS
22.00 QUIERO VIVIR A TU LADO
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 ZAPAZAPA
14.00 NOTICIERO 7 1º EDICIÓN
15.00 DALE FERRO
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONÍA
17.30 LA RUTA DEL
DOCUMENTALISTA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET POR EL 14:
OLIMPICO VS. LIBERTAD
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.00 PASIÓN POR EL TURF
21.30 NOTICIERO 7 2DA EDICION
22.00 EL PODIO
23.00 ESCUELA DE LEVANTE
CANAL 4
14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF
15.00 LIGA COMERCIAL
15.30 DEPORTE EXPRESS
MUNDO MITRE
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 POLI 24
19.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN
CENTRAL
PELÍCULAS
CINEMAX
08.53 MONSTERS, INC.
10.45 REENCUENTRO
12.45 UN CAMINO HACIA MÍ
14.48 CUESTIÓN DE HONOR
17.35 MONSTERS, INC.
19.27 PARQUE JURÁSICO
22.00 LA NOCHE DEL DEMONIO
TCM
08.00 LA PANDILLA SALVAJE
10.35 AMNESTY. THE HUMAN RIGHTS CONCERTS
- A CONSPIRACY OF HOPE TOUR
11.45 STAR TREK. LA PRÓXIMA GENERACIÓN
13.55 UN ROMANCE PELIGROSO
16.20 HELLBOY
18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.30 ALF (TEMPORADA 2)
22.50 LA PANTERA ROSA
23.20 EL VENGADOR ANÓNIMO
TNT
09.01 LOS ROMPEBODAS
11.03 RATATOUILLE
12.57 CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN
14.32 ¡SÍ SEÑOR!
16.23 THOR. UN MUNDO OSCURO
18.25 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. EL RETORNO
DEL REY
22.00 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
22.55 RAMBO. REGRESO AL INFIERNO
00.28 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
01.23 QUIERO MATAR A MI JEFE
SONY
08.30 SEINFELD
09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO
10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
10.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
11.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
11.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
12.00 LOBO ADOLESCENTE
13.00 LOBO ADOLESCENTE
14.00 MELISSA AND JOEY
14.30 MELISSA AND JOEY
15.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
15.30 JOVEN Y HAMBRIENTO
16.00 PAPÁ CANGURO
17.00 KATY PERRY. PART OF ME
19.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
19.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 AMERICA’S GOT TALENT
22.00 THE VOICE
SPACE
08.45 CINTA ROJA
10.32 EL ATENTADO
12.28 NIÑOS DEL HOMBRE
14.22 LA ISLA
16.47 10.000 A.C.
18.39 MAXIMUM CONVICTION
20.31 22 MINUTOS
22.00 HOSTEL. PARTE III
23.38 HOSTEL
CINECANAL
09.00 LA FUENTE DE LA VIDA
10.40 UNA NOVIA DE DOS NOVIOS
12.25 VIDA BANDIDA
14.40 MADAGASCAR 2
16.15 HOTEL PARA PERROS
18.05 ELIZABETH. LA EDAD DE ORO
20.05 LA SUPREMACÍA DE BOURNE
22.00 7500
23.35 CONFESIONES DE PROSTITUTA DE LUJO
A DÓNDE IR
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
*HOY, A LAS 22.30, ROCK NACIONAL
CON LA BANDA ACERTIJO
PARA HACER COVERS DE GIT,
ENANITOS VERDES Y SODA STEREO.
INTEGRAN RAMÓN HERRERA
EN GUITARRA Y COROS, ROBERTO
FONTI EN BAJO, CHARLY
CASTILLO EN BATERÍA Y PACHI
ASTUDILLO EN VOZ.
*VIERNES 3, A LAS 22.30, 1RA
MUESTRA DE ALUMNOS DE CANTOS
DE MARÍA LUJÁN SANTILLÁN.
INTERPRETARÁN VARIOS
GÉNEROS MUSICALES COMO BALADAS
EN ESPAÑOL E INGLÉS,
POP, SOUL, CLÁSICOS DE LOS
‘80 Y ‘90.
EL MAGISTRADO
(YRIGOYEN Y ALVEAR)
*JUEVES 2, A PARTIR DE LAS
22.30, MARIANO VALLADARES
RENDIRÁ UN TRIBUTO A ALBERTO
CORTÉS.
BAYSAI
(AUTOP. SANTIAGO - LA BANDA)
*SÁBADO 4 DE MARZO, REABRE
LA TEMPORADA CON LA PRIMERA
FIESTA RETRO DEL 2017, DE
LA MANO DEL DJ COLO.
FERIA ARTESANAL Y
PRODUCTIVA UPIANITA
*SÁBADO 4 DE MARZO, DE 18 A
24, SE PRESENTARÁN EILEEN
ALLUB Y DANIELA ANRÍQUEZ.
CON UN REPERTORIO NETAMENTE
FOLCLÓRICO.
CINES
SUNSTAR
MONSTER TRUCKS (3D):
ANIMACIÓN, (ATP)
02/03 -03/03 -16:20 (Cast)
FRAGMENTADO 2D
SUSPENSO (16 años)
02/03 - 19:15 (Cast) 22:35 (Subt)
LOGAN (2D):
AVENTURA, ACCIÓN (+16años)
02/02 -16:45 (Cast) 19:20 (Subt)
22:30 (Subt)
LA LLAMADA 3 2D
TERROR. (13 años)
02/03 22:40 (Subt)
EL ESPACIO ENTRE
NOSOTROS (2D):
CIENCIA FICCIÓN. (+13 años)
02/03- 08/03 19:00 (Cast)
LEGO BATMAN LA
PELÍCULA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
02/03 -03/03 -16:50 (Cast)
MOISÉS Y LOS 10
MANDAMIENTOS (2D):
DRAMA. (+ 13 años)
02/03 -03/03 -17:00 (Cast) 19:40
(Cast)
TRAINSPOTTING (2D):
POLICIAL, COMEDIA (+ 16 AÑOS)
02/03 22:30 (Subt)
03/03- 04/03 22:30 (Subt) 00:55
(Subt)
MOANA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
02/03 - 03/03 17:00 (Cast)
CINCUENTA SOMBRAS
MÁS OSCURAS (2D):
ROMANCE , DRAMA (+ 13 AÑOS)
02/03 - 19:20 (Subt) 22:20 (Subt)
04/03 - 05/03 19:20 (Subt) 22:20
(Subt) 00:45 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
MOANA, UN MAR DE
AVENTURAS 2D ATP
CASTELLANO 18:00 - (Todos los días)
FRAGMENTADO 2D APTA 16
AÑOS
CASTELLANO 23:10 - (Todos los días)
MONSTER TRUCKS 2D ATP
CATELLANO 20:40- (TTodos los días)
LA LLAMADA 3 2D ATPA 13
CON RESERVA
CASTELLANO 21:00- (TTodos los días)
TRAINSPOTTING 2 2D APTA
16 AÑOS ESTRENO
SUBTITULADA 23:20 (TTodos los días)
LOGAN 2D ATPA 16 AÑOS
ESTRENO
CASTELLANO 17:40- 20:30- (TTodos
los días)
SUBTITULADA 23:05 (TTodos los días)
MOISÉS Y LOS 10
MANDAMIENTOS 2D ATP
18:00 (Todos los días)