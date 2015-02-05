CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 2 de Marzo 2017

A LAS 18.30 CASO CERRADO

Hoy 20:50 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.30 JOSUÉ. ESTO PASÓ EN EL

CAPÍTULO ANTERIOR

15.30 EL SECRETO DE FERIHA

16.30 EL REGRESO DE LUCAS

17.30 CORTÁ POR LOZANO

18.30 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN

CENTRAL

21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA

PROMETIDA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 ADDA, AMAR DESPUÉS

DE AMAR

23.45 DESPEDIDA DE SOLTEROS

00.45 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.15 UPLAY

01.30 PAUSA EN FAMILIA


AMÉRICA

09.30 DESAYUNO

12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA

13.30 INTRUSOS

16.30 INFAMA

18.45 AMÉRICA NOTICIAS

20.45 INTRATABLES


CANAL 9

16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO

17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO

18.00 LA ROSA DE GUADALUPE

19.00 TELENUEVE

20.30 BENDITA

TELEVISIÓN PÚBLICA

13.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

14.00 COCINEROS

17.00 A CONFIRMAR

18.00 MIS NOCHES SIN TI

19.00 MARATÓN 2017

20.00 TV PÚBLICA NOTICIAS


 EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

17.00 CUESTIÓN DE PESO

18.30 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 A TODO O NADA, ESPECIAL

PERROS

22.00 QUIERO VIVIR A TU LADO


 


CANAL 14 

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 ZAPAZAPA

14.00 NOTICIERO 7 1º EDICIÓN

15.00 DALE FERRO

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONÍA

17.30 LA RUTA DEL

DOCUMENTALISTA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET POR EL 14:

OLIMPICO VS. LIBERTAD

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 PASIÓN POR EL TURF

21.30 NOTICIERO 7 2DA EDICION

22.00 EL PODIO

23.00 ESCUELA DE LEVANTE


CANAL 4

14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF

15.00 LIGA COMERCIAL

15.30 DEPORTE EXPRESS

MUNDO MITRE

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 POLI 24

19.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN

CENTRAL

PELÍCULAS

CINEMAX

08.53 MONSTERS, INC.

10.45 REENCUENTRO

12.45 UN CAMINO HACIA MÍ

14.48 CUESTIÓN DE HONOR

17.35 MONSTERS, INC.

19.27 PARQUE JURÁSICO

22.00 LA NOCHE DEL DEMONIO

TCM

08.00 LA PANDILLA SALVAJE

10.35 AMNESTY. THE HUMAN RIGHTS CONCERTS

- A CONSPIRACY OF HOPE TOUR

11.45 STAR TREK. LA PRÓXIMA GENERACIÓN

13.55 UN ROMANCE PELIGROSO

16.20 HELLBOY

18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.30 ALF (TEMPORADA 2)

22.50 LA PANTERA ROSA

23.20 EL VENGADOR ANÓNIMO

TNT

09.01 LOS ROMPEBODAS

11.03 RATATOUILLE

12.57 CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN

14.32 ¡SÍ SEÑOR!

16.23 THOR. UN MUNDO OSCURO

18.25 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. EL RETORNO

DEL REY

22.00 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE

22.55 RAMBO. REGRESO AL INFIERNO

00.28 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE

01.23 QUIERO MATAR A MI JEFE

SONY

08.30 SEINFELD

09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO

10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

10.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

11.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

11.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

12.00 LOBO ADOLESCENTE

13.00 LOBO ADOLESCENTE

14.00 MELISSA AND JOEY

14.30 MELISSA AND JOEY

15.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

15.30 JOVEN Y HAMBRIENTO

16.00 PAPÁ CANGURO

17.00 KATY PERRY. PART OF ME

19.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

19.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 AMERICA’S GOT TALENT

22.00 THE VOICE

SPACE

08.45 CINTA ROJA

10.32 EL ATENTADO

12.28 NIÑOS DEL HOMBRE

14.22 LA ISLA

16.47 10.000 A.C.

18.39 MAXIMUM CONVICTION

20.31 22 MINUTOS

22.00 HOSTEL. PARTE III

23.38 HOSTEL

CINECANAL

09.00 LA FUENTE DE LA VIDA

10.40 UNA NOVIA DE DOS NOVIOS

12.25 VIDA BANDIDA

14.40 MADAGASCAR 2

16.15 HOTEL PARA PERROS

18.05 ELIZABETH. LA EDAD DE ORO

20.05 LA SUPREMACÍA DE BOURNE

22.00 7500

23.35 CONFESIONES DE PROSTITUTA DE LUJO


A DÓNDE IR

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

*HOY, A LAS 22.30, ROCK NACIONAL

CON LA BANDA ACERTIJO

PARA HACER COVERS DE GIT,

ENANITOS VERDES Y SODA STEREO.

INTEGRAN RAMÓN HERRERA

EN GUITARRA Y COROS, ROBERTO

FONTI EN BAJO, CHARLY

CASTILLO EN BATERÍA Y PACHI

ASTUDILLO EN VOZ.

*VIERNES 3, A LAS 22.30, 1RA

MUESTRA DE ALUMNOS DE CANTOS

DE MARÍA LUJÁN SANTILLÁN.

INTERPRETARÁN VARIOS

GÉNEROS MUSICALES COMO BALADAS

EN ESPAÑOL E INGLÉS,

POP, SOUL, CLÁSICOS DE LOS

‘80 Y ‘90.

EL MAGISTRADO

(YRIGOYEN Y ALVEAR)

*JUEVES 2, A PARTIR DE LAS

22.30, MARIANO VALLADARES

RENDIRÁ UN TRIBUTO A ALBERTO

CORTÉS.

BAYSAI

(AUTOP. SANTIAGO - LA BANDA)

*SÁBADO 4 DE MARZO, REABRE

LA TEMPORADA CON LA PRIMERA

FIESTA RETRO DEL 2017, DE

LA MANO DEL DJ COLO.

FERIA ARTESANAL Y

PRODUCTIVA UPIANITA

*SÁBADO 4 DE MARZO, DE 18 A

24, SE PRESENTARÁN EILEEN

ALLUB Y DANIELA ANRÍQUEZ.

CON UN REPERTORIO NETAMENTE

FOLCLÓRICO.


CINES


SUNSTAR

MONSTER TRUCKS (3D):

ANIMACIÓN, (ATP)

02/03 -03/03 -16:20 (Cast)

FRAGMENTADO 2D

SUSPENSO (16 años)

02/03 - 19:15 (Cast) 22:35 (Subt)

LOGAN (2D):

AVENTURA, ACCIÓN (+16años)

02/02 -16:45 (Cast) 19:20 (Subt)

22:30 (Subt)

LA LLAMADA 3 2D

TERROR. (13 años)

02/03 22:40 (Subt)

EL ESPACIO ENTRE

NOSOTROS (2D):

CIENCIA FICCIÓN. (+13 años)

02/03- 08/03 19:00 (Cast)

LEGO BATMAN LA

PELÍCULA (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

02/03 -03/03 -16:50 (Cast)

MOISÉS Y LOS 10

MANDAMIENTOS (2D):

DRAMA. (+ 13 años)

02/03 -03/03 -17:00 (Cast) 19:40

(Cast)

TRAINSPOTTING (2D):

POLICIAL, COMEDIA (+ 16 AÑOS)

02/03 22:30 (Subt)

03/03- 04/03 22:30 (Subt) 00:55

(Subt)

MOANA (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

02/03 - 03/03 17:00 (Cast)

CINCUENTA SOMBRAS

MÁS OSCURAS (2D):

ROMANCE , DRAMA (+ 13 AÑOS)

02/03 - 19:20 (Subt) 22:20 (Subt)

04/03 - 05/03 19:20 (Subt) 22:20

(Subt) 00:45 (Subt)


HÍPER LIBERTAD

MOANA, UN MAR DE

AVENTURAS 2D ATP

CASTELLANO 18:00 - (Todos los días)

FRAGMENTADO 2D APTA 16

AÑOS

CASTELLANO 23:10 - (Todos los días)

MONSTER TRUCKS 2D ATP

CATELLANO 20:40- (TTodos los días)

LA LLAMADA 3 2D ATPA 13

CON RESERVA

CASTELLANO 21:00- (TTodos los días)

TRAINSPOTTING 2 2D APTA

16 AÑOS ESTRENO

SUBTITULADA 23:20 (TTodos los días)

LOGAN 2D ATPA 16 AÑOS

ESTRENO

CASTELLANO 17:40- 20:30- (TTodos

los días)

SUBTITULADA 23:05 (TTodos los días)

MOISÉS Y LOS 10

MANDAMIENTOS 2D ATP

18:00 (Todos los días)

 
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