La imperdible reacción de una mamá al ser descubierta tomándose un selfie

El video de una mamá sorprendida por su hija mientras intentaba tomarse una selfie, es furor en las redes sociales, debido a la sorpresa de la mujer al ser descubierta.

En las virtales imágenes se ve como esta mujer, pensando que se encontraba sola en casa, se colocó unos lentes de sol, y muy coqueta, buscaba el mejor ángulo para sacarse la mejor foto.

Sin embargo, cuando se encontraba en plena tarea, la señora fue escrachada por su hija, que compartió las imágenes en Twitter, donde obtuvo más de 12.000 RT.

I still cant get over my moms reactionpic.twitter.com/UAfCJS4IzO