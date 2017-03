Los 10 modelos de motos y autos 0km más vendidos en el año y cuál es su precio

Hoy 20:20 - La Asociación de Concesionarias de la República Argentina (Acara) dio a conocer esta semana cuáles fueron los automóviles más vendidos durante el primer bimestre del año de manera tal que entre las motocicletas ninguna cuesta menos de $14.000 y entre los automóviles más vendidos, ninguno de ellos cotiza a menos de $215.000. Paradójicamente en este primer bimestre, en la lista de automóviles más comercializados, se perfila una camioneta como lo es la HiLux, la pick up de Toyota que con 6.834 unidades vendidas en los dos primeros meses del año lidera la lista. Según la página oficial de Toyota, la pick up arranca en un precio de $440.500 en su versión de entrada de gama, sin patentamiento ni flete. En tanto, entre las motocicletas, la que se lleva el primer lugar es la Motomel B110, una motocicleta que tiene un costo sin patentamiento ni flete que ronda los $15.700 según los datos de la fabricante. No es la moto más barata ya que hay otro modelo más económico. Según los datos oficiales de Acara, el patentamiento de motos durante febrero creció un 36,7% interanual y un 50% en el acumulado de los dos primeros meses de 2017, de acuerdo con el reporte de la División Motovehículos. Los modelos Motomel B110, la Corven Energy 110 y la Gilera Smash estuvieron entre los más vendidos. El informe precisó que en febrero se patentaron 42.207 unidades, lo que significa una suba del 36,7% en la comparación interanual ya que en el mismo mes del año pasado se habían registrado 34.539 unidades. De esta forma, los dos primeros meses del año alcanzaron un total de 110.690 motovehículos, un 50,7% más que el mismo período de 2016, en el que se había registrado 73.460 motos. El presidente de la División Motovehículos de Acara, Gustavo Bassi, expresó que “es un buen inicio de año con cifras de crecimiento auspiciosas y da optimismo hacia adelante. Tenemos muchas propuestas para trabajar durante este año junto a las autoridades para estimular el mercado y facilitar el acceso a los motovehiculos”,. Las marcas más patentadas en febrero fueron la Motomel B110 (3.080), Corven Energy 110 (2.871), Gilera Smash (2.802), Guerrero G110 Trip (1.893), Honda CG150 Titan (1.816), Honda BIZ 125 KSST (1.487), Zanella ZB110 D (1.449), Zanella ZB110 (1.366), Zanella RX 150 (1.167) y Honda XR 150 L (1.148).