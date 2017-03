Resaltan la importancia del ADN como un elemento significativo en la investigación penal

Fotos VALOR. La pericias genéticas son contundentes en los procesos.

06/03/2017 -

El estudio de ADN puede ser clave para determinar la identidad de un sospechoso de un delito o para obtener elementos probatorios para una investigación, para lo cual el trabajo de los profesionales del Laboratorio de Genética Forense del Poder Judicial es fundamental.

En ese sentido, es importante que los objetivos del análisis forense estén bien definidos y que se establezcan estrechos vínculos de comunicación entre las diversas partes implicadas.

Asimismo, debe existir el compromiso de los investigadores para vayan aportando nuevos datos a los genetistas, a medida que avancen las pesquisas, ya que se colaborará para que la ciencia pueda establecer hechos desconocidos, dar respuesta a los interrogantes o se puedan corroborar las hipótesis del caso.

Cabe apuntar que el análisis de ADN tiene cinco pasos: identificación de fluidos corporales; la extracción del ADN; amplificación del ADN extraído utilizando la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), que es una técnica de biología molecular muy sofisticada; la separación y visualización del perfil de ADN y, el último, la comparación e interpretación de los datos obtenidos.

En ese sentido, es imprescindible que los investigadores entiendan los elementos básicos de un informe de ADN, la terminología utilizada, así como el significado global de los resultados y sus consecuencias para el caso.

En el informe que confecciona el laboratorio se deben incluir obligatoriamente los elementos siguientes:

* Descripción de todos los elementos recibidos y de su embalaje, etiquetado y transferencia personal de la custodia de los elementos de prueba del investigador al laboratorio y el resumen de la cadena de custodia establecida.

* Descripción de las pruebas examinadas.

* Metodología utilizada para el examen.

* Análisis científico de los elementos y prueba de loci STR, y explicación de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR).

* Resultados de ADN.

* Los loci STR examinados y los alelos detectados se suelen enumerar en series de números que representan las diversas formas de ADN (alelos) detectadas.

Interpretación de los resultados

Puede ocurrir que el informe de ADN no sea concluyente, esto es que no se pueda descartar ni confirmar al sospechoso, debido a que no hay una cantidad de ADN suficiente en los elementos de prueba o a que las pruebas son de mala calidad.

También puede suceder que el material probatorio contenga una mezcla de ADN de diversas personas, por ejemplo en caso de violación múltiple, lo que impediría interpretar los resultados.

En ciertas situaciones, no hay ADN o el ADN es insuficiente. Un resultado negativo no equivale a una exclusión, sino que solamente significa que no se ha detectado ADN en la muestra analizada.