CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 7 de Marzo de 2017
A LAS 22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
Por El Liberal
Hoy 21:14 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.30 TELEFE NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 1ºRA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.30 JOSUÉ. ESTO PASÓ EN EL
CAPÍTULO ANTERIOR
15.30 EL SECRETO DE FERIHA
16.30 EL REGRESO DE LUCAS
17.30 CORTA POR LOZANO
18.30 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN
CENTRAL
21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA
PROMETIDA
22.30 SORTEO DE TOMBOLA
NOCTURNA
22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
23.45 ADDA, AMAR DESPUÉS
DE AMAR
00.45 DESPEDIDA DE SOLTEROS
01.45 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
09.00 DESAYUNO
12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA
13.30 INTRUSOS
16.30 INFAMA
18.45 AMÉRICA NOTICIAS
20.45 INTRATABLE
CANAL 9
15.00 AMORES CON TRAMPA
16.15 UN CAMINO HACIA EL DESTINO
17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO
18.00 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE
TELEVISIÓN PÚBLICA
13.00 TELEVISIÓN PÚBLICA NOTICIAS
14.00 COCINEROS
17.00 EL OCÉANO ÍNDICO
18.00 CELIA
20.00 DESORDENADOS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
17.00 CUESTIÓN DE PESO
18.30 A TODO O NADA - ESPECIAL:
LAS PUERTAS
20.00 TELENOCHE
22.00 QUIERO VIVIR A TU LADO
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 CIRCUITO ARGENTINO
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EMISIÓN
15.00 BÁSQUET POR EL 14: VILLA
MERCEDES VS. HERRERA (FEM)
16.30 ESTUDIO ABIERTO
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.30 UNIENDO DESTINOS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET POR EL 14: : INDEPENDIENTE
vs. OBRAS (TNA)
20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
21.00 RUIDO DE MOTOTRES
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EMISIÓN
22.30 PASIÓN POR EL TURF
23.00 EL PODIO
CANAL 4
14.00 FOLCLUB
14.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO
MITRE
17.00 CONTACTO
17.30 ALGO EN COMÚN
19.30 PUERTO PESCA
20.00 DESTINOS DEL TURISMO Y
LA CULTURA
20.30 MUNDO TURÍSTICO
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 EXPRESS AMATEUR
PELÍCULAS
CINEMAX
07.30 EL PADRE DE LA NOVIA
09.34 EL PADRE DE LA NOVIA 2
11.39 FESTIVAL DE CINE DE SITGES VR CINEMAX PAN
12.10 LOS PICAPIEDRA
13.59 MAD MAX 2. EL GUERRERO DE LA CARRETERA
15.52 BOY 7. SIN IDENTIDAD
17.42 EL CONTRATO
19.36 BOURNE. EL ULTIMÁTUM
22.00 PARKER
TCM
10.45 PEARL HARBOR
14.00 LA PEQUEÑA PÍCARA
16.00 MI NOMBRE ES SAM
18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.30 ALF (TEMPORADA 3)
21.00 TERMINATOR 2. JUICIO FINAL
23.40 LA PANTERA ROSA
TNT
08.34 HITCH. ESPECIALISTA EN SEDUCCIÓN
10.37 SI YO TUVIERA 30
12.19 ¡SÍ SEÑOR!
14.07 RATATOUILLE
16.02 MATILDA
17.43 JACK, EL CAZAGIGANTES
19.38 JOHN CARTER. ENTRE DOS MUNDOS
22.00 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
22.55 MI VILLANO FAVORITO 2
00.37 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
01.32 RAMBO. REGRESO AL
SPACE
08.56 EL GRAN GOLPE
10.34 EL ATAQUE DE LAS ARAÑAS
12.25 BATMAN REGRESA
14.49 BATMAN INICIA
17.21 CARRERA INFERNAL
18.54 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE
ASCIENDE
22.00 AGENTE SALT
23.51 INFRAMUNDO. EL DESPERTAR
CINECANAL
09.00 PERDIDOS EN NUEVA YORK
10.45 UN LOCO ANDA SUELTO
12.45 LOS OSOS DE LA MALA SUERTE
14.50 UNA NOVIA DE DOS NOVIOS
16.30 TÓMALO CON CALMA
18.35 AMIGOS SALVAJES 2
20.00 BRIGADA A. LOS MAGNÍFICOS
22.00 UNA AVENTURA EXTRAORDINARIA
SONY
07.00 SEINFELD
07.30 SEINFELD
08.00 SEINFELD
08.30 SEINFELD
09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO
09.30 LAS REGLAS DEL JUEGO
10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
10.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
11.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
11.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
12.00 LOBO ADOLESCENTE
13.00 LOBO ADOLESCENTE
14.00 RECUPERANDO EL CAMINO
15.00 THE VOICE
17.00 THE TRUMAN SHOW
19.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
19.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 LECCIONES DEL CRIMEN
21.00 LECCIONES DEL CRIMEN
A DÓNDE IR
CINE RENZI
(BESARES 151, LA BANDA)
+A LAS 20.30, SE PROYECTARÁ
“BAILARINA” (TÍTULO ORIGINAL
BALLERINA), UNA PELÍCULA
DE ANIMACIÓN PARA TODA LA
FAMILIA.
+ A LAS 22.30, “DECIME QUÉ SE
SIENTE”.
COSTA MADERO
(PARQUE AGUIRRE)
+MIÉRCOLES 8, EN EL CICLO LUNAR
SE PRESENTARÁ MARCELO
TOLEDO, EN RECITAL.
CENTRO CULTURAL DEL
BICENTENARIO
(PELLEGRINI 149)
+JUEVES 9, “MUJERES EN LA
HUELLA”, SOLES Y LUNAS, ANDREA
LEGNAME, ISABEL NEIROT,
VERÓNICA SARDAÑA, LUCÍA
SARMIENTO, CLAUDIA TORRES, Y
ADRIANA MEDIAN.
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
+VIERNES 10, JARANA NEGRA,
MÚSICA AFROLATINA CON CECILIA
ESCOBAR, MARIO PALAVECINO,
MATÍAS QUIÑÓNEZ, ENZO
ROJAS, LAURA ROJAS, BELÉN
SPLANGUÑO Y GONZALO LARES.
DESAFINADOS BAR
(URQUIZA 267)
+JUEVES 16, A LAS 22.30, MARIANA
BARAJ & FERNANDO BARRIENTOS,
CANTAN A VIOLETA
PARRA & GUSTAVO “EL CUCHI”
LEGUIZAMÓN.
CINES
SUNSTAR
MONSTER TRUCKS (3D):
ANIMACIÓN, (ATP)
HOY AL 08/03-16:20 (Cast)
FRAGMENTADO 2D
SUSPENSO (16 años)
HOY AL 08/03 19:15 (Cast) 22:35
(Subt)
LOGAN (2D):
AVENTURA, ACCIÓN (+16 años) HOY
AL 08/03 16:45 (Cast) 19:20 (Subt)
22:30 (Subt)
LA LLAMADA 3 2D
TERROR. (13 años)
HOY AL 08/03 22:40 (Subt)
EL ESPACIO ENTRE
NOSOTROS (2D):
CIENCIA FICCIÓN. (+13 años)
HOY AL 08/03 19:00 (Cast)
LEGO BATMAN LA
PELÍCULA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
HOY AL08/03-16:50 (Cast)
MOISÉS Y LOS 10
MANDAMIENTOS (2D):
DRAMA. (+ 13 años)
HOY AL 08/03-17:00 (Cast) 19:40
(Cast)
TRAINSPOTTING (2D):
POLICIAL, COMEDIA (+ 16 AÑOS)
HOY AL 08/03 22:40 (Subt)
MOANA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
HOY AL 08/03-17:00 (Cast)
CINCUENTA SOMBRAS
MÁS OSCURAS (2D):
ROMANCE , DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY AL 08/03- 19:20 (Subt) 22:20
(Subt)
HÍPER LIBERTAD
MOANA, UN MAR DE
AVENTURAS 2D ATP
CASTELLANO 18:40 - (TODOS LOS
DÍAS)
FRAGMENTADO 2D APTA 16
AÑOS
CASTELLANO 23:10 - (TODOS LOS
DÍAS)
MONSTER TRUCKS 2D ATP
CATELLANO 20:40- (TODOS LOS
DÍAS)
LA LLAMADA 3 2D ATPA 13
CON RESERVA
CASTELLANO 21:00- (TODOS LOS
DÍAS)
TRAINSPOTTING 2 2D APTA
16 AÑOS ESTRENO
SUBTITULADA 23:20 (TODOS LOS
DÍAS)
LOGAN 2D ATPA 16 AÑOS
ESTRENO
CASTELLANO 17:40- 20:30- (TODOS
LOS DÍAS)
SUBTITULADA 23:05 (TODOS LOS
DÍAS)
MOISÉS Y LOS 10
MANDAMIENTOS 2D ATP
18:00 (TODOS LOS DÍAS)