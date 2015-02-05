CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 7 de Marzo de 2017

A LAS 22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

Hoy 21:14 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.30 TELEFE NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 1ºRA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.30 JOSUÉ. ESTO PASÓ EN EL

CAPÍTULO ANTERIOR

15.30 EL SECRETO DE FERIHA

16.30 EL REGRESO DE LUCAS

17.30 CORTA POR LOZANO

18.30 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN

CENTRAL

21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA

PROMETIDA

22.30 SORTEO DE TOMBOLA

NOCTURNA

22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

23.45 ADDA, AMAR DESPUÉS

DE AMAR

00.45 DESPEDIDA DE SOLTEROS

01.45 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

09.00 DESAYUNO

12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA

13.30 INTRUSOS

16.30 INFAMA

18.45 AMÉRICA NOTICIAS

20.45 INTRATABLE

CANAL 9

15.00 AMORES CON TRAMPA

16.15 UN CAMINO HACIA EL DESTINO

17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO

18.00 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE

TELEVISIÓN PÚBLICA

13.00 TELEVISIÓN PÚBLICA NOTICIAS

14.00 COCINEROS

17.00 EL OCÉANO ÍNDICO

18.00 CELIA

20.00 DESORDENADOS

 EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

17.00 CUESTIÓN DE PESO

18.30 A TODO O NADA - ESPECIAL:

LAS PUERTAS

20.00 TELENOCHE

22.00 QUIERO VIVIR A TU LADO

 


CANAL 14 

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 CIRCUITO ARGENTINO

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EMISIÓN

15.00 BÁSQUET POR EL 14: VILLA

MERCEDES VS. HERRERA (FEM)

16.30 ESTUDIO ABIERTO

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.30 UNIENDO DESTINOS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET POR EL 14: : INDEPENDIENTE

vs. OBRAS (TNA)

20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

21.00 RUIDO DE MOTOTRES

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EMISIÓN

22.30 PASIÓN POR EL TURF

23.00 EL PODIO

CANAL 4

14.00 FOLCLUB

14.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO

MITRE

17.00 CONTACTO

17.30 ALGO EN COMÚN

19.30 PUERTO PESCA

20.00 DESTINOS DEL TURISMO Y

LA CULTURA

20.30 MUNDO TURÍSTICO

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 EXPRESS AMATEUR


PELÍCULAS

CINEMAX

07.30 EL PADRE DE LA NOVIA

09.34 EL PADRE DE LA NOVIA 2

11.39 FESTIVAL DE CINE DE SITGES VR CINEMAX PAN

12.10 LOS PICAPIEDRA

13.59 MAD MAX 2. EL GUERRERO DE LA CARRETERA

15.52 BOY 7. SIN IDENTIDAD

17.42 EL CONTRATO

19.36 BOURNE. EL ULTIMÁTUM

22.00 PARKER

TCM

10.45 PEARL HARBOR

14.00 LA PEQUEÑA PÍCARA

16.00 MI NOMBRE ES SAM

18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.30 ALF (TEMPORADA 3)

21.00 TERMINATOR 2. JUICIO FINAL

23.40 LA PANTERA ROSA

TNT

08.34 HITCH. ESPECIALISTA EN SEDUCCIÓN

10.37 SI YO TUVIERA 30

12.19 ¡SÍ SEÑOR!

14.07 RATATOUILLE

16.02 MATILDA

17.43 JACK, EL CAZAGIGANTES

19.38 JOHN CARTER. ENTRE DOS MUNDOS

22.00 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE

22.55 MI VILLANO FAVORITO 2

00.37 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE

01.32 RAMBO. REGRESO AL

SPACE

08.56 EL GRAN GOLPE

10.34 EL ATAQUE DE LAS ARAÑAS

12.25 BATMAN REGRESA

14.49 BATMAN INICIA

17.21 CARRERA INFERNAL

18.54 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE

ASCIENDE

22.00 AGENTE SALT

23.51 INFRAMUNDO. EL DESPERTAR

CINECANAL

09.00 PERDIDOS EN NUEVA YORK

10.45 UN LOCO ANDA SUELTO

12.45 LOS OSOS DE LA MALA SUERTE

14.50 UNA NOVIA DE DOS NOVIOS

16.30 TÓMALO CON CALMA

18.35 AMIGOS SALVAJES 2

20.00 BRIGADA A. LOS MAGNÍFICOS

22.00 UNA AVENTURA EXTRAORDINARIA

SONY

07.00 SEINFELD

07.30 SEINFELD

08.00 SEINFELD

08.30 SEINFELD

09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO

09.30 LAS REGLAS DEL JUEGO

10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

10.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

11.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

11.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

12.00 LOBO ADOLESCENTE

13.00 LOBO ADOLESCENTE

14.00 RECUPERANDO EL CAMINO

15.00 THE VOICE

17.00 THE TRUMAN SHOW

19.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

19.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 LECCIONES DEL CRIMEN

21.00 LECCIONES DEL CRIMEN


A DÓNDE IR

CINE RENZI

(BESARES 151, LA BANDA)

+A LAS 20.30, SE PROYECTARÁ

“BAILARINA” (TÍTULO ORIGINAL

BALLERINA), UNA PELÍCULA

DE ANIMACIÓN PARA TODA LA

FAMILIA.

+ A LAS 22.30, “DECIME QUÉ SE

SIENTE”.

COSTA MADERO

(PARQUE AGUIRRE)

+MIÉRCOLES 8, EN EL CICLO LUNAR

SE PRESENTARÁ MARCELO

TOLEDO, EN RECITAL.

CENTRO CULTURAL DEL

BICENTENARIO

(PELLEGRINI 149)

+JUEVES 9, “MUJERES EN LA

HUELLA”, SOLES Y LUNAS, ANDREA

LEGNAME, ISABEL NEIROT,

VERÓNICA SARDAÑA, LUCÍA

SARMIENTO, CLAUDIA TORRES, Y

ADRIANA MEDIAN.

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+VIERNES 10, JARANA NEGRA,

MÚSICA AFROLATINA CON CECILIA

ESCOBAR, MARIO PALAVECINO,

MATÍAS QUIÑÓNEZ, ENZO

ROJAS, LAURA ROJAS, BELÉN

SPLANGUÑO Y GONZALO LARES.

DESAFINADOS BAR

(URQUIZA 267)

+JUEVES 16, A LAS 22.30, MARIANA

BARAJ & FERNANDO BARRIENTOS,

CANTAN A VIOLETA

PARRA & GUSTAVO “EL CUCHI”

LEGUIZAMÓN.


CINES


SUNSTAR

MONSTER TRUCKS (3D):

ANIMACIÓN, (ATP)

HOY AL 08/03-16:20 (Cast)

FRAGMENTADO 2D

SUSPENSO (16 años)

HOY AL 08/03 19:15 (Cast) 22:35

(Subt)

LOGAN (2D):

AVENTURA, ACCIÓN (+16 años) HOY

AL 08/03 16:45 (Cast) 19:20 (Subt)

22:30 (Subt)

LA LLAMADA 3 2D

TERROR. (13 años)

HOY AL 08/03 22:40 (Subt)

EL ESPACIO ENTRE

NOSOTROS (2D):

CIENCIA FICCIÓN. (+13 años)

HOY AL 08/03 19:00 (Cast)

LEGO BATMAN LA

PELÍCULA (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

HOY AL08/03-16:50 (Cast)

MOISÉS Y LOS 10

MANDAMIENTOS (2D):

DRAMA. (+ 13 años)

HOY AL 08/03-17:00 (Cast) 19:40

(Cast)

TRAINSPOTTING (2D):

POLICIAL, COMEDIA (+ 16 AÑOS)

HOY AL 08/03 22:40 (Subt)

MOANA (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

HOY AL 08/03-17:00 (Cast)

CINCUENTA SOMBRAS

MÁS OSCURAS (2D):

ROMANCE , DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 08/03- 19:20 (Subt) 22:20

(Subt)


HÍPER LIBERTAD

MOANA, UN MAR DE

AVENTURAS 2D ATP

CASTELLANO 18:40 - (TODOS LOS

DÍAS)

FRAGMENTADO 2D APTA 16

AÑOS

CASTELLANO 23:10 - (TODOS LOS

DÍAS)

MONSTER TRUCKS 2D ATP

CATELLANO 20:40- (TODOS LOS

DÍAS)

LA LLAMADA 3 2D ATPA 13

CON RESERVA

CASTELLANO 21:00- (TODOS LOS

DÍAS)

TRAINSPOTTING 2 2D APTA

16 AÑOS ESTRENO

SUBTITULADA 23:20 (TODOS LOS

DÍAS)

LOGAN 2D ATPA 16 AÑOS

ESTRENO

CASTELLANO 17:40- 20:30- (TODOS

LOS DÍAS)

SUBTITULADA 23:05 (TODOS LOS

DÍAS)

MOISÉS Y LOS 10

MANDAMIENTOS 2D ATP

18:00 (TODOS LOS DÍAS)

 
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CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 7 de Marzo de 2017

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