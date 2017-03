Pece confía en que el "Pitu" González será habilitado hasta el viernes

Fotos SITUACIÓN. Arnaldo González ya firmó su vínculo con Central Córdoba, pero Pece reveló que aún no tiene validez porque resta la habilitación de la AFA.

07/03/2017 -

Central Córdoba hizo un esfuerzo importante para complacer el pedido del entrenador, Gustavo Coleoni, y traer como segundo refuerzo a Arnaldo González.

El "Pitu", que ya fue dirigido por el "Sapito" en Santamarina, es un volante de jerarquía para la categoría. De hecho viene de jugar en Primera División, con Patronato, y ya registra un paso por Chile.

Por eso causó preocupación que aún no haya sido habilitado. Sobre todo por las supuestas denuncias que el jugador formuló ante el diario Olé, en la que manifestó haber sido víctima de la falsificación de su firma, ya que en AFA figura un contrato suyo con Quilmes hasta el 2018.

Sin embargo, el presidente de la institución del barrio oeste, se refirió ayer a este tema bajando los decibeles, con un mensaje cargado de optimismo.

"Nosotros estábamos al tanto del inconveniente que tenía el jugador, no es que nos tomó de sorpresa. Es algo que sabíamos que se va a destrabar y se podrá incorporar", le dijo a EL LIBERAL. Y agregó: "Eso lo resuelven entre hoy y mañana".

"Si le han falsificado o no la firma, desconozco. Sé que tiene un inconveniente de ese tipo. No te puedo decir si es verdad o mentira lo de la firma, si te puedo decir que el jugador tiene que resolver ese inconveniente para poder incorporarse a Central", amplió el titular ferroviario sobre el polémico tema.

Pece sostuvo que "Quilmes no lo puede usar porque ya tiene completo el cupo" y reiteró su confianza en que habrá una solución hasta el viernes, para que el jugador quede a disposición del entrenador, en caso de que se reanudo el torneo. "No estoy interiorizado de la situación del jugador, se que se desvinculó de Patronato y ahora tiene que resolver esta cuestión con Quilmes antes del viernes y seguramente se lo va a hacer", comentó.

Para cerrar el tema del "Pitu", dijo: "González ya firmó el contrato con Central Córdoba, pero tendrá validez una vez que lo habilite la AFA. El jugador ha venido, ha firmado y está entrenando con Central Córdoba porque va a fichar para el club, lo único que tiene que suceder es la formalidad de los papeles legales para incorporarlo".

Pece también confirmó que el club ya fue habilitado por AFA para incorporar un tercer refuerzo, por la lesión de Mauro Barraza, pero aclaró que no hay nombres que interesen por ahora. "Hemos hablado con el entrenador y coincidimos en que el jugador que venga tiene que ser mejor o igual a lo que tenemos, no vamos a traer por traer. La idea es traer un delantero, pero el problema es que no está habiendo un jugador que interese. Hasta el viernes hay plazo para incorporar el tercer refuerzo", señaló.

Por último, se mostró preocupado por la incertidumbre en cuanto al reinicio de la competencia, especialmente porque el sábado a las 17 el Ferro debería jugar en Puerto Madryn ante Brown, el líder del torneo.

"Tenemos un viaje largo y costoso. Hasta el miércoles tengo que confirmar las reservas sino voy a perder la ventaja económica de haberlas hecho con tiempo. Pero seguimos con esa incertidumbre, yo creo que hasta el martes a la tarde se va a definir y espero que no surja ningún otro inconveniente más porque nos puede acarrear una pérdida económica importante ya que es un viaje muy costoso", se quejó.