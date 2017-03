"Se notaba mucho que tenía algo en la ropa"

07/03/2017 -

Tras la viralización de un video donde se advierte a la dueña de un supermercado chino de La Banda desnudar a una "mechera", la propietaria del comercio habló con Noticiero 7 y explicó cómo sucedieron los hechos.

Ling, a quien se la ve en las imágenes desnudando a la acusada manifestó: "Estamos cansados de esto", mientras mostraba las imágenes donde se advierte claramente cómo la mujer desvestida se apodera de bienes.

La comerciante manifestó que la "mechera" llegó a la caja "sólo con un paquete de fideos y le pregunté si llevaba algo más, pero la mujer se negaba. Se le notaba mucho en la ropa que tenía algo", por lo que ella insistió en que mostrara lo que tenía. Ante la rotunda negación de la acusada, Ling salió del mostrador, se aproximó a la acusada y comenzó a quitarle la ropa, y las imágenes de la cámara de seguridad de la caja muestran cómo la mercadería comienza a caer al piso.

Ling aseguró que la misma mujer ya había robado días atrás en su negocio. La damnificada, quien no pudo hacer la denuncia por no tener datos de la ‘mechera’, manifestó: "Esperemos que no pase de nuevo".