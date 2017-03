Barberá llegaría con lo justo al inicio de la temporada

Fotos DESAFÍO. Héctor Barberá (izq.), con su brazo izquierdo enyesado, estuvo en la presentación del equipo.

07/03/2017 -

El piloto español Héctor Barberá, con el brazo enyesado debido a un accidente con su moto, y el francés Loris Baz han presentado en el circuito de carreras en coche sobre nieve de Pas de la Casa, en Andorra, el proyecto del equipo Ducati Reale Avvintia Racing para la temporada 2017 del mundial de MotoGP junto al director deportivo de Ducati Corse, Paolo Ciabatti, y los principales patrocinadores de la escuadra española.

Barberá, que reconoció estar todavía molesto con la intervención quirúrgica que le realizaron el pasado jueves en Barcelona, será baja para los entrenamientos que esta semana se realizan en Losail (Qatar), si bien confía en estar en condiciones de poder comenzar la temporada en ese mismo escenario el fin de semana del 26 de marzo. Durante la operación, tuvieron que ponerle una serie de placas y tornillos en su clavícula izquierda.

"En el circuito de Valencia hay una pista en donde entrenamos en asfalto con una moto de 500 y a veces vamos para mejorar el estilo y adaptarnos al asfalto, pero al ir a frenar me quedé sin frenos al saltar una de las pastillas y al derrapar vi enseguida que me iba a hacer daño y tras tocar el suelo enseguida me di cuenta de que me había roto", explicó en primera instancia Barberá sobre su accidente.

"Es una lástima no poder hacer estos entrenamientos de Qatar ya que en Australia tuvimos problemas, pero prefiero no llegar a ellos para descansar y dejar que el hueso se recupere bien", confesó el español.