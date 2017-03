Fotos El dólar opera estable a $ 15,74

Hoy 10:31 -

Ayer, el billete minorista cerró sin cambios y se desacopló del Mercado Único y Libre de Cambio (MULC), donde la divisa avanzó este lunes tres centavos a $ 15,50 y anotó su segunda alza en fila en una jornada donde hubo una mayor demanda sobre todo en los últimos tramos del mercado.

Operadores indicaron que el tipo de cambio tuvo un recorrido mixto, con una caída inicial y con una suba que se instaló desde la segunda mitad de la jornada. Los mínimos se anotaron apenas comenzada la sesión cuando se registraron operaciones por $ 15,41 pero luego la demanda comenzó a dominar impulsada por una orden genuina de una entidad bancaria e impulsó la divisa a los valores de cierre. En este contexto, el volumen operado fue de u$s 358 millones.

El analista de ABC Mercado de Cambios, Francisco Díaz Mayer, destacó en diálogo con ámbito.com que "el Banco Nación salió con una orden propia de compra y motivó la demanda por parte de otros operadores, que vieron que la cotización haber tocado un piso momentáneo. No obstante, la suba de este lunes no es representativa de lo que podría ser la evolución de la moneda durante la semana".

Desde PR Corredores de Cambio, señalaron que "si bien el dólar registra dos días consecutivas operando en alza, no se vislumbra todavía un salto en los precios que lo lleve otra vez a superar con facilidad la cota máxima alcanzada en enero ($16,11 el 4 de enero)".

Además, el ascenso del mayorista se produjo en sintonía con el resto de los países de América Latina, donde la divisa se apreció hasta un 0,4%, tal fue el caso de Chile. Mientras que en México y Brasil avanzó un 0,3%.

Por su parte, este lunes se conoció que en la semana corta de Carnaval la liquidación de divisas por parte del sector agroexportador alcanzó u$s 199,1 millones, informaron este lunes desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

Si se considera el ingreso diario promedio, se produjo un aumento del 49,2% a u$s 66,4 millones, desde los u$s 44,5 millones registrados en los últimos cinco días previos cuando en total se liquidaron u$s 222,5 millones. Asimismo, el monto liquidado desde comienzos de año hasta el 3 de marzo último, ascendió a u$s 3.350 millones, un 23,7% menos que en igual acumulado en igual período de 2016.

En el mercado informal, el blue ascendió tres centavos a $ 16,10 en cuevas del Microcentro porteño. Asimismo, el "contado con liqui" cayó cinco centavos a $ 15,53 y el dólar "Bolsa" cedió un centavo a $ 15,49.

En el mercado de futuros del Rofex, donde se operaron u$s 187 millones, el 40% fue a marzo a $ 15,67 y para abril a $ 15,896 con una tasa de 17,54%TNA. El plazo más largo negociado fue agosto, que cerró a $ 16,865 (18,35% TNA).

Por último, las reservas del Banco Central tocaron un máximo de más de cinco años y medio al trepar u$s 484 millones hasta los u$s 51.493 millones.