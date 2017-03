Tres analistas explicaron en Libertad de Opinión lo que se puede esperar para este año de la economía

Fotos APERTURA. Anoche, con un análisis a fondo de la situación económica entre otros temas, se inició un nuevo ciclo de Libertad de Opinión.

El primer programa del ciclo 2017 de Libertad de Opinión que conduce el periodista Rogelio Jorge Llapur y que se emite por Canal 7convocó a tres analistas santiagueños que dieron sus puntos de vista sobre el escenario económico que se presenta para este año.

Los economistas Castor López, Federico Scrimini y José Luis Flaja trazaron un diagnóstico de la situación en cuanto al crecimiento que se puede esperar para este año, los factores que inciden en la expansión esperada así como también plantearon los dilemas que enfrenta el Gobierno para controlar el déficit fiscal y la inflación.

En primer término y al ser consultado sobre las perspectivas de este año, el Ing. Castor López, planteó un escenario optimista.

"Hay signos que este año va a ser mejor y las razones son objetivas. Brasil ha pasado lo peor de su crisis y es razonable esperar una recuperación de su economía, de hecho el real se ha revalorizado frente al dólar, lo cual conviene mucho a las exportaciones argentinas. El agro ha hecho una producción de unos 130 millones de toneladas de granos y cereales que van a generar en las economías regionales un impulso importante", señaló.

Agregó que "la obra pública nacional diseminada por planes como el Belgrano en todo el NOA y el NEA va a generar otro impulso, sumado a que los ratios de este año van a ser cotejados con los del año pasado que han sido bajos".

Asimismo, al ser consultado sobre el nivel al que llegaría la inflación señaló que "en términos globales ha bajado de una inflación reprimida del 40%, a una expectativa de inflación del 18 al 20%. No parece desatinado, pero hay que reconocer que los necesarios reajustes en las tarifas de energía y transporte pueden impactar en los índices de precios en corto plazo".

Pero, el Gobierno se encuentra en una circunstancia difícil. "Muchas de las cuestiones que tiene que hacer afecta a la inflación y al déficit fiscal. Por ejemplo tiene que bajar presión fiscal para que el sector productivo se recupere, entonces necesariamente ensancha el déficit fiscal. Al bajar la inflación se quita ingresos al sector público y eso también incrementa el déficit fiscal".

Planteó que si el déficit fiscal no se cubre con emisión monetaria tal como lo decidió el Gobierno, entonces hay que tomar créditos externos para financiarlo. "Todas las variables interactúan entre sí y es un momento difícil porque es un gobierno que ha incorporado el largo plazo en su agenda", señaló.

A su turno, el Lic. Federico Scrimini, planteó un escenario poco optimista. "Me encantaría tener la esperanza y la fe que el 2017 va a ser mejor que el 2016, aún cuando algunos catedráticos ven que hay una recuperación, pero me temo que esa recuperación no alcanzará para revertir la situación actual", indicó.

En este sentido describió que "el frente internacional y el aumento de la velocidad y los montos del endeudamiento externo, son cuestiones preocupantes, que nos hacen preguntar dónde están los resultados. El déficit fiscal sigue creciendo cerca del 7% del PBI, sin grandes inversiones en infraestructura ni en la actividad productiva".

En ese contexto describió que "hay cerca de 7.000 pymes que han cerrado en estos 14 meses y el desempleo aumenta. El sector externo muestra un mundo con sobreproducción y achicamiento de la demanda". Puntualizó que "el proteccionismo es la moneda corriente y justo en ese contexto, la Argentina decide abrir las puertas a la importación que es lo que nos lleva a la pérdida del empleo". Destacó que "no importa qué nivel de competitividad tengamos, porque hay textiles y otras empresas grandes que están cerrando pese a tener la última tecnología y capital humano preparado. Hay una cuestión: ningún país en el mundo compite en productividad con China".