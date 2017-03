Denuncia: salió a cenar en famillia y encontró una cucaracha en el plato

Fotos La cucaracha, en el plato de comida.

Un hombre denunció en Twitter haber sufrido una desagradable situación cuando fue a comer en un reconocido bar de la costanera de Rosario, ya que su hija casi se traga una cucaracha que estaba en el plato que había pedido.

Martín, aseguró que enfureció aún más cuando llamó al Instituto del Alimento para dejar sentada la grave irregularidad del local.

Según relató, pidieron fideos con albóndigas y el insecto estaba sobre una de ellas, cuando la pequeña hija del hombre quiso comer y ellos se dieron cuenta.

"Desde el bar no sabían cómo pedirme disculpas. Me llamó el responsable también. Llamé a Santa Fe, donde me atendieron muy bien, y me dijeron que el caso es de competencia municipal. Acá nunca me atendieron. Lo único que quiero es que Bromatología funcione. Es una vergüenza", manifestó.

Como no recibió respuestas, difundió la situación por Twitter en donde alcanzó múltiples repercusiones.