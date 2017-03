Mirá las mejores fotos y videos de la marcha por el Día Internacional de la Mujer

Hoy 21:45 -

Los santiagueños se sumaron nuevamente a la marcha por el Día Internacional de la Mujer, que si bien tuvo diferentes puntos de concentración, todas ellas se concentraron en la plaza Libertad.

No te pierdas la galería con las mejores fotos del evento que congregó a los santiagueños, en una clara muestra de apoyo a la reivindicación de los derechos de la mujer.

VIDEO #1 Miles de santiagueños se sumaron a la marcha por el Día de la Mujer. by @ elliberalweb VIDEO #2 Miles de santiagueños se sumaron a la marcha por el Día de la Mujer. by @ elliberalweb VIDEO #3 Miles de santiagueños se sumaron a la marcha por el Día de la Mujer by @ elliberalweb