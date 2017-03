Destacan una inversión nacional de casi $200 millones en obras de hábitat y servicios básicos

Fotos MEJORA. Varias localidades del interior santiagueño presentan un notable avance de obras que apuntan a mejorar la calidad de vida de la gente.

10/03/2017 -

El Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda que conduce Rogelio Frigerio, relanzará este año el Plan Nacional de Vivienda y Hábitat con una inversión de 7348 millones de pesos.

Según cálculos oficiales, serán alrededor de 25.600 los puestos de trabajo que se generarán durante este año.

Las obras comprenden la urbanización de barrios y asentamientos informales más complejos para que sean barrios con acceso a agua potable, a sistemas de desagües cloacales y pluviales con conexiones domiciliarias, entre otros.

El plan pretende convertir los espacios comunitarios abandonados en una red de Nido (Núcleos de Innovación y Desarrollo de Oportunidades), los cuales se centran en ofrecer oportunidades de participación ciudadana.

"Encontramos que el 30% de las viviendas nuevas que construyó el Gobierno en los últimos 10 años se hicieron sin infraestructura. Es decir, un tercio de las viviendas no tenían agua potable, no tenían cloacas, no tenían red de gas’, dijo Rogelio Frigerio.

En Santiago del Estero, la Subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano, encabezada por Marina Klemensiewicz, lleva invertidos más de $185 millones en urbanización de barrios, puesta en valor de espacios públicos y módulos de desarrollo humano.

Entre estas intervenciones -en su mayoría en ejecución-, una se encuentra para la firma del contrato. como ser la obra del Acueducto Virgen del Loreto, en El Simbol. La inversión total demandará $2.012.545.851 de la cual ya fueron transferidos a la provincia $185.414.208.

Entre los municipios asistidos se encuentran Aguirre, Brea Pozo, El Simbol, General Taboada, Estacion Tacañita, Juríes, La Banda, Laprida, Robles, Moreno, Quimili, Salavina, San Martín, Santiago del Estero, Vilelas, Villa Salavina y Figueroa.