La Dinaf se hace cargo de la beba de la joven que denunció ataque a puñaladas en el barrio Belgrano

Fotos REVÉS LEGAL La defensa no pudo voltear la imputación de "homicidio en grado de tentativa"; no excarcelable.

10/03/2017 -

La jueza de Género, Norma Elizabeth Morán, facultó a la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), a hacerce cargo preventivamente de una beba de un año y seis meses, ya que su madre está herida a puñaladas y, a su vez, al padre le fueron fijados 15 días de detención.

Ello fue resuelto en la víspera por la magistrada, al convertir en detención la aprehensión de Matías Molina Azar, en un hecho de presunta violencia de género y cuya víctima sería su pareja, María García.

Madrugada de gritos

El incidente estalló a las dos de la madrugada del 4 de marzo en 24 de Septiembre Nº 1048 departamento 9, Bº Belgrano.

Allí, los vecinos socorrieron a García, herida con cortes en el cuello y otras partes del cuerpo. De inmediato, el joven quedó detenido, por orden del fiscal de turno, doctor Ramón Alfonzo.

La fiscal Mariana Baena solicitó ayer una audiencia, en cuyo transcurso requirió la conversión de aprehensión en detención.

Entre los fundamentos, la funcionaria se hizo eco del informe policial-médico; sumado a los testimonios de los vecinos, aquella jornada.

Contraofensiva

A su turno, el defensor, Javier Leiva, señaló que García se provocó así misma las heridas. Más de veinte minutos le llevaron intentar convencer a Morán de que su cliente es inocente.

Acto seguido, Leiva pidió la excarcelación del muchacho, acotando que no entorpecerá la investigación. Abstrayéndose de ambas posiciones, la magistrada primero le recordó a Leiva: "La figura del homicidio en grado de tentativa no es excarcelable". Luego le dijo no a la libertad y fijó en 15 días la detención.

Por ende, durante esas dos semanas, la Fiscalía motorizará diversas medidas esclarecedoras.

Lo sustancioso

En su resolución, Morán abrió las puertas del proceso al ingreso de los profesionales de la Dinaf. No es una medida antojadiza. Los propios Molina Azar y García habrían declarado en la causa que no es la primera vez que el escándalo irrumpe en su hogar.

Él, entre otros aspectos, habría añadido que ella acostumbraría incurrir en excesos, punto vital que hoy desvela a Morán.

Focalizados exclusivamente en la pelea coyuntural, los padres no habrían advertido que sus conductas hoy los tornarían personas tóxicas para su propia hija.

Morán desea por lo tanto que profesionales de la Dinaf atienda los derechos de la bebita y defina su futuro inmediato.

La misma permanece hoy junto a su madre, mientras ésta se repone de las heridas en el cuello.

Con la Dinaf interviniendo de lleno, el porvenir asoma imprevisible ya no para la pareja; sino para los Molina Azar -García padres.