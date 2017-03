Gallardo: "Lo que ha pasado ha sido asqueroso"

Fotos VISIÓN. Marcelo Gallardo no se guardó nada cuando tuvo que opinar sobre un tema del que se habló mucho.

11/03/2017 -

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, apuntó ayer contra la dirigencia del fútbol argentino al señalar que "lo que ha pasado últimamente ha sido asqueroso" y espera que "después de haber tocado fondo se pueda estar mejor".

"La crisis tan profunda marca una tendencia que está a la vista y no nos hemos sentido protegidos, sino no hubiésemos llegado a esta situación. Acá pasan cosas que las tomamos como normales. Pero llega un momento en el que toda la mierda sale para afuera y eso es lamentable", disparó Gallardo en conferencia de prensa.

Luego, el entrenador señaló: "Lo que ha pasado últimamente ha sido asqueroso. Escuchar todo lo que decían (los dirigentes). La verdad uno a veces quiere abstraerse de todo eso, pero no puede. Ojalá que después de haber tocado fondo se pueda estar mejor".

Gallardo consideró también que "hay que anticiparse y no querer resolver los problemas cuando están instalados y son cada vez más profundos".

"Dije que iba a tratar de calentarme lo menos posible, pero se hace difícil. Estas desprolijidades te envuelven en muchísimas situaciones de desgaste, pero es el fútbol argentino, y estás o no estás. Yo decidí estar y acepto las reglas, pero no por eso me voy a quedar callado y creer que todo está bien y no decir lo que me parece que es horrible", agregó.

En cuanto al encuentro de mañana ante Unión, en el reinicio del torneo, Gallardo no confirmó la formación, pero brindó algunas pistas de jugadores que no estarán desde el inicio, y advirtió que pondrá en cancha "los que vea que están mejor".

Leonardo Ponzio, el capitán del equipo, fue uno de los casos puntuales que tocó el entrenador: "No se entrenó con normalidad la última semana, porque entre tanto desgaste mental e idas y vueltas no lo tenía muy fresco. Entonces prefiero darle descanso porque no lo vi bien".